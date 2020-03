Neodgovorne potegavščine mladih, ko ves svet trepeta pred okužbo #video

Na družbenih omrežjih se v času nevarnega širjenja koronavirusa pojavljajo video posnetki, na katerih osebe v živilskih trgovinah namerno širijo ta zahrbtni virus. Ali so dejansko okužene z njim ali ne, ni znano. Tega verjetno ne vedo niti same.

Večinoma gre za najstnike, ki zaradi odpovedi pouka očitno na tak način preganjajo dolgčas. Svoja neodgovorna ravnanja posnamejo in jih objavljajo na družbenih omrežjih.

Na enem izmed takšnih posnetkov je videti najstnika, ki z jezikom poliže izdelke na polici za osebno higieno. Drugi posnetek pa prikazuje moškega, ki v eni izmed trgovin v ZDA namenoma zakašlja ob srečanju s trgovko.

Kršiteljem v Sloveniji grozi denarna kazen in zapor

Slovenska zakonodaja predvideva, da bi oseba v primeru pozitivnega testa na nalezljivo bolezen in v primeru, da bi se bolezen zaradi neupoštevanja navodil razširila, storila kaznivo dejanje po 177. členu zakona o prenašanju nalezljivih bolezni.

Omenjeni zakon veleva naslednje: kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. V primeru, da zaradi neupoštevanja zgoraj omenjenih predpisov posledično povzroči smrt ene ali več oseb, pa se lahko storilca kaznuje z zaporom.

"Zagrožena je zaporna kazen, v najhujših primerih do osem let. Gre za primere, ko storilec naklepno ali zaradi malomarnosti povzroči širjenje nalezljive bolezni. Predvsem gre za neupoštevanje navodil o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Na primer kršitev karantene, organizacija javnih prireditev kljub prepovedi in podobno," je v enem izmed naših člankov pojasnil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, specialist za kazensko pravo.

177. člen (prenašanje nalezljivih bolezni)



(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.



(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se kužna bolezen prenese na ljudi.



(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.



(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.