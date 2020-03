V Sloveniji je po najnovejših podatkih 526 potrjenih okužb z novim koronavirusom. Vlada je sprejela kup ukrepov, s katerimi želi omejiti hitro širjenje okužb. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med drugim sestavilo tudi priporočila, kako naj ravnamo s hrano oziroma živili iz trgovine.

Ko pridemo iz trgovine, so potrebni naslednji koraki:

Ko vstopimo skozi vhodna vrata stanovanja, vrečko, ki jo prinesemo iz trgovine, odložimo v predsobi.

V kopalnici si skrbno umijemo roke in si jih razkužimo.

Vrnemo se v predsobo in razkužimo tudi ročaj vrečke.

Vrečko odnesemo v kuhinjo in iz nje zložimo hrano oziroma živila.

Razkužimo zapakirana živila (embalažo).

Vrečko odnesemo nazaj v predsobo.

Ponovno si umijemo in razkužimo roke.

Nakup naj opravi en član družine

Sicer pa glede obiska trgovin veljajo splošna priporočila:

V trgovino gremo, ko je res nujno, nakup naj opravi en član družine.

V trgovini se dotikamo samo tistih živil, ki jih nameravamo kupiti.

Predlagamo uporabo drugih kanalov nakupa, kot je spletna prodaja, ter preučitev možnosti, da nakup namesto nas opravi nekdo drug in dostavi nakupljeno.

Ministrstvo: Zalog ne primanjkuje

Kot poudarjajo na kmetijskem ministrstvu, zalog v prehrani ne primanjkuje. "So pa lahko najbolj ranljive skupine - to so starejši prebivalci - kljub temu v težavah, zato jim skušajmo pomagati in namesto njih opravimo nakup na varen način. Bodimo solidarni, dodajajo.

Foto: Vlada RS