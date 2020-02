Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji po tem, da se izognemo novičkam s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj okupirajo današnji medijski svet.

Vam je rubrika Izbor z družabnih omrežij všeč? Te je moja najljubša rubrika. Komaj čakam vsak ponedeljkov večer! 28,57% +

Zelo, vedno me nasmeji. 0,00% +

Je v redu, ja. 28,57% +

Prvič slišim. Kaj je to? 14,29% +

Ukinite jo, brezzvezna je. 28,57% +

Je to najbolj komičen avtogol v zgodovini nogometa?

V nedeljo zvečer je bil na zadnji tekmi 24. kroga francoskega prvenstva na sporedu derbi med PSG in Lyonom. Tekmo v Parizu je dobil branilec naslova, ki je pred domačimi navijači zmagal s 4:2. Tudi po zaslugi neverjetnega avtogola za vodstvo s 3:0, ki so ga gledalci videli v 47. minuti. Nesrečnež med gostujočimi navijači, ki je kronal "sijajno" akcijo, v kateri sta ob zvezdniku PSG Julianu Draxlerju sodelovala še dva nogometaša Lyona, pa je brazilski branilec v vrstah Lyona Fernando Marcal. Poglejte, kaj se je zgodilo.

Kaj pravite o avtogolu na derbiju med PSG in Lyonom? To je gol sezone. 77,78% +

To je bila uigrana akcija. 5,56% +

Nič takega, se zgodi. 16,67% +

Takšne gole sam/-a zabijam na rekreaciji vsak teden. 0,00% +

Domiselna koreografija, s katero so navijači Milana žalili Interjeve

Še en nedeljski večerni derbi in še ena zanimivost z njega. Na kultnem San Siru v Milanu sta se udarila velika mestna tekmeca Inter in sedemkratni evropski prvak Milan, ki pa je danes daleč od stare slave in trenutno pri sredini prvenstvene lestvice v italijanski prvi ligi, medtem ko se Inter bori za vrh in je po milanskem derbiju celo skočil nanj.

Pred derbijem na San Siru so se sicer bolj sladko smejali navijači Milana, ki so z izjemno organizacijo poskrbeli za koreografijo, s katero so pošteno zbodli pristaše Interja. Z osvetljenimi zasloni mobilnih telefonov so namreč poskrbel za napis "Inter merda", kar v prevodu pomeni "Inter dr*k", morda s tem res prestopili mejo dobrega okusa, a se ob tej domiselni koreografiji zagotovo sladko smejali. Še bolj so se smejali ob polčasu, saj so njihovi ljubljenci vodili z 2:0.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu pa jim do smeha najverjetneje ni bilo. Inter je z velikim preobratom prišel do zmage s 4:2 in pokazal, kdo je trenutno nogometni gospodar v Milanu. Vsaj na igrišču …

Koreografija navijačev Milana pred začetkom derbija:

Kaj pravite o domislici navijačev Milana? Genialna je. 57,14% +

Dobra ideja, a malce neokusna. 0,00% +

Nezaslišano, navijače Milana bi morali kaznovati. 0,00% +

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. 42,86% +

Najbolj nepozabna tekma leta 2019 je dobila nove razsežnosti

Verjetno eden najbolj nepozabnih trenutkov nogometne sezone 2018/19 je velik preobrat poznejšega evropskega prvaka Liverpoola, ki mu je uspel na povratni tekmi polfinala lige prvakov proti Barceloni. Na Anfieldu so 7. maja lani varovanci Jürgena Kloppa lovili preobrat, potem ko so teden dni pred tem na prvi tekmi po hat-tricku Lionela Messija v Barceloni izgubili z 0:3, a pozneje pred glasnimi domačimi navijači uprizorili neverjeten povratek, zmagali s 4:0 in se uvrstili v veliki finale, v katerem so potem na štadionu Wanda Metropolitano premagali londonski Tottenham in osvojili naslov.

