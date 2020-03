Mladeniču, ki je lizal trgovinske police, bo zelo žal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriške oblasti so izsledile in aretirale moškega, ki je v veleblagovnici v kamero dejal "Kdo se boji koronavirusa?" in nato polizal celo vrsto deodorantov. Gre za 26-letnega Codyja Pfisterja, ki je zdaj obtožen grožnje s terorizmom.