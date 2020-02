Mojstrovina, na katero je Slovenija čakala 28 let!

Mojstrski zadetek Josipa Iličića proti Valencii si je zagotovil prav poseben status v zgodovini slovenskega nogometa. Kranjčan je postal osmi Slovenec, ki je zadel v polno v ligi prvakov, a tudi prvi, ki mu je to uspelo na tekmi izločilnega dela. Dosegel je nekaj, česar ni pred njim še nihče izmed rojakov. Niti Zlatko Zahović, ki je z 11 zadetki še naprej slovenski rekorder v najmočnejšem tekmovanju, starem 28 let.

Seznam, na katerem so se nahajali Zlatko Zahović, Ante Šimundža, Milenko Ačimović, Valter Birsa, Luka Zahović, Damjan Bohar in Kevin Kampl, je v sredo zvečer doživel spremembo. Sedmim slovenskim strelcem v 28-letni zgodovini lige prvakov se je pridružil še osmi. To je postal Josip Iličić, ki se je izkazal proti Valencii in z zadetkom v 42. minuti, ko je povišal vodstvo Atalante na 2:0, poskrbel za enega najlepših trenutkov večera.

Raje atraktivno kot enostavno

V objemu soigralcev po prvem zadetku v karieri v ligi prvakov. Foto: Reuters Mreže ni zatresel s svojo ''zlato'' levico, ampak kar z desno nogo. To je bil silovit projektil, premočan za vratarja Valencie, po katerem je slovenski reprezentant zmagoslavno dvignil roki, od sreče padel na kolena, nato pa pristal v objemu soigralcev. ''Pred tem sem skušal dvakrat streljati z levo nogo, a so mi to vedno preprečili, zato sem se tokrat odločil za strel z desno nogo. Na mojo srečo se mi je odlično izšlo. V drugem polčasu sem skušal doseči še en zadetek in žogo iz neposredne bližine odbiti v gol, a morda nisem sposoben doseganja enostavnih zadetkov,'' se je po tekmi, na kateri je dočakal prvi zadetek v ligi prvakov, v pogovoru za Sky Sport Italia pošalil Jojo.

Po svoje ima kar prav. Njegovi zadetki so vse prej enostavni, ampak ponavadi tako atraktivni, da tekmujejo v izboru za naj gol tedna. V zadnjem tednu je navduševal tako z zadetki, doseženimi s peto, kot tudi takšnimi, ki jih je dal skoraj s polovice igrišča! Vse prej kot enostavno.

Atalanta že dolgo ne velja za presenečenje

Atalanta je na dobri poti, da se uvrsti med osem najboljših v ligi prvakov. Foto: Reuters Še bolj kot s svojim strelskim prvencem v ligi prvakov, s katerim je zagotovo uresničil dolgoletno željo, je bil 32-letni slovenski junak zadovoljen s skupno zmago Atalante, ki je premagala Valencio kar s 4:1. ''Atalanta že dolgo ni več presenečenje. Že večkrat smo dokazali, da se ne predajamo. Uspevajo nam zelo pomembne stvari,'' je navdušen nad dogajanjem.

Za nastop si je prislužil zelo visoke ocene, višje je prejel le dvakratni strelec Hans Hateboer, ki je bil tudi proglašen za igralca tekme. Iličić je duša zvezne vrste in napada, igra imenitno, soigralce hrani z natančnimi in domiselnimi podajami. Njegove poteze so atraktivne, za tekme na tako visoki ravni pa je potrebno imeti veliko znanja, drznosti in poguma, da lahko razvajaš navijače tako temeljito kot jih vroči Slovenec.

Njegova podaja s peto je bila izbrana za najbolj tehnično dopadljiv trenutek srečanja po izboru Evropske nogometne zveze (Uefa)! Kakšna fantazija Gorenjca, ki igra v življenjski formi.

''Zaslužil si je prvi zadetek v ligi prvakov. Srečni smo zanj. Josip je postal zelo zrel nogometaš, to je več kot opazno. Igra najboljši nogomet v karieri, dosegel je vrh,'' je Iličića pohvalil direktor Atalante Luca Percassi.

Filmski preobrat Boginje

Z Atalanto je v uvodnih treh nastopih v ligi prvakov ostal brez točk, nato so ga pestile še zdravstvene teđave, a je moštvu iz Bergama vendarle uspel pravcati čudež. Foto: Reuters Iličić ima opravka s krstno sezono med najboljšimi, prvič nastopa v ligi prvakov, začelo pa se je, to se je potrebno spomniti, kot v nočnih morah. Najprej je z Atalanto doživel pekel v Zagrebu, nato ostal praznih rok še doma proti Šahtarju, obenem pa zapravil 11-metrovko, sledil je hud poraz v Manchestru. Moštvo iz Bergama je bilo na robu evropske katastrofe, a ni odstopalo od svoje filozofije. Še naprej je vztrajalo z napadalnim pristopom, v katerem je najbolj pomembno, da dosežeš zadetek več od tekmeca. Stvari so se spremenile, zgodil se je filmski preobrat in povratek. Najprej remi, nato pa dve zmagi in srečen preboj med 16 najboljših. Pravljica pa se kar noče končati.