Prejšnji teden sta iz Liverpoola, ki drvi naslovu angleškega prvaka naproti, prišli dve veseli novici. Rojstva otrok sta se razveselila dva zvezdnika Liverpoola. Najboljšemu strelcu Moju Salahu, ki na tisti tekmi sicer ni igral, je žena povila fantka, kapetan Jordan Hendersen pa se je razveselil punčke. In kaj so hitro ugotovili nekateri? Zvezdnika Liverpoola sta se otrok razveselila skorajda natanko devet mesecev po epskem preobratu na Anfieldu. Seveda so po spletu hitro zaokrožile šale o tem, kako sta nogometaša veliko zmago proslavila.

🗓 7th May 2019: Liverpool beat Barcelona 4-0 to qualify for the Champions League final



👶 9 months later: Mo Salah’s wife gives birth to baby girl and Jordan Henderson’s wife gives birth to a baby boy...



Must’ve been a good night 👀😂 pic.twitter.com/ovXWtAdfev — ODDSbible (@ODDSbible) February 8, 2020

Zvezdniki Bayerna so čofotali kot majhni otroci

Zvezdniki nemškega prvaka Bayerna so prejšnji teden opravili z dvema zahtevnima nalogama, najprej so v pokalu premagali Hoffenheim s 4:3, potem so v nedeljskem prvenstvenem derbiju doma remizirali z RB Leipzigom z 0:0 in ohranili prvo mesto na lestvici.

Priprave Bavarcev na pomemben teden je sicer zmotilo slabo vreme in močno deževje, ki je prejšnji teden zajelo Nemčijo, a se očitno niso dali motiti. Sodeč po spodnjih posnetkih, zagotovo ne. Poglejte, kaj so počeli na treningu.

Odškodnina za duševne bolečine, ker nista videla Ronalda

Iz Južne Koreje prihaja novica o odločitvi tamkajšnjega sodišča o odškodnini, ki jo bosta na račun Cristiana Ronalda dobila dva tamkajšnja nogometna navdušenca. Zakaj? Julija lani je Juventus v Južni Koreji odigral prijateljsko tekmo proti selekciji tamkajšnje najboljše nogometne lige. Navijači so 65 tisoč vstopnic, kolikor jih je bilo na voljo, razgrabili ekspresno, a potem se je zgodilo to, česar niso pričakovali.

Na igrišču niso dočakali zvezdnika, zaradi katerega so mnogi na štadion sploh prišli. Cristiano Ronaldo – čeprav so organizatorji obljubljali, da bo odigral vsaj en polčas – je namreč obsedel na klopi in na igrišče ni prišel, zaradi česar so bili južnokorejski navijači močno razočarani. Dva celo tako zelo, da sta se odločila zadevo spraviti na sodišče z argumenti, da sta ob tem utrpela duševne bolečine. In zdaj se je izkazalo, da sta bila pri tem uspešna.

Južnokorejsko sodišče jima je določilo 371 tisoč južnokorejskih vonov odškodnine, kar je približno 280 evrov, ki jo mora na njun račun odšteti organizator. Ni pa to očitno edina odškodnina, ki jo bodo morali pri organizaciji plačati. Odvetnik, ki zastopa omenjena nogometna navdušenca, je namreč sporočil, da zastopa še 81 strank s podobnimi "težavami".

Two fans in South Korea have won a $252 settlement after "mental anguish" of not seeing Cristiano Ronaldo play in a pre-season friendly pic.twitter.com/Oie30Rvp0J — B/R Football (@brfootball) February 4, 2020

Si Južnokorejca zaslužita odškodnino, ker Cristiano Ronaldo ni igral? Seveda, saj sta vstopnico plačala samo zaradi njega. 100,00% +

Saj ne igra samo on, Juventus ima še kopico drugih zvezdnikov. 0,00% +

Jaz bi na njunem mestu zahteval mesečno rento do konca življenja. 0,00% +

Strašno. Niti pomisliti si ne upam na to, da bi se mi zgodilo kaj podobnega. 0,00% +

Nori švedski navijač, ki si je ime spremenil v Newcastle

Z Otoka prihaja novica o Rolfu Corneliussonu, ki po novem sliši na ime Rolf Corneliusson Newcastle, potem ko je dobil pritožbo na sodišču v Göteborgu, ki je njegovo željo, da v svoje ime tudi uradno vrine Newcastle, sprva zavrnilo.

