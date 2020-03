Koronavirus: okuženim, ki kršijo pravila, grozi celo zaporna kazen #video

Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji iz dneva v dan narašča. Kljub temu, da stroka stalno poziva javnost k upoštevanju navodil v primeru suma na okužbo, pa nedavni dogodki v zdravstvenemu domu Koper in ambulanti na Bonfiki, kjer sta mimo pravil vstopila potencialno okužena moška, kažejo, da se ljudje še vedno ne držijo predpisanih odredb. Odvetnik za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar ob tem pojasnjuje, da gre pri tovrstnih kršitvah za kazniva dejanja, za kar je zagrožena zaporna kazen do osem let.

V torek zjutraj je v eno izmed čakalnic Zdravstvenega doma Koper mimo pravil in protokola vstopil potencialno okuženi moški. Zdravstveni dom je bil zaradi tega dogodka nekaj časa zaprt. Podoben primer se je zgodil tudi v ambulanti za nujne primere na Bonifiki.

Čeprav se je na koncu izkazalo, da moška nista bila okužena z novim koronavirusom, pa dogodek osvetljuje problematiko, da ljudje še vedno ne upoštevajo predpisov in odredb pristojnih organov.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je na nedavni izjavi za javnost dejala, da se še vedno dogajajo kršitve protokola in malomarnosti.

Kršiteljem grozita denarna kazen in zapor

Kot pojasnjuje odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, specialist za kazensko pravo, bi moška v primeru pozitivnega testa in v primeru, da bi se bolezen zaradi neupoštevanja navodil razširila, storila kaznivo dejanje po 177. členu zakona o prenašanju nalezljivih bolezni.

Če sumite, da ste okuženi s koronavirusom, najprej pokličite osebnega zdravnika ali dežurno ambulanto. Foto: Bor Slana

Omenjeni zakon veleva naslednje: kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. V primeru, da zaradi neupoštevanja zgoraj omenjenih predpisov posledično povzroči smrt ene ali več oseb, pa se lahko storilca kaznuje z zaporom.

"Zagrožena je zaporna kazen, v najhujših primerih do osem let. Gre za primere, ko storilec naklepno ali zaradi malomarnosti povzroči širjenje nalezljive bolezni. Predvsem gre za neupoštevanje navodil o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Na primer kršitev karantene, organizacija javnih prireditev kljub prepovedi in podobno," pojasnjuje Kovačič Mlinar.

Koronavirus izrabljajo zato, da ne pridejo na sodišče

Kot je še povedal Kovačič Mlinar, pa nekateri izredno stanje v državi zaradi koronavirusa izkoriščajo za izogibanje sodnim obravnavam. Kot je zapisal na svojem profilu na Twitterju, je izbruh virusa covid-19 tudi priložnost za zlorabe.

Obdolženci se sodnih obravnav poskušajo izogniti z izgovorom okužbe s koronavirusom. Foto: Anže Malovrh/STA

"Danes sem opazoval, kako so bile tri kazenske obravnave preložene, vse zato, ker so se obdolženci sklicevali na slabo počutje in možnost, da so okuženi s koronavirusom," je med drugim zapisal znani odvetnik in dejal, da se pri nas sodišča vedejo, kot da jih koronavirus ne zadeva. Po njegovih navedbah se ne izvaja nikakršno preverjanje simptomov na vhodih, razpravne dvorane so polne ali premajhne, nihče pa tudi ne upošteva najmanj meter in pol varnostne razdalje.

Navodila so jasna: obdolženec mora priložiti zdravstveno dokazilo

Na vprašanje, ali bi moral v primeru suma na koronavirus obdolženec priložiti ustrezna zdravstvena dokazila, Kovačič Mlinar pravi, da so pravila glede preložitev obravnav zaradi zdravstvenih težav jasna. "Obdolženec mora predložiti potrdilo zdravnika na posebnem predpisanem obrazcu. Vse preostalo pa načeloma ni opravičljiv razlog," je še dejal.

Foto: NIJZ