Žreb je Atalanti v osmini finala nameril enega najlažjih zmagovalcev skupin, Valencio, proti kateri je La Dea (Boginja) uprizorila imenitno predstavo, v kateri so prišli na svoj račun nogometni sladokusci. Znova. Gostitelji so na San Siru zaigrali odprto, všečno, napadalno, spremljala jih je tudi sreča, saj so netopirji zapravili celo vrsto zrelih priložnosti, zadeli tudi okvir vrat, med vratnicama pa je blestel vratar Atalante, tako da se je končalo s prepričljivih 4:1. Atalanta z dirigentom Iličićem živi sanje. Po novem bi bilo 10. marca veliko presenečenje, če se med najboljših osem v Evropi ne bi uvrstila Atalanta.

Nogometaši Atalante veljajo za najboljšo ekipo v serie A, kar se tiče števila doseženih zadetkov. Vedno bolj razigrani so tudi v Evropi. Foto: Reuters

"Na Mestalli bo nekoliko drugače. Tam sem igral dve prijateljski tekmi in se prepričal, kako lahko navijači. Moramo ostati osredotočeni zlasti na začetek dvoboja, saj bo Valencia po zaostanku z 1:4 zagotovo pritisnila. Če bomo odigrali tako kot smo v Milanu, jim bomo povzročili nove težave. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi Pierluigiju Gollini, ki je bil izvrsten v najbolj zahtevnih trenutkih," je pohvalil vratarja in napovedal zelo zahtevno povratno tekmo v Španiji.

Slovenski strelci v ligi prvakov Tekma Datum Zlatko Zahović (Porto) Porto : Rosenborg 3:0 - za 1:0 30. oktober 1996 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Olympiakos 2:2 - za 1:0 16. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Ajax : Porto 2:1 - za 1:1 30. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 2:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 3:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Olympiakos : Porto 2:1 - za 2:1 25. november 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 1:0 9. december 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 2:0 9. december 1998 Ante Šimundža (Maribor) Dinamo Kijev : Maribor 0:1 - za 0:1 14. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Olympiakos : Real Madrid 3:3 - za 3:2 15. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Molde : Olympiacos 3:2 - za 0:2 20. oktober 1999 Zlatko Zahović (Valencia) Valencia : Lyon 1:0 - za 1:0 27. september 2000 Milenko Ačimović (Lille) Lille : Manchester United 1:0 - za 1:0 2. november 2005 Valter Birsa (Auxerre) Ajax : Auxerre 2:1 - za 2:1 19. oktober 2010 Luka Zahović (Maribor) Maribor : Sporting Lizbona 1:1 - za 1:1 17. september 2014 Damjan Bohar (Maribor) Schalke : Maribor 1:1 - za 0:1 30. september 2014 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Bayer Leverkusen : Roma 4:4 - za 3:4 20. oktober 2015 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Tottenham : Bayer Leverkusen 0:1 - za 0:1 2. november 2016 Damjan Bohar (Maribor) Maribor : Spartak Moskva 1:1 - za 1:1 13. september 2017 Josip Iličić (Atalanta) Atalanta : Valencia 4:1 - za 2:0 19. februar 2020

Zlatko Zahović je bil najbolj zaslužen, da Josip Iličić pred devetimi leti ni prekinil nogometne kariere, ampak se preselil v Ljudski vrt in oblekel vijolični dres. Foto: Vid Ponikvar Iličić je torej postal prvi slovenski strelec v izločilnem delu lige prvakov. Česa podobnega ni dočakal niti njegov nekdanji športni direktor pri Mariboru Zlatko Zahović, ki se je pred 24 leti prvič vpisal med strelce v elitnem klubskem tekmovanju, nato pa zadel v polno še desetkrat. Z 11 goli, večino je prispeval v dresu Porta, je še vedno z naskokom najboljši slovenski strelec v ligi prvakov, a je vselej tresel mreže v skupinskem delu.

Ko je napočil izločilni del, so njegove žoge vedno zgrešile cilj. Tako je bilo tudi pred 19 leti v finalu lige prvakov v Milanu, kjer je zapravil nekaj priložnosti za zadetek, nato pa mu je takratni vratar Bayerna Oliver Kahn ubranil še strel z bele točke.

Slovenija je torej na junaka, ki bo dal gol v izločilnem delu lige prvakov, čakala skoraj 30 let. Ne Zlatko, ne njegov sin Luka, ne Kevin Kampl ali Damjan Bohar, ki sta se v ligi prvakov veselila dveh zadetkov, ne Milenko Ačimović, Ante Šimundža ali Valter Birsa. Nove mejnike slovenskega nogometa premika Iličić, ki mu gre tako dobro, da se ne bi čudili, če bi zadel v polno v tej evropski sezoni še kdaj. Zakaj pa ne. ''Atalanta ni več presenečenje,'' namreč pojasnjuje Jojo, Valencia pa je na prvi tekmi v Milanu dodobra spoznala, s kakšnim asom bo imela opravka še enkrat ...