Zdaj je 54-letni Šved, ki je – da, prav ste uganili – velik navijač Newcastle Uniteda in si je v živo ogledal že več kot 100 njegovih tekem, dobil dovoljenje, da si ime spremeni, in je to takoj tudi storil. In Newcastle United, ki je trenutno na 12. mestu angleške premier lige, je dobil navijača, ki v svojem imenu nosi njegovo ime.

To je Rolf Corneliusson, po novem Rolf Corneliusson Newcastle:

Ruotsalainen jalkapallofani sai käräjäoikeudelta luvan ottaa suosikkiseuransa nimen. Niinpä hänet tunnetaan jatkossa nimellä Rolf Lennart Newcastle Corneliusson. #Valioliiga https://t.co/8F10X7LGti — Mikko Knuuttila (@MikkoKnuuttila) February 5, 2020

Kaj menite o odločitvi omenjenega navijača Newcastle Uniteda? Neumnost, ki meji na norost. 0,00% +

Lepo, da je na tak način izrazil ljubezen do kluba. 0,00% +

Njegovo ime. Naj z njim dela, kar hoče. 50,00% +

Zakaj pa ne pišete o meni? Lp, Janez Zavrč Novak. 50,00% +

Anglež si je po neokusni proslavi prislužil vseživljenjsko prepoved

Newcastle United ne spada ravno med peščico najbolj znanih nogometnih klubov na svetu, zato tudi v naši ponedeljkovi rubriki ne gostuje prav pogosto, tokrat pa je v njej še drugič. Tudi drugič zaradi svojega navijača. Tudi zanj bi lahko zapisali, da je malce nor.

Zakaj? Zaradi proslave zadetka na torkovi tekmi pokala FA, ko je Newcastle United v gosteh pri Oxford Unitedu po podaljških zmagal s 3:2, potem ko je do gola prišel v 116. minuti napete tekme in se uvrstil med najboljših osem v najstarejšem nogometnem tekmovanju na svetu.

Poglejte, zakaj je proslava navijača Newcastla ekspresno obkrožila splet. Pa še to. Omenjeni navijač, ki so ga pristojni hitro identificirali, si je prislužil vseživljenjsko prepoved vstopa na vse angleške nogometne štadione.

Hahahahaha why the fuck did this Newcastle fan get his cock out pic.twitter.com/M3b57nLlfn — Oran (@oranstorrie99) February 4, 2020

Angleški nogometni zvezdnik v središču pozornosti zaradi koronavirusa

Zvezdnik londonskega Tottenhama in angleške reprezentance Dele Alli se je znašel na udaru kritikov, ker je na Snapchatu objavil video, v katerem z masko, s katero si je pokril usta, v Londonu snema nekega Azijca in se ob tem šali na račun nevarnega koronavirusa, ki je izbruhnil v Aziji.

"Ta virus bo moral biti precej hitrejši od tega, če me želi ujeti," je ob tem zapisal 23-letnik, ki v tej sezoni pod vodstvom Joseja Mourinha navdušuje. Predvsem v Aziji nad njegovim početjem niso bili niti najmanj navdušeni, številni tamkajšnji nogometni navdušenci so bili zgroženi, zato ne čudi, da se je Alli medtem že oglasil in se opravičil za svoje nespametno početje.

"Želel bi se opravičiti zaradi videa, ki sem ga objavil. Ni bilo smešno. Tega sem se takoj zavedel in video umaknil. Razočaral sem sebe in svoj klub. Nisem tak. To so stvari, iz katerih se ne bi smel norčevati," je v opravičilu med drugim povedal nogometni zvezdnik, ki ima na različnih družabnih omrežjih več kot deset milijonov sledilcev. Veliko jih seveda prihaja iz Azije.

Ali bo za svojo neokusno šalo kaznovan, pa za zdaj še ni znano, a jih ni malo, ki od angleške nogometne zveze zahtevajo prav to.

Sporen videoposnetek Dele Allija:

Bernardo gets a ban for joking with his best friend but Dele Alli can do this to a stranger? pic.twitter.com/bZ4pPmvEyH — Kai (@BlueCitizenn) February 9, 2020

... in še opravičilo:

@dele_official Dele Alli : apologises over coronavirus video.



"It isn't something that should be joked about.Sending all my love and thoughts and prayers for everyone in China."#GoodBall #Football #CoronaVirus



More news on : https://t.co/0B5Y43DA10 pic.twitter.com/R8vwGIEejC — GoodBall (@GoodBall_global) February 10, 2020

Bi moral biti Dele Alli kaznovan? Seveda, ampak samo finančno. 100,00% +

Zasluži si daljši suspenz. 0,00% +

Ne, saj se je opravičil. 0,00% +

Nič takšnega, meni je bila šala všeč. 0,00% +

Kondicijski trener v Španiji poskrbel za rasistično afero

Trenutno zadnjeuvrščeni španski prvoligaš Mallorca je v nedeljo odigral zelo pomembno tekmo v boju za obstanek in gostoval pri neposrednemu konkurentu Espanyolu iz Barcelone. Mallorca je ravno prejela zadetek, po katerem je zaostajala z 0:1 (to je bil, mimogrede, tudi končni izid tekem), zato se je njen trener Vicente Moreno odločil, da na igrišče pošlje mladega japonskega vezista Takefuso Kubo, ki v Mallorci igra kot posojen nogometaš Real Madrida.

Tako kot se to v nogometu dogaja, je trener Mallorce članu svojega strokovnega štaba, kondicijskemu trenerju Daniju Pastorju, naročil, naj Japonca pokliče z ogrevanja in ga pripravi za vstop na igrišče. Nič takšnega, če se Pastor ob glasnem vzdušju, za katerega je poskrbelo več kot 35 navijačev, Kube ne bi odločil poklicati na nekoliko kontroverzen način. Zaradi tega se je zdaj znašel v središču španske nogometne javnosti. Mnogi so prepričani, da je bila njegova gesta neprimerna in bi si zaslužil kazen. Kaj je storil, pa si lahko ogledate spodaj.

Sporna gesta kondicijskega trenerja Mallorce:

This is how Mallorca's staff called back Kubo warming up on the sidelines for his substitution. #EspanyolRCDMallorca #ESPMLL pic.twitter.com/psU70crdgR — M•A•J (@Ultra_Suristic) February 9, 2020

Lepa gesta, s katero je nekdanji nogometni zvezdnik razveselil navijača

Soccer AM je britanska zabavna oddaja z nogometno tematiko, ki jo snemajo že od leta 1995. V njej ob sobotah gostujejo tudi znana angleška nogometna imena, ki skupaj z navijači tekmujejo za denarne nagrade. Tako je bilo tudi tokrat, ko je bil gost nekdanji angleški reprezentant in zvezdnik številnih otoških klubov, ki je največji pečat pustil pri West Ham Unitedu, Carlton Cole. Danes že nekdanji nogometaš, ki se je najbolje znašel v vlogi napadalca, pa se tokrat ni odrezal najbolje, zaradi česar je brez denarne nagrade ostal tudi nek otoški nogometni navdušenec Tim Craig.

Nič takšnega, Cole pač ni imel svojega dneva, a mu očitno ni bilo vseeno. Omenjeni nogometni navdušenec je na spletu delil fotografijo nakazila v višini 400 angleških funtov, ki ga je prejel od znanega nogometaša. Cole se je namreč odločil, da nagrado, ki bi jo lahko, če bi se obnesel malce bolje, prejel Craig, plača iz svojega žepa. Lepa gesta, ni kaj.

Objava navijača:

Massive thank you to @CarltonCole1 you didn’t have to do that mate top guy 👏🏻 pic.twitter.com/u2mcX7kP99 — Tim Craig (@TIMMCRAIGG) February 8, 2020

... in še odziv Carltona Cola: