Ko gre, pač gre: Liverpool na Anfieldu zmagal še 21. zapored!

V zadnji tekmi 27. kroga premier league je Liverpool na Anfieldu s 3:2 ugnal West Ham in zabeležil še 21. zaporedno ligaško zmago na Anfieldu in naredili še dodatni korak, da po 30 letih angleški naslov spet vrnejo v svoje vitrine. West Ham je vodil z 2:1, a na koncu to ni bilo dovolj niti za točko. Po veliki napaki vratarja gostov Lukasza Fabianskija je na 2:2 izenačil Mohamed Salah , novo zmago Liverpoolčanov pa je potrdil Sadio Mane.

Nedeljski spored v angleški ligi se je začel v Manchestru s prepričljivo zmago Uniteda nad Watfordom, Wolverhampton je zadnjeuvrščenemu Norwich zadal nov udarec, nato pa je Arsenal v razburljivem srečanju, vsi zadetki so padli v uvodnih 46 minutah, s 3:2 premagal Everton.

Za uvod v 27. krog angleškega prvenstva sta se v soboto na londonskem derbiju udarila Chelsea in Tottenham, z 2:1 pa so slavili modri. Nato so branilci naslova, nogometaši Manchester City v derbiju na gostovanju premagali tretjeuvrščenega Leicester Cityja z 1:0 in se še bolj oddaljili lisicam na lestvici.

Chelsea je ubranil četrto mesto v premierligi pred Tottenhamom, v londonskem derbiju so bili modri od čete Joseja Mourinha boljši z 2:1. Vse tri gole so zabili nogometaši Chelseaja, Olivier Giroud in Marcos Alonso sta zatresla mrežo Tottenhama, Antonio Rudiger pa svojo.

