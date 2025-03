Kdaj bo spet zapeljal direktni vlak med Opčinami in Reko?

Evropski projekt za izboljšanje prometnih povezav na obrobnih in čezmejnih območjih vstopa v svoje tretje in obenem zadnje leto. Kaj so do zdaj dosegli in kakšni so nadaljnji načrti?

Slovenska udeleženca projekta SUSTANCE sta Slovenske železnice in Prometni inštitut Ljubljana, pridruženo sodeluje še ministrstvo za infrastrukturo.

Zagotovo najprepoznavnejša dejavnost v okviru tega evropskega projekta je bila preizkusna neposredna železniška povezava med Opčinami in Reko, ki so jo Slovenske železnice v sodelovanju s hrvaškimi kolegi zagotavljale vsakodnevno med 24. aprilom in 30. septembrom 2024.

Tretje srečanje slovenskih deležnikov evropskega projekta SUSTANCE za izboljšanje javnih prometnih povezav na obrobnih in čezmejnih območij Srednje Evrope je potekal v Divači. Foto: Srdjan Cvjetović

Nova povezava z novimi slovenskimi vlaki

Vlak, ki je ob 7.50 zjutraj odpeljal iz Opčin in ob 9.54 prispel v Reko, zvečer pa se je iz Reke vračal ob 18.25, je tako povezal tri države in med drugim po dolgih letih ponovno zagotovil neposredno železniško potniško povezavo med Hrvaško in Italijo.

Slovenske železnice so to zagotavljale z novimi večsistemskimi električnimi vlaki proizvajalca Stadler, ki so tako prvič zapeljali tudi na Hrvaško. Slovenske železnice s temi garniturami sicer večkrat dnevno povezujejo Ljubljano z Gradcem čez Maribor in Beljakom čez Jesenice.

"Vsak konec lahko predstavlja nov in drugačen začetek"

Toda neposredne železniške povezave med Opčinami in Reko letos ne bo. Ne zato, ker projekt ne bi bil uspešen, temveč ker infrastrukturne omejitve, predvsem obsežna gradbena dela na slovenskih tirih, tudi na trasi tega vlaka, razpoložljivost potniških garnitur in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za čezmejni promet predstavljajo precejšnje omejitve.

"Vsak konec lahko predstavlja nov in drugačen začetek," je na tretjem sestanku deležnikov projekta SUSTANCE Interreg Srednja Evropa povedal direktor Potniškega prometa Slovenskih železnic Miha Butara. Iz dinamike skoraj 8.300 potnikov, ki so se peljali s tem vlakom, od tega jih je bilo 425 s kolesi, so potegnili več sklepov, predvsem to, da ima ta povezava tržni potencial.

Direktor Potniškega prometa Slovenskih železnic Miha Butara je na tretjem sestanku deležnikov projekta SUSTANCE, da želi Slovenske železnice uveljaviti kot ključnega igralca v železniškem potniškem prometu med zahodno in jugovzhodno Evropo. Foto: Srdjan Cvjetović

Drugi par vlakov bi bistveno okrepil prednosti

Tako se je med drugim izkazalo, da je bila zasedenost tega vlaka občutno večja ob koncih tedna in praznikih, velika pridobitev pa bi bila uvedba še enega para vlakov, in sicer takšnega, ki bi iz Reke na Opčine odpeljal zjutraj, na Kvarner pa bi se iz tržaškega predmestja vračal zvečer.

Ob ustreznih povezavah z Ljubljano bi tako ta čezmejni vlak dobil dodatno veljavo in okrepil tudi domače povezave, so prepričani na Slovenskih železnicah. Velika prednost te pilotske povezave sta bili tudi okrepitev turistične prepoznavnosti (slovenskih) krajev ob poti, to so občine Sežana, Divača, Pivka in Ilirska Bistrica, in boljša dostopnost Opatije in Reke za dnevne izletnike iz Furlanije - Julijske Krajine.

Čezmejni vlak v okviru projekta Sustance je povezoval Opčine in Reko vsak dan med 24. aprilom in 30. septembrom 2024. Foto: Srdjan Cvjetović

Večja vidnost bi pripeljala več potnikov

Butara je prepričan, da bi bilo potnikov še več, če bi se ta vlak prodorneje predstavljalo (v nekaterih voznih redih sploh ni bil naveden) in če bi ga spremljala močnejša spletna prisotnost, vključno z možnostjo spletnega in mobilnega nakupa vozovnic.

Na vlakih SUSTANCE so sicer veljale vse vozovnice za notranji promet (ob doplačilu za vlak višjega ranga) in mednarodni promet, a so bile posebne čezmejne vozovnice SUSTANCE, te so bile za polovico cenejše od redne mednarodne tarife, na voljo le na nekaterih postajah ob poti in na vlaku.

Ena izmed prilagoditev, ki je bila potrebna za vzpostavitev železniške povezave čez tri države,je bila prilagoditev obvestilnega sistema na vlakih s postajami onstran meje in naprej od izmenjevalnih postaj med železniškimi upravami. Foto: Srdjan Cvjetović

V Gradec, Beljak in Reko že vozijo, kaj pa v Zagreb?

Triletni projekt SUSTANCE, ki je zbral sodelujoče iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske, vreden skupaj 2,01 milijona evrov, se nadaljuje, tudi s poudarkom na kolesarjenju kot načinu zagotavljanja trajnostne mobilnosti. Pri Slovenskih železnicah zato upajo, da bo naslednje leto direktni vlak spet povezal Opčine in Reko, a si želijo okrepiti tudi druge povezave s sosednjimi državi po vzoru Avstrije, kamor slovenski Stadlerji vozijo večkrat dnevno.

Večsistemski elektromotorni vlaki Slovenskih železnic peljejo večkrat dnevno v drugo največje avstrijsko mesto Gradec (Graz). Foto: Shutterstock

Z novim voznim redom so slovenski vlaki Stadler nadomestili klasične garniture na dveh parih vlakov, ki povezujeta Ljubljano in Reko. Na Slovenskih železnicah si želijo še več čezmejnih povezav s svojimi vlaki. Tako med drugim želijo vzpostaviti enourni taktni promet med Gradcem in Slovenijo, zanima pa jih tudi vzpostavitev povezav z Zagrebom.

Čezmejne povezave so priložnost tudi za slovenske kraje

Čezmejni vlaki so velika prednost in priložnost tudi za dnevne migrante ter tudi lokalne skupnosti po Sloveniji, so prepričani pri Slovenskih železnicah.

"Poglejmo Belo Krajino, ki je že tako prometno izolirana – če bi vzpostavili čezmejne vlake do Karlovca, bi s tem pridobili ne le delavci, ki se iz Hrvaške vozijo v službo v Belo Krajino, temveč tudi vsa Bela Krajina, ki bi tako utrdila svoje prometne zveze z drugimi deli Slovenije," je kot primer omenil Butara.