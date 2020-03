Smrtonosni virus kraje blizu Slovenije spremenil v mesta duhov #video #foto

Naši južni sosedje so v popolni karanteni. Uveljavili so prepoved javnih zborovanj, prireditev in potovanj, ki niso absolutno nujna. Zaprle so se šole in univerze, prepovedani so tudi poroke in pogrebi. Italija je trenutno največji zapor v Evropi, vsem Italijanom je namreč gibanje omejeno le na območje, kjer živijo.

Conte: "Časa ni več, vsi se moramo odrekati za dobro Italije, in to takoj."

Giuseppe Conte je moral sprejeti drastične ukrepe Foto: Reuters

Vsakdan v izolaciji

Življenje na Apeninskem polotoku je sprva kljub opozorilom potekalo običajno, ljudje so dogajanje okoli novega virusa pogosto označevali za medijsko napihovanje. Morda je tudi ravnodušnost vplivala na trenutno ekstremne razmere in izjemno visoko število smrtnih žrtev. Do zdaj je namreč umrlo že 631 ljudi, samo v zadnjih štiriindvajsetih urah pa 168.

Starejši se ob praznih trgih, zaprtih restavracijah in trgovinah spominjajo druge svetovne vojne, ko so, podobno kot te dni, turistično najbolj oblegane znamenitosti samevale. Poleg "najpogumnejših" meščanov se po ulicah sprehajajo le policisti.

Benetke, mesto duhov in razočaranih gostincev

Varnostna razdalja v trgovinah

Redke trgovine, ki zaradi preskrbe prebivalcev niso zaprte, po zvočnikih v polminutnih intervalih opozarjajo kupce, naj ohranjajo varnostno razdaljo do preostalih. Veliko trgovin je uvedlo tudi omejitev števila nakupovalcev. Tisti, ki ne upajo zapustiti doma, se zanašajo na dostavljavce hrane, ki opažajo povečano povpraševanje.

Vrsta pred trgovino Foto: Reuters

Odrezani od družin, a brez posojil

Številni, ki delajo v večjih mestih, se zaradi karantene ne morejo vrniti k svojim družinam. Veliko je tudi takih, ki se preventivno izogibajo svojcem in prijateljem. Javni prevozniki, ki še delujejo, potnikom merijo telesno temperaturo.

Zagotovo bo Italija zaradi splošne karantene čutila tudi gospodarske posledice. Izgube bodo podjetja pokrivala tudi z odpuščanji, o tem ni dvoma. Po besedah podsekretarke italijanskega finančnega ministrstva Laure Castelli bodo za ublažitev finančnih posledic posameznikom in gospodinjstvom do nadaljnjega prestavljeno odplačevanje hipotekarnih posojil.

Foto: Reuters

Še bog Italijanom obrnil hrbet

Tudi katoliška metropola Vatikan je zaprta za javnost. Kljub pozivom oblasti, da naj se ljudje čim več zadržujejo doma, papež poziva duhovnike, naj se ne bojijo obiskati obolelih za koronavirusom. Ironično poziva ni poslal osebno. Tudi mašo je papež daroval prek spletnega prenosa.