Neverjeten rekord Nemca, ki postaja evropski fenomen

Rojen je v Stuttgartu, nosi dres nemške reprezentance, igra in navdušuje za Bayern, s katerim je v prejšnji sezoni osvojil dvojno krono, hkrati pa bil razglašen za najboljšega igralca nemških prvakov. Serge Gnabry najlepše stvari dosega v Nemčiji, svoji domovini, vseeno pa ne gre prezreti, da ima ogromno vlogo v njegovi karieri tudi London.

Zapustil Wengerja in se vrnil v domovino

Nemec je pri Arsenalu pričakoval, da mu bo Arsenel Wenger namenil več priložnosti za nastop. Foto: Reuters Angleško velemesto pozna skoraj tako dobro kot lastno dlan. To ne čudi, saj se je kot 16-letni up nemškega nogometa odpravil na Otok, oblekel dres Arsenala in upal na preboj med najboljše v Angliji. Tega ni dočakal. Ni dobival pretirano veliko minut. Čeprav je imel Francoz Arsene Wenger z njim dolgoročne načrte in mu želel podaljšati pogodbo, se je Gnabry vrnil domov. Nato se je iz sezone v sezono vzpenjal po stopničkah.

Najprej Werder Bremen, nato Hoffenheim, zdaj pa že drugo sezono zapored nosi dres Bayerna, kjer uživa in razvaja navijače, medtem ko ima v ligi prvakov neverjetno navado. Poskrbel je za rekord, o katerem danes razpreda nogometna Evropa. Ko je Bayern v skupinskem delu v gosteh ponižal Tottenham in ga premagal kar s 7:2, je kar štiri zadetke prispeval Gnabry. Svoje prve, kar zadeva nastope v ligi prvakov. Temnopolti as Bayerna, njegov oče prihaja iz Slonokoščene obale, mati pa je Nemka, se je znesel nad Londončani in opozoril, da je v srcu še vedno navezan na to mesto.

Dosežek, ki mu ni para v nogometnem svetu

Tako je Gnabry prvič zatresel mrežo Chelseaja. Foto: Reuters Od Londona je pričakoval več, verjel je, da bo postal eden osrednjih zvezdnikov Arsenala, a se mu želja ni uresničena. Kot da bi zaradi tega vedno, ko gostuje v Londonu, zaigral z dodatno motivacijo in poskušali pokazati topničarjem, kaj so zamudili. Če je kdo mislil, da je bil poker zadetkov proti Tottenhamu le naključje, pa po zadnjem nastopu, ko je Gnabry z Bayernom v prvi tekmi osmine finala lige prvakov gostoval pri Chelseaju, zagotovo meni drugače. Tudi tokrat je bil 24-letni Nemec neustavljiv. Dosegel je dva zadetka, poskrbel za ogromno prednost Bayerna (0:3), po tekmi pa prejel priznanje za najboljšega igralca tekme.

Zdaj se ponaša z izjemnim statističnim presežkom, ki je tako nenavaden, da mu ni para v nogometnem svetu. Gnabry je v zgodovini lige prvakov dosegel šest zadetkov. Vse v tej sezoni, vse na gostovanjih, vse proti tekmecu iz iste države, vse proti tekmecu iz istega mesta! Štiri proti Tottenhamu, dva proti Chelseaju. Liga prvakov česa podobnega še ni doživela.

Kako se je Gnabry lani v Londonu znesel nad Tottenhamom:

🔴 When Gnabry was last in town...



⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️#UCL pic.twitter.com/4TrQx8XH6O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020

"Uživam, ko igram v Londonu. Tu imam veliko prijateljev. Veliko jih je bilo na tekmi, očitno so mi dali dodatno energijo," je po izjemnem nastopu proti Chelseaju, v katerem je dosegel dva zadetka na začetku drugega polčasa in napovedal padec modrih, povedal za BT Sport.

Pošalil se je, da v Londonu vedno zaigra z dodatno močjo, na družbenih omrežjih pa poudaril, da je London postal rdeč. S tem ni imel v mislih le prepoznavne barve, ki kraljuje na dresu Bayerna, ampak tudi barvo, s katero se najraje poistovetijo ljubitelji Arsenala, njegove nekdanje nogometne ljubezni.

Lewandowski se je povzpel na vrh

Robert Lewandowski je najboljši strelec lige prvakov v tej sezoni. Foto: Reuters V boju za priznanje, namenjeno igralcu tekme, je imel hudega tekmeca. Izkazal se je namreč tudi Robert Lewandowski, poljski ostrostrelec, ki je prispeval zadetka, a tudi dve podaji. Obakrat, ko je zadel v polno Gnabry, je imel prste vmes razigrani Slovan, ki po novem z 11 zadetki sam zaseda vrh strelcev v ligi prvakov. Skupno jih je v največjem klubskem tekmovanju dosegel že 64 in se na večni lestvici na četrtem mestu izenačil z napadalcem Reala Karimom Benzemajem.

V prvem polčasu je zapravil kar nekaj priložnosti, blizu zadetka je bil tudi Thomas Müller, a sta mreži v prvem delu mirovali. Vse do uvodnih minut drugega dela, ko se je začel šov v režiji hitronogega nogometaša Bayerna s številko 22.

