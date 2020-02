Pred nami je nov izbor z družabnih z družabnih omrežij. Tudi tokrat ni manjkalo zanimivih in smešnih prihod z nogometnih zelenic in ob njih, dve pa sta tudi vse prej kot prijetni, k sreči pa se je vse skupaj končalo brez resnih posledic. Kaj smo našli?

Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji po tem, da se izognemo poplavi novičk s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj okupirajo današnji medijski svet.

Neverjetna zgodba iz Italije

Na nogometni tekmi 4. italijanske lige med Grossetom in Monterosijem si je trener prvega Lamberto Magrini privoščil veliko neumnost. Ob zamenjavi je udaril nezadovoljnega Riccarda Cretella in si po posredovanju četrtega sodnika prislužil rdeči karton.

Zgrešil je nemogoče

Četrta angleška liga. Plymouth je z 2:1 premagal Crewe, v največji meri pa se lahko zahvali Chrisu Porterju, ki je zgrešil nemogoče. Sam, prazna vrata, branilcev nikjer, a zadetka ni bilo. Mojster je žogo poslal mimo vrat in se prijel za glavo. Upravičeno.

Po močnem udarcu padel kot pokošen

V nedeljskem derbiju romunske lige med Dinamom in Steauo je ob koncu prvega polčasa vsem zastal dih. Branilec gostov Lucian Cristea je z vso silo v glavo zadel srbskega napadalca Slavka Perovića, ki je v istem trenutku izgubil zavest in nepremično obležal. Po tem ko se je Romun s sodnikom kregal o barvi kartona, so vsi pozabili pomagati nesrečnemu Peroviću, ki bi lahko pogoltnil jezik in se zadušil. Šele čez nekaj sekund je do nesrečnega Srba pritekel soigralec Andrei Sin in začela se vse vsesplošna reševalna akcija.

Po intervenciji reševalnih vozil in zdravniškega osebja so Perovića hitro prepeljali v bolnišnico, kjer je hitro prišel k zavesti in se dan po nesreči tudi javil romunskim in srbskim medijem. "Zdaj sem dobro. Izgubil sem nekaj zob, drugače pa se dobro počutim. Dobro me je zadel, frajer, k sreči pa je spodnja čeljust cela. Poleg zob je nastradala še ustnica, bomo videli, kaj bodo pokazale preiskave. Od teh bo odvisno, kdaj bom zapustil bolnišnico," je dejal Perović, ki bo, kot kaže, hitro spet v pogonu. Nenazadnje teh stvari v ringu in oktagonih na tedenski bazi ne manjka, je pa res, da so borci za te stvari trenirani, za nogometaše pa to ne moramo ravno trditi. Vsaj ne vsi.

Barcelona tarča hekerskega napada

Hekerska skupina OurMine se je pretekli teden spravila na uradni Twitter račun Barcelone, ki ima skoraj 32 milijonov sledilcev. "To je še drugič, ko smo udrli na Barcin račun, varnost je boljša, kot je bila, a še vedno ne dovolj dobra," so se pošalili hekerji, nato pa postregli še z nekaj informacijami, ki so ogrela srca navijačev Barcelone, nihče pa ne ve, če so resnične.

"Prebrali smo nekaj privatnih sporočil in vse kaže na to, da se bo vrnil Neymar," so zapisali, nekaj podobnega so objavili tudi na arabski različici Barcelonina računa ter tam dodali še hešteg #BartomeuOut. Barcelona, ki v soboto ni bila edina tarča, OurMine je napadel tudi mednarodni olimpijski komite (IOC), je nadzor nad svojim računom vzpostavila v manj kot uri.

Foto: zajem zaslona

Velikanski robot s podobo Ronalda

Na slovitem karnevalu v Viareggiu v Toskani, ki se ga prireja že ob leta 1873, je letos na povorki sodeloval tudi Cristiano Ronaldo, ki je na Apeninskem polotoku prva nogometna zvezda. Zgradili so kar 20 metrov visok kip, ki so mu dali ime idol. Vse je navdušil, je všeč tudi vam?

Belgijec zaplesal na srbski hit

Veselje nogometašev Napolija po zmagi (1:0) na prvi tekmi polfinala italijanskega pokala nad Interjem je bilo izredno veliko, v slačilnici se je plesalo in pelo, med drugim pa se je zavrtela tudi srbska uspešnica, ki jo je pred leti pel Goran Dimitrijadis Dima "Nije mene dušo ubilo". Makedonec Elif Elmas jo je prepeval, belgijski zvezdnik Dries Mertens pa se je v balkanskih ritmih zazibal.

NIJE MENE DUŠU UBILOOOO, UBILOOO VINO CRVENO! Objavil/a Serie A - Balkan dne Četrtek, 13. februar 2020

Slabše kot otrok ...

David Luiz velja za najbolj otročjega nogometaša Arsenala. Po norosti in igrivosti ni para, to je ponovno dokazal med vožnjo z avtobusom, kjer so bili njegova žrtev speči soigralci. Stisk za nos jim je bila vse prej kot všeč, odzivi pa so bili na različni.

Sodnik, res piha!

Pretekle dni je tudi na Otoku pihalo kot za gre za sodni dan, nekatere nogometne tekme so odpovedali in prestavili, a v Londonu so se vseeno odločili, da se tekma med Millwallom in Norwichem vseeno odigra. Veter je ves čas motil potek tekme, veliko težav pa so imeli tudi pri izvajanju kota. Žoga je ves čas bežala z mesta, zato je na pomoč pritekel tudi glavni sodnik, ki se je na lastne oči prepričal, da ni šlo le za zavlačevanje gostov, ki so na koncu zmagali z 2:0.

