Noro, kako je Iličić ukradel rekord Ibrahimoviću!

Nogometna liga prvakov se igra že skoraj 30 let. V njej je nastopilo ogromno Slovencev, bilo je že kar nekaj odmevnih predstav, a tako bleščeče, tako imenitne, kot je bila predstava Josipa Iličića v Valencii, še nismo videli. Nastop velemojstra iz Kranja je mejil na popolnost, s štirimi zadetki in nepozabno predstavo je pisal zgodovino in poskrbel za kup statističnih presežkov. Kapo dol, Jojo.

Najprestižnejše in najbolj donosno klubsko tekmovanje na svetu, približek najboljšega, kar lahko ponudi vrhunski nogomet, vsakotedensko druženje zvezdnikov največjega kova in nizanje potez, ob katerih nogometnim sladokuscem poskakuje srce od neprestanih užitkov. To je liga prvakov, v kateri so največji dosežki in naslovnice večinoma rezervirani le za najbolj znana imena.

Zaostanek spremenil v veličastno zmago

Vratar Jasper Cillessen je prejel štiri zadetke. Prav vse mu je zabil Slovenec. Foto: Guliver/Getty Images V zadnjih letih pogosto razvajajo asi takšnega kova, kot so Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe in podobni. Zato je še toliko bolj odmeval podvig, ki ga je v torek, 10. marca 2020, izvedel Josip Iličić. Ponos Atalante in slovenskega nogometa je na Mestalli dosegel kar štiri zadetke.

Dva že v prvem polčasu z bele točke, na katero je sodnik iz Romunije obakrat pokazal po zaslugi prodornega Slovenca, nato je dvakrat zadel še v drugem polčasu in poskrbel za velik preobrat gostov. Zaostanek z 2:3 je spremenil v veličastno zmago Atalante, Boginje (italijanski vzdevek La Dea) iz Bergama, ki pleni pozornost s tako všečnim, napadalno usmerjenim nogometom, da se krog njenih oboževalcev širi iz tedna v teden.

FOUR-goal hero Josip Iličić secures #UCLMOTM award! ⚽️⚽️⚽️⚽️



😎 He'll be one of four players in tomorrow's vote where you crown Player of the Week... pic.twitter.com/gYJuA2ceA4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020

Najbolj vroč nogometaš na svetu

Italijansko prvenstvo ali liga prvakov. Vseeno. Jojo Iličić v letu 2020 zadeva kot za stavo. Foto: Reuters Kar zadeva slovenske uspehe v ligi prvakov, smo bili v zgodovini priča že nekaterim izjemnim partijam. Zlatko Zahović je bil strelsko zelo navdihnjen zlasti pri Portu, Jan Oblak je poskrbel za nekaj nepozabnih obramb, najbolj je ostala v spominu tista proti Bayerju iz Leverkusnu, ko je v nekaj sekundah ustavil tri nevarne strele, atraktivne zadetke je na visoki ravni zabijal tudi Kevin Kampl, a tako popolnega večera, kot ga je uprizoril Josip Iličić na Mestalli, še ni bilo.

V tem koledarskem letu je odigral 11 tekem in dosegel kar 14 zadetkov. Toliko kot nihče drug na svetu, če upoštevamo ase, ki si služijo kruh v petih najmočnejših ligah na svetu. Zato jih ni malo, ki so po ogledu vrhunskega nastopa slovenskega reprezentanta menili, da v tem trenutku na svetu ni bolj vročega nogometaša od Jojota, fantastičnega igralca v črno-modrem dresu z zlato levico.

Edina črna pika pri predstavi gorenjskega virtuoza je bilo ta, da so bile tribune velikega stadiona v Španiji v torek zaradi strahu pred širitvijo izbruha koronavirusa prazne. Iličić tako ni prejel velikega aplavza na odprti sceni, takšnega, kot bi si ga po tako všečni tekmi zaslužil. "Škoda, da ni bilo gledalcev, a naša naloga je, da navijače spravljamo v dobro voljo in tistim, ki so ostali doma, damo razlog za slavje," je po podvigu na Mestalli povedal junak srečanja.

Starejši ko je, boljši je

Prejel je priznanje za najboljšega igralca dvoboja. Foto: Getty Images Upravičeno je bil razglašen za najboljšega igralca tekme in prejel priznanje. "Atalanta ni več presenečenje. Uspevajo nam velike stvari, zdaj želimo tako tudi nadaljevati. Radi bi pokazali, da smo se zasluženo uvrstili v četrtfinale. Radi bi še naprej napredovali iz dneva v dan," je po zmagi nad netopirji dejal 32-letni čarovnik Atalante, ki ima na dresu številko 72.

"Razmišljam o tem, kaj moram storiti, ne pa o tekmecih, ki me krijejo. Starejši ko sem, boljši sem. Uživam na igrišču, rad bi še napredoval," je po eni najboljših tekem v karieri povedal Iličić, ki je zaradi štirih doseženih zadetkov prejel še posebno darilo. Žogo. Tega simboličnega darila je z dvobojev, na katerih doseže vsaj "hat-trick", dobro vajen. V Italiji je v zadnjih sezonah domov odnesel že več tako posvečenih žog, domačo vitrino mu bo po novem krasila še ta, ki jo bo prinesel iz Španije.

Igra v življenjski formi, v serie A je v tej sezoni dosegel že 15 zadetkov, v ligi prvakov pa na zadnjih dveh tekmah kar pet. Kakšna smola za Iličića, da bo moral zdaj zaradi varnostnih ukrepov v poskusu zajezitve izbruha koronavirusa s tekmami Atalante počakati vsaj do 3. aprila. In kakšna sreča za tekmece, da v tem obdobju ne bodo imeli opravka z nogometašem, ki je v tej sezoni skoraj neustavljiv.