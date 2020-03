Klopp: Koronavirus? Ne vem, ali so prazne tribune prava rešitev.

Liverpool je v tej sezoni v izvrstni formi. Četa Jürgena Kloppa ekspresno koraka proti naslovu angleškega prvaka, na tekmi v Madridu pa je doživela šele svoj tretji poraz v celotni sezoni. Atletico si je minimalno prednost zagotovil z golom v četrti minuti, ko je napako obrambe Redsov izkoristil Saúl Ñíguez. Ekipi zdaj čaka obračun na kultnem Anfieldu, kjer bo navkljub koronavirusu Liverpool lahko računal na pomoč navijačev. "Naši navijači bodo zagotovo naša prednost, zato moramo to prednost unovčiti na igrišču. A morali bomo odigrati brezhibno," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal trener rdečih Jürgen Klopp.

V Angliji medtem v povezavi s koronavirusom niso sprejeli še nobenih posebnih ukrepov, za razliko od večine preostalih držav, kjer se tekme igrajo pred praznimi tribunami ali pa so tekme celo odpovedane. V angleškem prvenstvu so zaradi morebitne nevarnosti prestavili le današnji obračun med Manchester Cityjem in Arsenalom. "Zavedamo se, da so v tem trenutku nekatere stvari pomembnejše od nogometa. Ne vem, koliko ali če sploh prazne tribune pripomorejo k ustavljanju širitve virusa. V primeru, da na tekmi navijači niso dovoljeni, se ti zberejo v zaprtih prostorih z drugimi ljudmi, kar prav tako ne ustavi težave. Ne vem, kaj bi bilo v tem primeru pravilno ravnanje. Kakorkoli se bodo oblasti odločile, bomo to spoštovali. Vsi imamo družine in prijatelje in vsi si želimo ostati zdravi," je jasen Nemec, ki ga čaka težko delo.

Lanski spodrsljaj proti Juventusu

Atleti se še dobro spominjajo lanskega izpada proti Juventusu. Foto: Reuters Ekipi se merita prvič po sezoni 2009/10, ko sta se srečali v polfinalu evropske lige, kjer se je uvrstitve v finale in kasnejšega naslova najboljših veselil Atletico. Liverpoolčanom zagotovo ne bo lahko, a Atleti na zadnjih šestih tekmah v gosteh v vseh tekmovanjih niso zmagali (4 porazi, 2 remija), na zadnjih enajstih tekmah pa so zmagali le trikrat. Še kako živ je v taboru Atletov spomin na lanska obračuna osmine finala, ko je Atletico prvo tekmo proti Juventusu dobil z 2:0, na drugi pa je na gostovanju v Torinu izgubil s kar 0:3.

Na drugi strani je Liverpoolova trdnjava Anfield v tej sezoni še neporažena v vseh tekmovanjih, a tudi Redsi v zadnjem času ne blestijo. Na zadnjih petih srečanjih v vseh tekmovanjih so izgubili kar trikrat. Poleg tega morajo Liverpoolčani za napredovanje zadeti, kar bi lahko bil proti granitni obrambi Atletica na čelu z Janom Oblakom težek zalogaj.

Oblakov 50. nastop

Oblak bo proti Liverpoolu branil na svoji 50. tekmi v ligi prvakov, na svojih prvih 49 odigranih tekmah je prejel le 37 zadetkov, kar je najmanj, kolikor so jih vratarji prejeli na svojih prvih 50 tekmah. Velik udarec za Liverpool je tudi odsotnost v prejšnji sezoni najboljšega vratarja na svetu Alissona Beckerja, ki ima težave s poškodbo kolka, zato bo v vlogo prvega vratarja vskočil Adrian.

"Za nami je šele prvi polčas, to je za nas najboljša novica. Iz te prve polovice se bomo poskušali veliko naučiti in izboljšati. Imeli smo tri tedne časa za pripravo, veliko stvari nam je zdaj bolj jasnih kot takrat. Pokazati moramo, da smo se nekaj naučili s prve tekme, hkrati pa moramo dokazati našo veliko željo po preboju v četrtfinale. Imamo veliko priložnost, a proti tako kakovostni ekipi, kot je Atletico, nam zagotovo ne bo lahko," je prepričan Klopp, ki bo znova lahko računal na pomoč kapetana Jordana Hendersona in Andyja Robertsona.

Atletico bo v primerjavi s prvo tekmo lahko v celoti računal na pomoč Joaa Felixa, je pa pod vprašajem za nastop Alvaro Morata. "Zagotovo nas v določenih trenutkih tekme čaka veliko trpljenja, a sem prepričan, da bomo tudi mi imeli svoje priložnosti. V zadnjih osmih letih smo dokazali, česa smo sposobni, zdaj moramo to pokazati. Čaka nas izjemno težka tekma proti ekipi, ki je od trenutka, ko se je na klop usedel Jürgen Klopp, neverjetna. Nikoli še nisem igral ali treniral ekipe na Anfieldu. Vem, da gre za izjemen stadion, dom z veliko zgodovine, zato se že veselim tega obračuna," pravi Simeone.

Sreda, 11. marec, Anfield:

21.00 Liverpool – Atletico Madrid /0:1/ Verjetni začetni postavi:



Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Odsotni: Alisson Becker (poškodba), Shaqiri (poškodba), Clyne (poškodba). Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Partey, Koke, Vitolo; João Félix, Correa.

Vprašljiva za nastop: Lemar (poškodba), Morata (poškodba).

