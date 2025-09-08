"Če bi čakala na napotnico, še danes ne bi vedela, kaj mi je"

Jeseni se vsak znajde v svojem tempu: starši usklajujejo šolske urnike in obšolske dejavnosti, karieristi spet drvijo med sestanki in cilji, hedonisti lovijo še zadnje tople dni za aktivnosti na prostem. Jesen nas potegne v rutino, a pogosto tudi v prve zdravstvene stiske. Prehladi, padci odpornosti, stresne reakcije in tudi poškodbe, ki jih zagon prinese nazaj.

Med najpogostejšimi jesenskimi poškodbami so težave s kolenom, torej sklepom, ki med tekom, hojo v hrib ali vadbo na prostem pogosto prevzame največji pritisk. Vračaš se v formo, telo še ni pripravljeno, površina je spolzka, korak morda prehiter. Najprej zaboli, potem zateguje. V nekaj dneh se pojavi oteklina ali nezmožnost normalnega gibanja.

Sum na poškodbo meniskusa, vnetje vezi ali obrabo sklepnega hrustanca je pri takšnih simptomih pogost. A brez pregleda pri ortopedu in magnetne resonance se diagnoze ne da postaviti. In tu se začne realnost slovenskega zdravstva: čakalne dobe. Za ortopedski pregled z napotnico s stopnjo zelo hitro je po javno dostopnih podatkih v povprečju treba čakati okoli 90 dni. Za MR kolena pa še več, tudi do 127 dni, odvisno od regije in izvajalca.

Medtem pa se stanje lahko slabša, bolečina postane stalna, zdravljenje se začne zamikati, in to ravno v času, ko bi bilo hitro ukrepanje najbolj nujno za okrevanje brez zapletov.

Foto: Shutterstock

Ko zdravnika ni ravno takrat, ko ga potrebujete

Hitro zdravljenje se začne s pravočasno diagnozo. A tu se pri mnogih zatakne. Prvi korak, pregled pri specialistu, je pogosto nedosegljiv takrat, ko ga človek najbolj potrebuje. Ni težava v volji, temveč v sistemu: premalo terminov, prezasedeni zdravniki, prenapolnjene čakalnice.

Ko začne koleno omejevati vsakdan, lahko postane tudi ovira za službo, družino, gibanje in življenje na splošno. Pot do pregleda je v javni zdravstveni mreži pogosto prepočasna, odgovori prihajajo prepozno, zdravljenje se zamika v nedoločeno prihodnost. In to ravno takrat, ko je najpomembnejša prav hitrost, da se prepreči poslabšanje, kronično bolečino ali zapleteno rehabilitacijo.

Mnogi se tako znajdejo pred izbiro: čakanje ali visoki samoplačniški stroški. Oboje prinaša dodatno breme: časovno, finančno in psihološko.

Poškodba meniskusa, pogosta pri aktivni populaciji

Med številnimi poškodbami kolena je poškodba meniskusa ena najpogostejših, zlasti pri rekreativni in športno aktivni populaciji. Pri ponovnem začetku vadbe po poletnem premoru je sklep pogosto nepripravljen na obremenitve, ki jih prinašajo tek, hoja v hrib ali nenadni zasuki.

Foto: Shutterstock

Meniskusne poškodbe so mehanske poškodbe hrustančaste blazinice med stegnenico in golenico. Poškodba se lahko zgodi ob enem gibu ali se razvije postopoma – kot posledica obrabe. Simptomi vključujejo bolečino, oteklino, občutek nestabilnosti in včasih "zaklepanje" kolena pri gibanju. V hujših primerih koleno "pobegne" ali izgubi oporo.

Po podatkih raziskave, objavljene v New England Journal of Medicine, so degenerativne meniskusne poškodbe prisotne pri okoli desetih odstotkih odraslih, pri starejših od 40 let pa celo pri 19 odstotkih. Poleg tega je študija med rekreativnimi maratonci pokazala, da magnetna resonanca pri kar 72 odstotkih tekačev pokaže znake meniskusne poškodbe, čeprav brez izrazitih simptomov.