Je Salah zamenjal šport?

V času ''zimskega'' premora v angleški premier league, ko so zvezdniki Liverpoola dopustovali in polnili baterije, se je na družabnih omrežjih pojavil video, na katerem možakar na las podoben Egipčanu Mohamedu Salahu v ragbiju preteče vse nasprotnike in doseže točko za svojo ekipo. "Mo Salah je lahko za vse nas velik navdih. Medtem ko vsi uživajo počitnicah, sam svojo pripravljenost vzdržuje na ragbi tekmah," so ob posnetku, ki se je po spletu razširil kot virus, zapisali pri EPL Bible. Zanimivo je, da so ob vsem tem nasmejali tudi Liverpoolovi navijači, ki sicer ne potrebujejo veliko, da se razburijo in večinoma brez potrebe užalijo.

Mourinho pojasnil, zakaj se je pobril

V začetku minulega tedna je kontroverzni Jose Mourinho šokiral z novo pričesko. Postrigel se je, če se malce pošalimo na Josepa Guardiolo, nihče pa ni vedel, v čem je trik. Portugalec je nekaj dni kasneje vse skupaj pojasnil v intervjuju za BBC. "Resnica je, da frizer ni opravil dela tako, kot bi ga moral. Ko sem se pogledal v ogledalo, zadeva ni bila ničemur podobna, zato sem mu naročil, da zadevo popravi. Zdaj sem brez las, a bodo zrasli, ne skrbite," je povedal Portugalec.

Ko zadeneš na lotu ...

Se vam je kdaj zgodilo, da se vam je ob igranju na dvorišču žoga zataknila med vejami drevesa. Ravno to se je zgodilo na posnetku, ki ga pred dobrima dvema letoma objavil Ben Downey, zgodba pa se začne, ko se eden izmed prijateljev loti zadevo reševati z drugo žogo. Treba je priznati, da je bil hudičevo natančen, žal pa je na vrhu visokega drevesa obtičala tudi ta. Vse skupaj je naravnost fascinantno, saj smo prepričani, če bi mladenič to poskušal še neštetokrat, mu ne bi več uspelo.

Je to sploh mogoče?

Nogometašu Chelseaja Masonu Mountu je uspelo nekaj neverjetnega. Z enim udarcem je v dve različni luknji spravil dve žogi in poskrbel, da se je čudilo staro in mlado. Poteza mladeniča je tako neverjetna, da mnogi menijo, da vse skupaj dobro zmontirano, a vprašanje je, če to drži.

Mladi 21-letni Anglež je še v pretekli sezoni igral v drugi angleški ligi, v tej sezoni blesti v dresu Chelseaja. Otrok londonskega velikana je v tej sezoni pod vodstvom Franka Lamparda zbral že 35 nastopov, ob tem pa dosegel pet zadetkov in pet asistenc.

Vsem je zastal dih, a k sreči bo z njim vse v redu

Tudi v Španiji so poročali o hudi nesreči med nogometno tekmo. V eni izmed nižjeligaških španski lig se je član tretje ekipe Las Palmasa Saul Coco v polnem šprintu ob pomoči nasprotnega igralca nenadzorovano trčil v betonski zid in obležal. Zdravniška služba je nemudoma odhitela na pomoč, 21-letni nogometaš pa ju je na koncu odnesel "le" z zlomom obeh rok in kolena.

Coco jo je veliko bolje odnesel kot pred 12 leti talentirani hrvaški nogometaš Hrvoje Ćustić, ki je ob podobnem trku na tekmi prvega hrvaške lige med Zadarjem in Cibalio kasneje v bolnišnici umrl.

Z njim bo vse v redu, kosti se bodo zacelile:

Hud trk v betonski zid:

Ko stojiš on igrišču in poješ ''kopačko"

Tudi, če ne igraš, nisi varen pred morebitnimi poškodbami. Trenerja belega baleta Zinedina Zidana je ob reševanju žoge branilec Celte Joseph Aidoo podrl na tla in ga ob tem nehote z nogometnim čevljev brcnil v usta. Vse skupaj je uporabnike interneta nasmejalo do solz, verjamemo pa, da je bilo vse skupaj tudi boleče, a vseeno manj kot izguba točk, Real je namreč le remiziral z ekipo iz Viga (2:2).

Zinedine Zidane left injured after being kicked in mouth in freak accident during Real Madrid’s draw with Celta Vigo pic.twitter.com/1A5b1g7WQA — Pacci (@Paccimega) February 17, 2020

Neymar, kot kaže, ni več samski

Brazilski zvezdnik ima novo dekle, tako vsaj trdijo številni rumeni mediji, ki mu sledijo na vsakem koraku. V svojo mrežo je ujel manekenko hrvaških in kubanskih korenin Natalio Barulich, ki se je medijsko prvič izpostavila v času dveletnega razmerja s kolumbijskim pevcem Malumo. Lepotica in napadalec PSG naj bi se spoznala na eni izmed prejšnjih rojstnodnevnih zabav, na kateri je vse skupaj zabaval ravno Kolumbijec. Natalia in Neymar sta zvezo dolgo skrivala, zdaj pa si tako eden kod drug ne moreta več pomagati.

Foto: Instagram