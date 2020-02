Četrtfinale brez dveh velikanov? Zidane in Ronaldo (ne)pričakovano v težavah.

Manchester City je po preobratu prišel do zmage v Madridu in je na pragu uvrstitve v četrtfinale.

Manchester City je po preobratu prišel do zmage v Madridu in je na pragu uvrstitve v četrtfinale. Foto: Reuters

Manchester City, ki je v Angliji izgubil realne možnosti za naslov v lovu na nepremagljivi Liverpool, trenutno pa kaže, da ga v naslednjih dveh letih v tem tekmovanju ne bo zraven, v ligi prvakov rešuje sezono. Po prvi tekmi osmine finala Josepu Guardiolu kaže sijajno. Zinedinu Zidanu, ki v tem tekmovanju kot trener še nikoli ni izpadel, saj je v treh sezonah z Realom trikrat šel do konca, pa grozi, da se bo prvič moral sprijazniti s tem, da je bil nekdo boljši od njega.

Sprva sicer ni kazalo tako. Po nekaj sijajnih obrambah vratarja Thibauta Courtoisa so Madridčani v 60. minuti izkoristili napako Cityja in po podaji Viniciusa Juniorja je zadel Isco. Zdelo se je, da so angleški prvaki v hudih težavah, a potem je v 73. minuti Guardiola, ki je na klopi pustil tudi drugega najboljšega strelca Sergia Agüera, na igrišče poslal Raheema Sterlinga in obrnil potek tekme. Najprej je po podaji Kevina De Bruyneja z glavo v 78. minuti zadel Gabriel Jesus, Belgijec pa je le pet minut pozneje zadel še sam, ko je uspešno realiziral enajstmetrovko. Izsilil jo je Sterling. Do konca tekme so imeli gostje še nekaj priložnosti, pri domačih pa si je rdeč karton prislužil kapetan Sergio Ramos, kar je še ena velika težava za Real pred povratno tekmo.

Cristiano Ronaldo je z Juventusom doživel veliko razočaranje v Franciji. Foto: Getty Images

Če uspeh Cityja proti Realu niti ni tako veliko presenečenje, pa poraz Juventusa proti Lyonu, trenutno šele sedmouvrščenemu moštvu francoskega prvenstva, zagotovo je. Torinčani, ki v Italiji lovorike osvajajo kot po tekočem traku, zato jih zanima predvsem liga prvakov, v kateri so nazadnje zmagali daljnega leta 1996, so bili slabi in ostali praznih rok. Odločilen gol, ki je porazil Cristiana Ronalda in soigralce, je padel v 31. minuti, ko je za eksplozijo domačih navijačev poskrbel Lucas Tousart.

Barcelona brez Messijevih čarovnih do ugodnega remija

V torek sta bili na sporedu tekmi v Neaplju in v Londonu. Napoli se velike Barcelone in njenega čarovnika Lionela Messija ni ustrašil in povedel že v prvem polčasu, ko je z roba kazanskega prostora favorizirane goste šokiral Dries Mertens. V drugem polčasu so Katalonci vendarle izenačili. Eno redkih napak v italijanski obrambi je izkoristil Antoine Griezmann. Branilec Nelson Semedo je lepo podal v osrčje kazenskega prostora domačih, Francozu pa ni bilo težko zadeti za 1:1. Do konca srečanja se izid ni več spremenil, zaradi zadetka v gosteh pa so pred povratno tekmo lahko bolj zadovoljni nogometaši Barcelone.

Bayern si je priigral prednost, ki je na Allianz Areni ne more več zapraviti. Junak srečanja v Londonu je bil z dvema zadetkoma Serge Gnabry. Foto: Reuters

Bayern že v četrtfinalu?

Na drugi tekmi torkovega večera na Stramford Bridgeu v prvem polčasu nismo videli zadetka, zato pa je Bayern, ki je bil boljši že v prvem delu, pokazal zobe v drugem polčasu. Kmalu po prihodu z odmora so Bavarci dvakrat zadeli prek nekdanjega arsenalovca Sergeja Gnabryja, na praktično neulovljivih 3:0 pa je v 76. minuti povišal Robert Lewandowski. Poljak je dosegel že svoj 11. zadetek v letošnji ligi prvakov, zdaj je sam na vrhu liste najboljših strelcev.

Prekrasen zadetek Iličića za veliko veselje Atalante

Zelo zanimivo je bilo prejšnji teden v Milanu, kjer je Atalanta z Josipom Iličićem, ki je dočakal strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, gostila Valencio in slavila s 4:1. Gostom iz Španije je zabil imeniten gol v 42. minuti tekme. Sprožil je z roba kazenskega prostora in s svojo "slabšo" desno nogo zadel v nasprotni zgornji kot gola Valencie. Atalanta je v nadaljevanju zadela še dvakrat.

Josip Iličić je postal osmi Slovenec, ki se je vpisal med strelce v ligi prvakov. Foto: Reuters

Pestro je bilo tudi v Londonu, kjer je pri Tottenhamu gostoval RB Leipzig, za katerega nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ni nastopil, saj je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev. Leipzig je edini zadetek na tekmi dosegel v 58. minuti, ko je povedel po strelu z bele točke, natančen je bil Timo Werner.

Liverpool praznih rok pri Oblaku

Jan Oblak je proti Liverpoolu, ki ni sprožil niti enega strela v okvir njegovih vrat, ostal nepremagan. Foto: Reuters Dvoboj na štadionu Metropolitano se je začel, kot so si lahko domači navijači le želeli. Po podaji iz kota in veliki zmedi v angleški obrambi je Atletico povedel že v četrti minuti. Brazilskega vratarja Alissona je premagal Saul Niguez. Aktualni prvaki so bili v nadaljevanju tekme veliko več pri žogi, a Jana Oblaka v prvem polčasu niso resneje ogrozili. Tudi v drugem polčasu Angležem ni uspelo sprožiti v okvir Oblakovih vrat in ostalo je pri minimalni prednosti španske ekipe, ki bo na Anfieldu branila zadetek prednosti.

V drugi tekmi večera v Dortmundu, kjer je gostoval PSG, so domači, ki so bili boljši tekmec, zasluženo povedli v 69. minuti, ko je v polno zadel kdo drug kot norveški čudežni deček Erling Braut Haland. Parižani so sicer hitro odgovorili po akciji Kyliana Mbappeja in Neymarja, a Norvežan je po hitrem protinapadu domačih udaril še drugič in Borussio hitro spet popeljal v prednost. Rumeno-črni so jo zadržali do konca, a Parižane pred povratnim obračunom opogumlja zadetek v gosteh.

Najboljši strelci v ligi prvakov v tej sezoni:



11 - Lewandowski (Bayern)

10 - Haaland (Salzburg/Borussia Dortomund),

6 - Gnabry (Bayern), Kane (Tottenham), Mertens (Napoli)

5 - Depay (Lyon), Icardi (PSG), Martinez (Inter), Mbappe (PSG), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City)

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):