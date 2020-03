Atletico v podaljških napolnil mrežo Liverpoola in izločil branilce naslova

Jan Oblak je s soigralci Atletica na povratni tekmi osmine finala lige prvakov po podaljških, v katerih sta rezervista Marcos Llorente in Alvaro Morata dosegla tri zadetke, s 3:2 premagal in izločili branilca naslova Liverpool ter si priigral četrtfinalno vstopnico. Slovenski vratar je bil eden najbolj zaslužnih za napredovanje, zaustavil je kopico strelov domačih, ki so bili nevarnejši tekmec (razmerje v strelih 35:10, v okvir vrat 12:6). Napredovanje so si v Parizu pred praznimi tribunami zagotovili tudi nogometaši PSG, ki so Borussio Dortmund ugnali z 2:0.

Jan Oblak in Atleti iz Madrida so na Anfieldu izločili branilca evropskega naslova Liverpool, ki je na prvi tekmi v Madridu izgubil z 0:1. Domači so v prvem polčasu gospodarili na zelenici, Škofjeločan v vratih Atletica je bil pod velikim pritiskom, štirikrat je mojstrsko ubranil mrežo Madridčanov, v petem nevarnem poskusu pa so Liverpoolčani vendarle prišli do vodstva z 1:0. Oblaka je s strelom z glavo po odličnem predložku Alexandra Oxlade-Chamberlaina v 43. minuti premagal Georginio Wijnaldum. Tudi v drugem polčasu so domači oblegali Oblakova vrata, premagali ga niso, v 66. minuti pa je Andrew Robertson zatresel prečko, tako da so imeli gostje veliko sreče. Po 90 minutah tekme je bilo 1:0, tako da je odločal podaljšek.

Marcos Llorente je v podaljšku dvakrat zadel. Foto: Getty Images V tem so domači hitro prišli do vodstva z 2:0, v 94. minuti je Roberto Firmino najprej zadel vratnico, a se je žoga vrnila k njemu, tako da je neovirano zvišal prednost na +2. Atletico je odgovoril le tri minute zatem, ko je na 2:1 znižal Marcos Llorente. Rezervist je še drugič udaril v 106. minuti, zadel je po lepi podaji Alvara Morate in Špancem na stežaj odprl vrata četrtfinala. Napredovanje je v zadnji minuti drugega podaljška z zadetkom za 3:2 potrdil Morata. Branilec naslova Liverpool se poslavlja že v osmini finala, Oblak pa se bo boril za polfinale.

PSG napredoval pred praznimi tribunami

Pestro je bilo tudi v francoski prestolnici, kjer pa je koronavirus pokvaril spektakel, saj zaradi strahu pred širitvijo virusa na Parku princev ni bilo navijačev. PSG in Borussia Dortmund sta se tako pomerila pred praznimi tribunami. Neymar je domače v vodstvo popeljal v 28. minuti, tik preden je sodnik zapiskal konec prvega polčasa pa je zadel še Juan Bernat. Tribune Parka princev so samevale. Foto: Reuters

V drugem polčasu je v igro vstopil tudi Kylian Mbappe, ki je pred dnevi zbolel, ni pa imel novega koronavirusa. Golov ni bilo več, Parižani so se uvrstili v četrtfinale s skupnim izidom 3:2.

Navijači Pariza so se v velikem številu zbrali pred štadionom, na katerega niso imeli vstopa:

PSG fans OUTSIDE the stadium.



You can hear this inside the stadium! pic.twitter.com/n0sd8amgUv — Fantasy Hub (@FantasyFootyHub) March 11, 2020

Iličić prvi s štirimi goli na gostujoči tekmi izločilnih bojev

Josip Iličić je pisal zgodovino v Španiji. Foto: Getty Images Obračun na Mestalli, ki je zaradi nevarnosti pred okužbo s koronavirusom samevala, se še dobro ni začel, ko je slovenski zvezdnik Josip Iličić pobegnil domači obrambi, nato pa ga je ob odličnem preigravanju naivno podrl Mouctar Diakhaby in sodniku Ovidiu Hateganu ni preostalo drugega, kot da pokaže na belo točko.

Enajstmetrovko je Jojo izvedel kar sam in jo izkoristil. Netopirji so prek Kevina Gameira izenačili, Atalanta pa je tik pred koncem prvega dela spet povedla. Ponovno je imel glavno besedo Iličić, ki je izsilil novo enajstmetrovko in jo ponovno zanesljivo izkoristil.

V drugem polčasu je Valencia po dveh zadetkih prešla celo v vodstvo (3:2), a na koncu je bilo tudi to premalo vsaj za častno zmago, saj je do konca tekme še dvakrat v polno zadel slovenski napadalec in poskrbel, da ga bodo Španci še dolgo sanjali. Postal je prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki mu je na tekmi izločilnih bojev v gosteh uspelo zabiti štiri zadetke.

Druga tekma večera je potekala v Nemčiji. Tottenham je lovil zadetek zaostanka, a že po 22 minutah je bilo vsega konec. Dvakrat je zadel avstrijski zvezdnik Marcel Sabitzer, nemoč londonskega velikana pa je s tretjim zadetkom Leipziga v drugem polčasu potrdil še švedski nogometaš Emil Forsberg. Četa Joseja Mourinha, ki je sicer izredno oslabljena, se je od Evrope poslovila s skupnim izidom kar 0:4.

Prihodnji teden bodo prednost s prve tekme branili Manchester City (doma proti madridskemu Realu), Lyon (v gosteh pri Juventusu), Bayern (doma proti Chelseaju) in Barcelona, ta se je na prvi tekmi v Neaplju s tekmecem iz Italije razšla brez zmagovalca (1:1). Na dvobojih v Torinu in Barceloni zagotovo ne bo gledalcev.

Najboljši strelci lige prvakov v tej sezoni: 11 – Lewandowski (Bayern)

10 – Haaland (Salzburg/Borussia D.)

6 – Gnabry (Bayern), Kane (Tottenham), Mertens (Napoli)

5 – Iličić (Atalanta), Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Man City), Heung-min (Tottenham), Icardi, Mbappe (PSG), Martinez (Inter), Sterling (Man City)

…