Pahor: To zdravstveno krizo moramo reševati po demokratični poti #vŽivo

Predsednik republike Borut Pahor je danes sklical izredno srečanje s predsednikom vlade Janezom Janšo, predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem in predsednikom državnega sveta Alojzem Kovšco. V predsedniški palači so govorili o delovanju političnih institucij v času krize epidemije in skupnih prizadevanjih za politično enotnost in usklajeno delovanje.

Predsednik republike Borut Pahor je povedal, da se je vrh štirih predsednikov danes sestal na izrednem srečanju. "Tokrat smo se zbrali na izrednem srečanju, da bi se posvetili enemu in osrednjemu vprašanju, ki je zelo pomembno za naše življenje v in po krizi, to je, da naša država odločitve sprejema demokratično," je poudaril predsednik republike.

Kot je poudaril Pahor, so štirje predsedniki hvaležni vsem ljudem, ki upoštevajo navodila pristojnih služb ter pomagajo sebi in drugim, da bomo zdravstveno krizo, ki smo ji priče, prebrodili čim prej in z največjim možnim uspehom. Predsednik države se je zahvalil vsem, ki v času epidemije novega koronavirusa delajo in državljanom omogočajo, da življenje teče čim bolj normalno.

Pahor: Zdravstveno krizo moramo reševati po demokratični poti

Kot je povedal, so se štirje predsedniki danes sestali, da bi zagotovili, da bi bile odločitve vseh demokratičnih ustanov pri nas v skladu z zakonom in ustavo. "Mislim, da je izjemnega pomena, da to zdravstveno krizo, potem pa socialno in gospodarsko krizo, ki bo sledila, rešujemo po demokratični poti, da se spoštujejo vsi demokratični standardi. Tako kot bomo preživeli to krizo, tako bomo živeli po njej," je menil Pahor.

"Vsi skupaj ocenjujemo, da vlade dela dobro in da dela v pravo smer. Ugotovili smo, da je sfera v politiki ugodna v tem smislu, da vsi razumemo posebnost razmer in da ne glede na to, da imamo različna stališča, ta različna stališča uskladimo tako, da ne bi hromili učinkovitosti odločanja," je pojasnil predsednik republike. Kot je dodal, bi se radi zahvalili vsem, ki v Sloveniji ustvarjajo demokratično vzdušje.

Janša: Največja zahvala v tem trenutku gre zdravstvenemu osebju

Predsednik vlade Janez Janša je povedal, da vlada sprejema vse možne ukrepe, ki se lahko tudi v praksi izvajajo. Gre za učinkovito, zakonito in usklajeno delovanje, je poudaril Janša. "Največja zahvala gre v tem trenutku zdravstvenemu osebju, tistim, ki so na prvi bojni črti, ki delajo z bolniki, ki so že pozitivni na novi koronavirus, ki pripravljajo kapacitete v bolnišnicah za naslednje tedne in tisti, ki skrbijo za najbolj ranljive skupine," je povedal predsednik vlade.

Janša je ob tem poudaril, da noben vladni odlok oziroma dekret ne more imeti učinkov, če se državljani ukrepov ne držijo. Janša je še enkrat poudaril, da je aktivacija 37.a člena zakona o obrambi nujno potrebna zaradi kadrovskih razmer v policiji. Pahor je ob tem povedal, da se mu zdi smiselno, da vojska priskoči na pomoč policiji pri varovanju slovensko-hrvaške meje.

Zorčič: Zakonodajna veja skrbi, da ne suspendira demokratičnih procesov

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je dejal, da zakonodajna veja skrbi, da je v teh razmerah čim bolj učinkovita in da pri sprejemanju zakonov ne suspendira demokratičnih procesov, ki so značilni za delo v državnem zboru. "Eden glavnih izzivov je, da se pripravimo na to, da bi morebiti prišlo do izpada števila poslancev zaradi zdravstvenih razlogov in da se glede na tehnologijo, ki jo poznamo, delo državnega zbora da opraviti tudi oddaljeno," je med drugim dejal Zorčič.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je pojasnil, da strokovna služba državnega sveta trenutno deluje od doma, državne svetnice in svetniki pa opravljajo seje po videokonferenčnem sistemu. "Glasujemo korespondenčno, to nam omogočata poslovnik in zakon o državnem svetu. Državni svet je sprejel odločitev, da se odreče vetu na sveženj interventnih zakonov, ki je bil vložen v parlamentarno proceduro," je med drugim povedal Kovšca.