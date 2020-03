Dončićev šef postavil datum

Liga NBA je nemudoma zaprla vrata, ko so odkrili, da je košarkar Utah Jazza Rudy Gobert okužen. Francoski košarkar se je še nekaj dni pred tem šalil na račun koronavirusa, nato pa je bil prvi, ki je bil na testu pozitiven.

Ligi se je prižgala rdeča luč. O tem, kdaj se bo nadaljevala, lahko le ugibamo, saj se v ZDA koronavirus širi izjemno hitro.

"Upam, da bomo sredi maja v starih tirnicah"

Slovenija ima onstran luže tri predstavnike: Gorana Dragića (Miami Heat), Luko Dončića (Dallas Mavericks) in Vlatka Čančarja (Denver Nuggets).

Lastnik Dallasa Mark Cuban je vselej aktiven pri razpravah o ligi NBA. Tudi zdaj, ko je tekmovanje zaradi koronavirusa na stranskem tiru. V pogovoru za WFAA se je dotaknil bližnje prihodnosti. Predvidel je, da se bo liga nadaljevala sredi maja, kar bi pomenilo, da bi morali klubi nadomestiti dva izgubljena meseca, potem ko so jo prekinili 11. marca.

"Ljudje potrebujejo šport," pravi Cuban. Foto: Getty Images

"Ponosen sem na to, kako se je odzvalo vodstvo lige. Nihče v tem trenutku nima pravih informacij. Vse odločitve so težke. Če bi moral postaviti datum, potem ko sem se pogovarjal z ljudmi in so nekatere lige prestavili na 1. junij, razmišljam, da bi se lahko liga NBA nadaljevala prej. Upam, da bomo sredi maja prišli na stare tirnice. Morda gledalcev v dvoranah ne bo, ampak bomo igrali tekme," je dejal prvi mož Dallasa.

Carlisle enakega mnenja: Zdravje na prvem mestu

Skupaj z igralci in trenerji aktivno pomagajo ljudem v tamkajšnjem okolju, ki se spopadajo s težavami: "Ljudje potrebujejo nekaj, da bodo navijali. Potrebujejo to, da se na nekaj naslonijo in se veselijo. In če bodo Mavs ter drugi klubi maja prišli na TV, je šport ravno tisto, kar zdaj potrebujemo."

Ali tudi vodstvo lige deli Cubanovo mnenje, ni povsem jasno. Zato pa je, da je v ligi okuženih deset košarkarjev. Trener Mavericks Rick Carlisle upošteva navodila, da se zadržuje doma. Tudi on čaka, da popelje Dallas do končnice, ki se moštvu iz Teksasa nasmiha. Prav vsi trije klubi, v katerih igrajo Slovenci, so na zelo dobri poti, da zaigrajo v končnici. "Adam Silver (komisar lige NBA, op. a.) je dal jasno vedeti, da je zdravje na prvem mestu. Tudi sam sem enakega mnenja. Liga se bo nadaljevala, ko bo pravi čas. Sicer pa sem z igralci v stiku prek sporočil ali klicev. Čakamo, da se bo stanje umirilo," pravi prvi mož stroke pri Dallasu.

Dragić z eno nogo že v končnici, a se s tem v Miamiju ne bodo zadovoljili

Teksaški klub je po 67 tekmah na sedmem mestu zahodne konference. V končnico bo potovalo osem ekip, s 40 zmagami pa ima 11 zmag prednosti pred devetim Portlandom. Čančarjev Denver je le s tremi zmagami več na tretjem mestu. Dragićev Miami je medtem na vzhodu četrti s kar 17 zmagami prednosti pred devetim Washingtom.

Goran Dragić je z Miamijem na visokem četrtem mestu. Cilji v končnici so visoki. Foto: Getty Images

Le še eno torej potrebuje, da si zagotovi mesto v končnici. A so cilji Vročice bistveno višji kot le vstop v izločilne boje, v katerih že imajo mesto Milwaukee Bucks, lanski prvaki Toronto Raptors in Boston Celtics na vzhodu ter Los Angeles Lakers na zahodu.