Gre torej za zelo razširjeno težavo, ki je pogosto neprepoznana, a lahko vodi v dolgotrajno bolečino, zmanjšano gibljivost in nezmožnost ukvarjanja z aktivnostmi, ki so pomemben del življenjskega sloga.

Hitreje do zdravnika, hitreje do okrevanja

Ko je diagnoza odvisna od dostopa do specialista, čakanje pomeni tveganje. Pri poškodbah kolena šteje vsak teden. A ravno v teh primerih sistem pogosto odpove, datum za ortopeda je lahko šele čez tri mesece, za magnetno resonanco pa še kasneje. Obstaja pa rešitev: zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje.

Foto: Shutterstock

Gre za dodatno zdravstveno zavarovanje, ki posamezniku omogoča hiter in preprost dostop do zdravniških storitev, brez nepotrebnega čakanja in brez dodatnih stroškov pri vsakem obisku. Zavarovanje omogoča:

naročanja 24/7 , vse dni v letu, po telefonu ali prek spleta,

, vse dni v letu, po telefonu ali prek spleta, hiter dostop do zdravnika s čakalno dobo NAJVEČ 10 DELOVNIH DNI, tudi brez napotnice (v paketu Nadstandard),

(v paketu Nadstandard), izbirate sami med 170 zasebnimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji in tudi na Hrvaškem,

fleksibilnost ponudbe – prek spleta sami izberite ustrezno kombinacijo kritij: Specialisti in zdravila, Operativni posegi, Rehabilitacije, Drugo zdravniško mnenje, Preventivne storitve, Medicinski pripomočki.



Po podatkih zavarovalnice PRVA Osebna zavarovalnica je zadovoljstvo med uporabniki, ki so že izkoristili storitve, kar 96-odstotno, kar jasno kaže, da sistem deluje, in to hitro.

Posebna prednost paketa Nadstandard, ki izstopa med podobnimi ponudbami, je, da nista potrebna obisk osebnega zdravnika in pridobivanje napotnice, kot to navadno velja pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih. Pri PRVI razumejo, kako pomembno je hitro in učinkovito zdravljenje, zato se lahko naročite neposredno. To v praksi pomeni vsaj en obisk osebnega zdravnika manj in več tednov razlike v začetku zdravljenja.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje je mogoče skleniti individualno ali kot del kolektivnega paketa v podjetju. Namenjeno je posameznikom med 15. in 68. letom starosti ter otrokom od prvega leta naprej – in skleniti ga je mogoče povsem preprosto prek spleta na zdravje.prva.si.

Hitrost obravnave v praksi – v dveh mesecih od tekaške poškodbe do okrevanja

Kaj v resnici pomeni hiter dostop do zdravnika in kako pomembno je, da zdravljenje ne čaka, pokaže zgodba uporabnice zavarovanja PRVA Zdravje, ki je v manj kot dveh mesecih opravila vse ključne preiskave in začela zdravljenje poškodbe kolena.

"Med tekom po gozdu sem začutila zbadanje v kolenu. Sprva sem mislila, da gre za utrujenost, a bolečina ni popustila, celo hoja po stopnicah je postala težavna," pripoveduje zadovoljna stranka zavarovalnice. Ker je želela ukrepati takoj, se je obrnila na točko PRVA Zdravje.

V nekaj dneh je bila naročena na ortopedski pregled, na katerem je zdravnik posumil na poškodbo meniskusa. Hitro je sledila magnetna resonanca, ki je potrdila diagnozo. Že v tednu dni po tem je začela individualno fizioterapijo, kjer so obravnavali tudi vnetje v sklepu, ki je nastalo zaradi nepravilnega teka.

Celoten postopek, od prvega pregleda do terapije, je bil organiziran prek zavarovanja, brez dodatnih stroškov in brez dolgotrajnega iskanja terminov.

Foto: Shutterstock

