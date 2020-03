"Tudi ko ni koronavirusa, svojci bolnikov zelo težko pridejo do informacij" #video

Na družbenih omrežjih so se pojavili zapisi, da ljudje od zdravnikov prek telefona ne morejo dobiti informacij o zdravstvenem stanju hospitaliziranih svojcev, čeprav so po zakonu o pacientovih pravicah do tega upravičeni.

Na družbenih omrežjih so se pojavili zapisi, da ljudje od zdravnikov prek telefona ne morejo dobiti informacij o zdravstvenem stanju hospitaliziranih svojcev, čeprav so po zakonu o pacientovih pravicah do tega upravičeni. Foto: Getty Images

V naših bolnišnicah so zaradi koronavirusa prepovedani tudi vsi obiski bolnikov. Na družbenih omrežjih so se že pojavili zapisi, da ljudje od zdravnikov prek telefona ne morejo dobiti informacij o zdravstvenem stanju hospitaliziranih svojcev, čeprav so po zakonu o pacientovih pravicah do tega upravičeni. Zastopnici pacientovih pravic v Ljubljani in Mariboru pravita, da povečanega števila tovrstnih pritožb v zadnjih dneh niso zabeležili, vendar pa velja, da svojci bolnikov, tudi ko ni koronavirusa, zelo težko pridejo do informacij.

Zastopnica pacientovih pravic za območno enoto Ljubljana Mojca Mahkota pojasnjuje, da v zadnjih dneh ni prejela večjega števila pritožb glede tega, da zdravniki svojcem ne bi posredovali informacij o zdravstvenem stanju hospitaliziranih pacientov. "Ne, do tega ni prišlo. Pravzaprav sem pričakovala, da se bo kdo pritožil, ker gre zdaj tudi v zdravstvu za izredno stanje," razlaga Mahkota.

Zaradi novega koronavirusa v Sloveniji zaprli prvo šolo. Video: Planet.

Svojci so upravičeni, da po zakonu o pacientovih pravicah dobijo informacije o zdravstvenem stanju bolnika, vendar pa po njenih besedah trenutne razmere v zdravstvu, ki so posledica poskusa preprečevanja širjenja novega koronavirusa, posegajo tudi v druge pacientove pravice: "Zdaj so na primer odpovedali tudi vse napovedane nenujne posege, kar je tudi kršitev čakalnih dob. Pravzaprav je vse skupaj potegnilo za seboj in nič ni več tako, kot je bilo prej."

Kako nevaren je novi koronavirus za otroke? Video: Planet.

Okužena 31-letnica se je morala sama odpeljati na urgenco

V medijih so se v zadnjih dneh pojavile tudi navedbe, da so morali tisti, ki so pri sebi zaznali simptome okužbe s koronavirusom, na testiranje čakati dlje časa ali ga na koncu na neki način celo izsiliti. Takšen je bil tudi primer 31-letnice iz Lucije, ki je bila po tem, ko sprva ni mogla prepričati zdravnikov, da bi opravili test, prisiljena sama oditi na izolsko urgenco, kjer je brez stika z drugimi bolniki počakala na testiranje. Test je bil na koncu pozitiven, žensko pa so reševalci odpeljali na ljubljansko infekcijsko kliniko.

V medijih so se v zadnjih dneh pojavile tudi navedbe, da so morali tisti, ki so pri sebi zaznali simptome okužbe s koronavirusom, na testiranje čakati dlje časa ali ga na neki način na koncu celo izsiliti. Foto: Getty Images

Mahkota poudarja, da v zvezi s primeri, ko bi potencialno okuženi predolgo čakali na testiranje, do zdaj ni prejela nobene pritožbe. Kot pravi, načeloma velja, da so ljudje na družbenih omrežjih zelo pogumni, ko pa se je treba predstaviti z imenom in priimkom, pa je malo težje. "Verjamem, da je prišlo tudi do kakšnih napak. Najbrž so vsi malo pod stresom, premalo jih je, ob tem pa nikakor ne gre za to, da bi nekdo karkoli naredil namerno," meni Mahkota.

"Tudi ko ni koronavirusa, svojci bolnikov zelo težko pridejo do informacij"

Tudi zastopnica pacientovih pravic za območno enoto Maribor Adela Postružnik pravi, da od ponedeljka ni prejela večjega števila pritožb glede tega, da svojcem bolnikov ne bi uspelo priklicati zdravnikov. "Te pritožbe so sicer stalne, dobivamo jih celo leto. Tudi ko ni koronavirusa, svojci bolnikov zelo težko pridejo do informacij. Povečanja teh pritožb za zdaj nismo zaznali, je pa trenutno objavljenih več telefonskih številk, na katere lahko ljudje pokličejo. Nekatere od teh naj bi že pregorevale," pravi Postružnikova.

Tudi ko ni koronavirusa, svojci bolnikov zelo težko pridejo do informacij, poudarja zastopnica pacientovih pravic za območno enoto Maribor Adela Postružnik. Foto: Getty Images

Prav tako v zadnjih dneh ni prejela pritožb glede tega, da bi morali potencialno okuženi (pre)dolgo čakati na testiranje. "Verjetno so bolj obremenjene druge telefonske številke, je pa dejstvo, da so navodila v zadnjih dneh bolj jasna kot na začetku, ko je bilo vse skupaj bolj usmerjeno v blažitev panike. Zdaj so se ukrepi poostrili, navodila so postala bolj jasna, tako da mislim, da pacienti zdaj že vedo, za kaj gre, res pa je, da se nekateri morda ne držijo navodil," razlaga Postružnikova.

"Že zdaj dobivamo pritožbe zaradi premajhnega števila postelj"

Ob tem se Postružnikova boji, da bodo v primeru večjega izbruha koronavirusa v državi problem predstavljale premajhne zmogljivosti v zdravstvu: "Te so že zdaj okrnjene. Slišali smo, da je na ljubljanski infekcijski kliniki 20 postelj, kar v primeru večjega izbruha ne bo zadostovalo. Mi že zdaj dobivamo pritožbe zaradi premajhnega števila postelj na nekaterih oddelkih, kjer je toliko starejših bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje. Kapacitet ni na razpolago niti v domovih za starostnike, tako da močno upam, da pri nas ne bo prišlo do takšnih razsežnosti tega virusa kot v Italiji."

Starejši in kronični bolniki so zaradi novega koronavirusa najbolj ogrožena skupina, po njenih besedah pa bo zdaj na vrsto prišla tudi solidarnost. "Mislim, da sem včeraj na televiziji iz ust novega predsednika vlade prvič slišala besedo solidarnost. Res je, morali bomo biti bolj solidarni. Na to smo v zadnjem času pozabili," še dodaja Postružnikova.