ℹ️ All-time #UCL top scorers:



⚽️1⃣2⃣8⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️1⃣1⃣4⃣ Lionel Messi



⚽️7⃣1⃣ Raúl González

⚽️6⃣4⃣ Robert Lewandowski

⚽️6⃣4⃣ Karim Benzema pic.twitter.com/OQGdxnfQrY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020

Gnabry opozarja: Videli smo, kaj se je zgodilo Barceloni

Gnabry opozarja, da Bayern še ne sme proslavljati napredovanja v četrtfinale. Foto: Reuters Bavarci so se Chelseaju na krut način maščevali za poraz v finalu lige prvakov (2012), a v taboru zmagovalcev kljub visoki zmagi prevladuje mnenje, da si še niso zagotovili napredovanja med najboljših osem. "Smo v veliki prednosti. Zmaga s 3:0 nam je okrepila samozavest, a se moramo dobro pripraviti na povratno tekmo in jo vzeti še kako resno. Dvoboj je še odprt, čeprav imamo veliko prednost," Gnabry kot pravi Nemec noče ničesar prepustiti naključju, niti se prepustiti evforiji.

V ligi prvakov se je v zadnjih letih zgodilo preveč čudežnih preobratov, da bi Bayernu že lahko pripisal mesto v četrtfinalu. "Videli smo, kaj se je lani zgodilo Barceloni po zmagi s 3:0 nad Liverpoolom. Moramo ostati previdni, biti osredotočeni na povratno tekmo in poskušati še enkrat premagati Chelseaja," je dejal strelec že 17 zadetkov v tej sezoni. Deset jih je dal v bundesligi, šest v ligi prvakov, enega v nemškem pokalu, kjer z Bavarci brani naslov. Odlično mu gre tudi v prvenstvu, kjer je po 23 krogih v tesnem vodstvu pred Kamplovim Leipzigom.

Posel v osmini finala lige prvakov torej še ni opravljen do konca, na srečo Chelseaja pa se bo povratna tekma igrala v Münchnu, kjer Gnabry na tekmah lige prvakov ni še nikoli zadel v polno. V nasprotju z Londonom …

Flick: Srečen sem, da igra v Nemčiji

Zdajšnji trener Bayerna Hans-Dieter Flick pozna Gnabryja že vrsto let. Foto: Reuters "Dosegli smo odličen rezultat. Ekipa je odigrala natanko tako, kot smo načrtovali," je bil ponosen trener Bayerna Hans Dieter Flick, ki je prvič vodil Bavarce na tekmi izločilnega dela lige prvakov. Ko je Bayern v skupinskem delu zmagal v Londonu in nadigral Tottenham s 7:2, je nemške prvake vodil še njegov predhodnik Niko Kovač.

Flick je na vprašanje, ali ga je presenetilo, da se je Arsenal pred leti tako zlahka odrekel Gnabryju, odgovoril: "Ne, sem pa lahko srečen, da zdaj igra v Nemčiji. Poznam ga že dolgo časa in vem, česa vsega je sposoben." 55-letni Nemec je bil vrsto let pomočnik nemškega selektorja Joachima Löwa, tako da je pozorno spremljal Gnabryja že na delu pri Arsenalu, lani pa se je pridružil Kovaču in vstopil v sezono 2019/20 kot njegova desna roka.

Že takrat je vedel, katere so največje odlike Gnabryja. Da je kot krilni napadalec odličen v preigravanju, hkrati pa zelo hiter, kar ne čudi, saj je na začetku športne poti, ko je živel še v Stuttgartu, razmišljal tudi o tem, da bi se posvetil atletiki in šprintu. Prevladala je strast do nogometa, s pomočjo katere je uresničil cilje in postal eden najboljših nemških nogometašev, zaradi katerega se zdaj Arsenal zagotovo tepe po glavi in si očita marsikaj, saj je iz rok prelahko izpustil nemškega dragulja.

Lampard: Kruta učna ura za Chelsea

Frank Lampard je bil po najhujšem domačem porazu Chelseaja v zgodovini evropskih tekmovanj poln hvale na račun igre Bayerna. Foto: Reuters "Nadigrali so nas. Po tej tekmi smo se streznili. To je bila kruta učna ura realnosti, Bayern je odigra tekmo na fantastično visoki ravni," je po najhujšem domačem porazu Chelseaja v evropskih tekmovanjih (0:3) priznal domači trener Frank Lampard. Za dodatno slabo voljo je poskrbel še rdeči karton Marcosa Alonsa.

Poraz Chelseaja je slaba napoved za Manchester City, ki ga danes čaka evropsko gostovanje pri madridskem Realu. V prvem nastopu osmine finala lige prvakov so izgubili že trije angleški predstavniki. Branilec naslova Liverpool je ostal praznih rok pri Oblakovem Atleticu (0:1), Tottenham je izgubil doma proti RB Leipzigu (0:1), zdaj pa je boleč udarec doživel še Chelsea (0:3). Tri tekme, trije porazi, skupna razlika v zadetkih 0:5. Nič kaj prijetna statistika za klube, ki so v prejšnji sezoni zagospodarili Evropi in igrali v velikih finalih.

V dresu nemške izbrane vrste ima odlično povprečje zadetkov na tekmo. V 13 nastopih je dosegel kar 13 zadetkov. Foto: Reuters