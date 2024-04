Do konca septembra bo nova vlakovna garnitura Slovenskih železnic vsakodnevno povezovala Italijo in Hrvaško prek Slovenije. Zjutraj bo vlak odpeljal od Opčin pri Trstu in bo prek Sežane, Divače, Pivke in Ilirske Bistrice pripeljal do Reke, od koder se bo pozno popoldne vrnil na Opčine.

Nova železniška povezava je namenjena krepitvi trajnostnih čezmejnih povezav in spodbujanju uporabe javnega prevoza v turistične namene ter je del evropskega projekta Sustance v okviru programa Interreg Srednja Evropa.

Simbolno rezanje traku na openski železniški postaji Foto: Srdjan Cvjetović

Prvi vlak je odpeljal danes iz Opčin. Obratovanje tega para vlakov je za zdaj poskusno, usoda te povezave pa bo odvisna od izkušenj iz poskusnega obdobja, ki bo glede na razpoložljivost finančnih sredstev trajalo dobrih pet mesecev. Med Opčinami in Šapjanami vlak vozijo slovenski strojevodje, med Šapjanami in Reko pa hrvaški.

Zjutraj na Hrvaško, popoldne nazaj v Italijo

Sprva je bilo načrtovano, da bi v vsako smer zapeljal vlak tako zjutraj kot pozno popoldne, a se je uresničil samo en par vlakov. Tako bo zjutraj vlak odpeljal z italijanske obmejne postaje Opčine (Villa Opicina) in bo po spremembi vozne smeri v Pivki na hrvaško postajo Reka (Rijeka) pripeljal ob 9.54.

* Pri Slovenskih železnicah upajo, da bodo njihovi večsistemski vlaki Stadler Kiss, ki že vozijo v Beljak, Gradec in zdaj tudi na Reko, kmalu začeli voziti tudi v Zagreb. Slovenija ima namreč s Hrvaško le polovico toliko potniških vlakov kot z Avstrijo, zato je potencial še zelo velik. Foto: Srdjan Cvjetović

Največje hrvaško pristanišče bo modro-beli vlak Slovenskih železnic zapustil ob 18.25 in bo na Opčine, od koder se je v središče Trsta in njegove ostale predele mogoče zapeljati z avtobusi tržaškega mestnega prevoza (Openski tramvaj do nadaljnjega namreč ne vozi), prispel ob 20.40.

Brez ovir zaradi različnih napetostnih sistemov

Vlak, v katerem je prostor tudi za nekaj koles, bo glede na vozni red zelo dobrodošel za italijanske in slovenske izletnike, ki se želijo odpraviti na Kvarner. Hrvaški izletniki, ki bi se želeli odpraviti na izlet v Trst ali njegovo razgledno zaledje, pa lahko še upajo, da se bo povezava naslednje leto uveljavila in razširila tudi na par vlakov v obratnem ritmu.

Na Hrvaškem si želijo, da bi povezavo med Reko in Opčinami okrepili z dodatnim parom vlakov, ki bi iz Reke odpeljal dopoldne in bi se iz Opčin vračal pozno popoldne ali zvečer. Foto: Srdjan Cvjetović

Nova povezava je pomembna tudi za Slovenske železnice, saj je to prvič, da bodo njihovi novi večsistemski vlaki Stadler (SŽ 510) potnike peljali tudi po hrvaških tirih. Slovenija in Italija imata enako elektriko na svojih elektrificiranih progah (istosmerno, tri tisoč voltov), Hrvaška ima izmenično elektriko z napetostjo 25 kilovoltov, menjava električnega sistema pa je v hrvaškem mejnem kolodvoru Šapjane. Večsistemski vlak zmanjša vozni čas za deset minut, saj ni potrebe po menjavi lokomotive.

Še več novih železniških povezav s sosedami

Z večsistemskimi vlaki Stadler so pred nekaj tedni Slovenske železnice vzpostavile tudi več neposrednih povezav Slovenije z Gradcem in Beljakom, kar bo zelo prav prišlo ne le potnikom na teh relacijah, temveč tudi za nadaljnje povezave proti Nemčiji, Franciji, Beneluksu, Češki, Slovaški in Poljski.

Železniško povezavo med Italijo in Hrvaško čez Slovenijo omogoča evropski projekt Sustance, izvajajo pa jo Slovenske železnice, HŽPP (potniški promet hrvaških železnice) in vodilni italijanski projektni partner Central European Initiative.

Vlak Flirt proizvajalca Stadler v lasti Slovenskih železnic ima 235 sedežev, omejeno število mest za kolesa in otroške vozičke ter je prilagojen za vstopanje in izstopanje gibalno oviranih oseb. Potnikom je na voljo tudi brezplačna internetna povezava (WiFi).

Direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic Darja Kocjan pred prvim odhodom neposredne železniške povezave med Italijo in Hrvaško Foto: Srdjan Cvjetović

Ugodne cene vozovnic

Cene vozovnic nove povezave bodo občutno nižje od redne mednarodne tarife. Za vožnjo v eno smer od Opčin do Reke ali obratno bo treba odšteti zgolj osem evrov (cena velja vse dni v tednu), otroci do šest let se vozijo brezplačno, tisti med šest in 12 let pa plačajo polovico cene. Cena za krajše razdalje je še ustrezno nižja, tako je denimo vozovnica do Reke iz Sežane šest evrov, Divače 5,50 evra, Pivke štiri evre in Ilirske Bistrice 2,80 evra.

Vozovnic žal ni mogoče kupiti prek interneta ali na kartomatih, temveč le na blagajnah kolodvorov, kjer vlak ustavlja: poleg prej naštetih postaj so to še hrvaške postaje Šapjane, Opatija-Matulji in Reka (Rijeka). Nakup je mogoč tudi na vlaku, a le z gotovino ali, razen na Hrvaškem, z mobilno denarnico Valu (če je postajna blagajna odprta, je pri nakupu na vlaku obvezno plačilo dodatka).

Med potniki prvega vlaka iz Opčin, ki jih je na reškem železniškem kolodvoru sprejel reški župan Marko Filipović, sta bila med drugim tudi tržaški župan Roberto di Piazza in direktorica družbe SŽ Potniški promet Darja Kocjan. Foto: Srdjan Cvjetović

Čezmejna trajnostna mobilnost

Triletni projekt Sustance, katerega skupna vrednost je 2,013 milijona evrov, od tega je 80 odstotkov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, zajema osem sodelujočih iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Traja do marca 2026 in predvideva še dve prevozni storitvi. Ena izmed njih je spodbujanje potniškega železniškega prometa v Istri, to je med postajama Pulj (Pula) na Hrvaškem in Divača v Sloveniji, pri čemer na dveh postajah v hrvaški Istri, Vodnjan in Savinčenta, predvidevajo vzpostavitev izposoje koles in skirojev.

Prvi prihod potniškega vlaka iz Opčin na reški železniški kolodvor Foto: Srdjan Cvjetović

Od treh projektov informacijske in komunikacijske tehnologije znotraj evropskega projekta Sustance eden vključuje Slovenijo: razvoj spletnega portala in mobilne aplikacije za spodbujanje in povečanje uporabe železniškega prevoza in koles na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji.