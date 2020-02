Najstnik obnorel svet z goloma in norim šprintom, Neymar jezen na PSG

Čeprav ima norveški napadalec Erling Braut Haaland komaj 19 let, mu uspeva skoraj vse, kar si je mogoče zamisliti. V torek je dvakrat zatresel mrežo PSG in Borussii Dortmund priigral zmago v prvi tekmi osmine finala lige prvakov (2:1), še izboljšal vrhunsko statistiko in skočil na vrh lestvice najboljših strelcev tekmovanja. Zasenčil je vse zvezdnike Parižanov, ki jih ni malo. Povratnik Neymar, strelec edinega zadetka za goste, je po porazu celo podal kritiko svojemu klubu.

V Nemčiji je Erling Braut Haaland šele mesec dni, a se je tako hitro privadil na dres Borussie Dortmund, kot da bi v Porurju igral že od mladih nog. Najstnik iz Skandinavije, ki se je pred 19 leti rodil v Angliji, ruši rekord za rekordom. Postal je prvi, ki se je vpisal med strelce za Borussio Dortmund na krstnih nastopih v kar treh tekmovanjih. Po nemškem prvenstvu in nemškem pokalu je zadel v polno tudi v ligi prvakov. In to ne le enkrat, ampak kar dvakrat.

Dokazal je, da je v tem trenutku eden najbolj vročih strojev za zadetke. Ko se je v začetku leta iz Salzburga preselil v Nemčijo, je marsikdo pomislil, da bo zdaj, ko ga čakajo opravki z močnejšimi klubi kot v Avstriji, popustil. A ni. Nadaljeval je predstave na neverjetno visoki ravni, njegova učinkovitost v napadu meji na popolnost, ljubitelji nogometa pa se z zanimanjem sprašujejo, kaj bo šele, ko bo Haaland pridobil še več izkušenj.

Izbran je bil za najboljšega, a lahko pokaže še več

Z desetimi zadetki je skočil na vrh lestvice najboljših strelcev lige prvakov. Foto: Reuters Kot najstnik je na sedmih tekmah Borussie, od prve minute je zaigral le štirikrat, dosegel kar 11 zadetkov. To ni več naključje. Dokazal je, zakaj je v ligi prvakov izstopal že jeseni, ko je v dresu rdečih bikov iz Salzburga dosegel osem zadetkov in bil drugi strelec tekmovanja. Z dvema novima, s katerim je strl srce navijačem PSG, je že pri desetih in si deli vodilno mesto s Poljakom Robertom Lewandowskim (Bayern). Z nekdanjim ljubljencem navijačev rumeno-črnih, ki so lahko ponosni na klub. Mladi as se je v poplavi ponudb odločil za Borussio, sodeč po tem, kaj je dosegel v prvem mesecu, pa je storil odličen korak.

Za predstavo proti PSG, ki je v Dortmundu utrpel boleč poraz (1:2), čeprav gledalci do 69. minute niso videli zadetkov, je prejel nagrado. Bil je izbran za najboljšega igralca tekme. ''Vesel sem za priznanje, a čutim, da bi lahko odigral še bolje. Na tej ravni moram igrati bolje. Moram nadaljevati trdo delo in napredovati,'' si je zadal cilj za nadaljevanje sezone, v katerem bo skušal z Borussio izločiti PSG in se uvrstiti med osem najboljših v Evropi.

Šprint, ki še kako odmeva

Prihodnji mesec ga čakajo dodatne kvalifikacije za Euro 2020, kjer se bo Norveška pomerila s Srbijo. Foto: Reuters Haaland ni bil le dvakratni strelec, predstavil je tudi cel kup drugačnih kakovosti. V prvem polčasu je tako v enem izmed protinapadov gostiteljev švignil proti vratom PSG tako hitro, da je spominjal na najhitrejše šprinterje na svetu. Razdaljo 60 metrov naj bi po neuradnih podatkih pretekel v 6,64 sekunde, svetovni rekord pa znaša le tri desetinke sekunde manj.

Njegova forma prinaša slabo novico za srbsko nogometno reprezentanco, saj se bo Norveška v polfinalu dodatnih kvalifikacij za Euro 2020 pomerila prav s Srbijo.

Srbske branilce tako čaka zelo zahtevna naloga, saj je Haaland, s katerim bo še nekaj časa nemogoče opravljati izčrpne intervjuje ena na ena, takšna je bila želja Norveške nogometne zveze, malodane neustavljiv. O tem se je v torek prepričala obramba francoskega prvaka.

Neverjeten šprint mladega Norvežana:

Haaland’s only ,covered 60 metres of the pitch in 6.64 seconds.pic.twitter.com/TVf68pL67e — KSA1984 (@AAWR20) February 19, 2020

''Izžareva občutek, kot da sploh ni povsem prisoten na tekmi, ko pa prejme žogo, je njegov odziv izjemen. Dobili smo dva zadetka, za katera je najbolj zaslužen prav on. Ima odličen občutek za zadetek,'' je poudaril brazilski branilec Thiago Silva, a tudi dodal, da ima PSG velike možnosti za napredovanje. ''Dosegli smo zadetek v gosteh, to je pomembno za povratno tekmo,'' je izpostavil.

Haaland je prvi najstnik, ki je v eni sezoni dosegel dvomestno število zadetkov v ligi prvakov:

🇳🇴 Erling Braut Haaland = 1st teenager to score 10 in a single campaign in #UCL history 👏👏👏 pic.twitter.com/6zAbGwQsBE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

Neymar se je želel vrniti že prej ...

Če bi bilo po Neymarjevo, bi se Brazilec vrnil na igrišče že prej. Foto: Reuters Haaland je na torkovem spektaklu zasenčil vse zvezdnike PSG, ki jih ni malo. Za enega redkih bleščečih trenutkov v vrstah bogatega francoskega kluba z velikim katarskim kapitalom sta poskrbela Kylian Mbappe in Neymar. Mladi Francoz je z izvrstnim preigravanjem, ko si je privoščil obrambo Borussie, prišel do velike priložnosti. Podal je pred vrata, kjer Neymarju ni bilo težko zatresti mreže. To je bil zadetek za izenačenje na 1:1, po katerem pa se Parižani niso dolgo veselili, saj je neutrudljiv Haaland z novo mojstrovino že v prihodnjem napadu poskrbel za novo vodstvo Borussie. In tudi končno zmago.

Prvi as pariškega kluba je po tekmi ošvrknil svojega delodajalca. Neymar se je vrnil na igrišče po štirih tekmah, ki jih je izpustil zaradi sporne poškodbe. Njegova poškodba rebra, za nekatere prenapihnjena, za druge upravičena, je dvigala prah zlasti zaradi njegove razuzdane rojstnodnevne zabave sredi polnega igralnega urnika. Po štirih tekmah se je 28-letni napadalec vrnil v začetno postavo PSG, po tekmi pa pojasnil, da v zadnjih tednih ni bil preveč zadovoljen.

''Želel sem igrati že prej. Dobro sem se počutil, a se je klub odločil drugače. Bilo jih je strah, najbolj pa sem trpel jaz,'' je pojasnil, kako je potegnil krajšo, ko ni nastopil na zadnjih tekmah Parižanov. Izpustil je tudi nepozabno gostovanje pri Elsnerjevem Amiensu (4:4), v Dortmundu pa zaigral od začetka in bil strelec edinega zadetka gostov, ki že dalj časa sanjajo o evropski kroni, a se jim je v izločilnem delu kljub zvezdniški zasedbi še vedno zalomilo.

PSG očitno ni želel tvegati, da bi Neymar utrpel še hujšo poškodbo. Nenazadnje spada med največje nogometne zvezdnike na svetu. Če bi mu s PSG spodletelo na povratni tekmi, Borussia bo na Parku princev gostovala 11. marca, bo nezadovoljstvo še večje, saj je liga prvakov krepko podčrtana kot glavni cilj sezone. A nekaj je jasno. Če bodo Parižani hoteli napredovati, bodo morali v drugo bolje paziti na Haalanda.