Mladi Nemec, ki je dal vetra Mourinhu

Ko je Jose Mourinho osvojil ligo prvakov s Portom, je imel zdajšnji trener RB Leipziga Julian Nagelsmann le 16 let. Zdaj jih ima dvakrat več in je od ponovitve dosežka slovitega Portugalca oddaljen le še tri korake. Z Rdečimi vragi iz Leipziga se je uvrstil med osem najboljših v ligi prvakov in postal najmlajši strateg v zgodovini tekmovanja, ki bo vodil moštvo v četrtfinalu.

Liga prvakov ima po torkovem večeru več novih rekorderjev. Josip Iličić je postal prvi nogometaš, ki je na tekmi izločilnega dela v gosteh dosegel kar štiri zadetke, postal je tudi najstarejši strelec štirih golov na eni tekmi v zgodovini lige prvakov. Novega rekorderja pa nimata le Atalanta in Slovenija, ampak tudi Nemčija.

Niso se prilagajali Tottenhamu

Rdečim bikom iz Leipziga, za katere že dalj časa poškodovani Kevin Kampl letos še ni nastopil, za vodilnim Bayernom v nemškem prvenstvu zaostaja pet točk. Foto: Reuters Julian Nagelsmann, mladi trener mladega nemškega kluba, ki je začel svoj vzpon leta 2009 pod okriljem bogatega pokrovitelja Red Bull, je najmlajši trener v zgodovini lige prvakov, ki je popeljal klub v četrtfinale. V osmini finala se je znesel nad zadnjim finalistom in ga izločil s skupnim rezultatom 4:0 (1:0 v Londonu, 3:0 v Leipzigu)! Nemec je star komaj 32 let in 231 dni.

''To je velik trenutek tako za klub kot tudi zame. Povsem zasluženo smo napredovali v četrtfinale. Če bi še bolj pritisnili v drugem polčasu, bi morda zmagali še višje kot s 3:0. Sem pa s to zmago že tako več kot zadovoljen. Nadzorovali smo potek igre na obeh tekmah. Lepo je, če vodiš mlado ekipo, polno samozavesti,'' je izpostavil mladi trener, znan po svojem temeljitem analitičnem pristopu, pri katerem ogromno časa preživi za računalnikom in ugotavlja, kje tičijo slabosti v ekipi tekmecev.

Navijači RB Leipziga bodo 20. marca z zanimanjem spremljali žreb četrtfinalnih dvobojev. Foto: Reuters

''Največji dosežek je, da smo ohranili naš slog igre in se uvrstili v četrtfinale. To je pomembno, da ga ne spreminjamo. Nismo se prilagajali Tottenhamu. Igrali smo na naš način in se izkazali,'' je poudaril mladi trener, ki je pred prihodom v Leipzig opozarjal nase s Hoffenheimom.

Dvakrat Avstrijec, enkrat Šved Kapetan Leipziga Marcel Sabitzer, katerega moč je v kvalifikacijah za Euro 2020 v dresu Avstrije okusila tudi Kekova četa, je v prvem polčasu dvakrat premagal Francoza Huga Llorisa. Vratar aktualnih svetovnih prvakov in dober prijatelj Luke Elsnerja je moral po žogo še enkrat v mrežo. Premagal ga je še Šved Emil Forsberg, Mourinho pa je prejel najhujšo zaušnico, odkar sodeluje v izločilnem delu lige prvakov.

Mourinhova zvezda bledi, a je našel izgovor

Jose Mourinho je prvič v karieri doživel tri zaporedne evropske poraze in se obrisal pod nosom za preboj med najboljših osem. Foto: Reuters Nagelsmanna se je v mladosti za kratek čas oprijel vzdevek Mali Mourinho (Baby Mourinho). Zdaj je premagal vzornika, ki je nekoč kraljeval v ligi prvakov, v zadnjih sezonah pa doživlja številna razočaranja. Mourinhova čarobna moč v ligi prvakov je po letu 2010, ko je na evropski prestol popeljal še milanski Inter, izpuhtela. Po letu 2014 je ostal brez zmage na vseh osmih tekmah izločilnega dela. Brez zmage je že šest tekem zapored.

Britanski BBC je poudaril, da se mu kaj takšnega v bogati karieri, v kateri je vodil že 935 tekem, ni pripetilo! Kriza je očitna, Tottenham bi lahko v angleškem prvenstvu ostal brez vozovnice, ki pelje v ligo prvakov, Portugalec pa ponuja razlog, zakaj so Londončani delovali tako bledo in neprepričljivo proti Nemcem. Zaradi poškodb, saj bo v napadu še nekaj časa pogrešal poglavitna aduta, to sta Harry Kane in Son Heung-min, za srečanje v Leipzigu je bil poškodovan tudi Steven Bergwijn, največja zimska okrepitev, manjkali pa so tudi Moussa Sissoko, Davinson Sanchez in Ben Davies.

RB Leipzig je postal že sedmi nemški klub, ki se je v zgodovini lige prvakov prebil (vsaj) v četrtfinale. Foto: Reuters

''Verjeli smo v napredovanje, a je realnost nekaj drugega. Zavedali smo se, da bo to zelo težko. Leipzig je zelo dobra ekipa. Fizično je izjemno pripravljena, njeni branilci dobivajo dvoboje, zelo so hitri v napadu. V tem trenutku nam predstavlja veliko težavo, kako doseči gol. Vsak klub na svetu bi trpel, če bi pogrešal pet ali šest najbolj pomembnih igralcev. Vsi igralci Leipziga, ki so sedeli na klopi, bi v tem trenutku igrali za moje moštvo,'' je Portugalec opisal nemoč, s katero se je srečal po tem, ko je v povratni dvoboj vstopil brez številnih prvokategornikov.

Mourinho je doživel najhujši poraz v ligi prvakov (0:3), prvič v zgodovini je v ligi prvakov izgubil trikrat zapored. Pred tem je s tremi zadetki razlike izgubil le še kot trener Reala na gostovanju v Dortmundu (1:4 leta 2013).