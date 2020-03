Obisk trgovine ni bil še nikoli tako neobičajen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi izrednih okoliščin je naše gibanje zunaj domov v teh dneh večinoma omejeno na le nujne opravke. Eden izmed teh je zagotovo nakupovanje hrane, ključno vprašanje pa, kako iti v trgovino, da s tem čim manj ogrožamo trgovce in sebe, ter kako so trgovine poskrbele za varnost in kako obratujejo večja nakupovalna središča?

Z zaščitnimi ukrepi so pohiteli tudi trgovci: v manj kot tednu dni so na blagajnah postavili nova pleksi steka, ponekod je dodatno razkuževanje rok omogočeno že pred trgovinami, obvezna je varnostna razdalja.

Osveščanje kupcev je v tem času ključno

Trgovine po državi na različne načine izvajajo ukrepe, da bi preprečili pretesne stike kupcev. Že v skoraj vseh poslovalnicah trgovin vas bo na blagajni presenetil zamaskirani zaposleni, ki je ujet za pleksi steklom in opozorilni napisi na vsakem koraku.

Vse trgovine so poskrbele za dodatno varnost zaposlenih in kupcev. V Hoferju pa varnostno razdaljo ohranjajo tudi z obvezno uporabo vozičkov, ki so preračunani na maksimalno število ljudi v trgovini.

Priporočila ob nakupovanju

Prvi korak je, da se pripravimo na nakup, saj bomo tako v trgovini manj časa. Pred trgovino počakajte v vrsti, razkužite si roke in prevzemite razkužen voziček. Pomembno je, da se držite nakupovalnega seznama in opravite hiter nakup brez nepotrebnega dotikanja.

Na blagajni upoštevajte varnostno razdaljo, za plačilo, če se le da, uporabite brezstično kartico. Da ne pride do stika s prodajalcem, izdelke v vrečko zložite na zlagalni polici, ob odhodu in prihodu v dom pa upoštevajte higienska pravila.

V Hoferju so naredili še korak naprej, saj te pri vsaki poslovalnici pričaka oseba, ki pred vami razkuži roke in voziček. Delo opravljajo mladi preko študentskega servisa, za delo pa so plačani več kot 10 evrov na uro.

V nakupovalnem središču Citypark pa imajo medtem izpeljano ograjena pot, ki vodi samo do osnovnih trgovin, enako je stanje v Supernovi. Na vhodu v nakupovalno središče ne izvajajo posebnih pregledov oziroma razkuževanja obiskovalcev. Dodatni varnostniki so prisotni a vhodu odprtih trgovin, kjer pa potekajo protokoli posameznega podjetja.