Ponedeljek je in čas je za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj (ob)nogometnega se je v svetu dogajalo v prejšnjem tednu? Preberite in poglejte, kaj smo našli. Tokrat jih je več kot deset in to brez Cristiana Ronalda, ki je stalni gost te rubrike.

Bo ogenj AC Milana prižgal Maldini?

AC Milan je le še bleda senca nekdanjega italijanskega in evropskega velikana. Sedemkratni zmagovalec lige prvakov se zadnja leta muči v italijanskem prvenstvu, Evropo pa igra, pa še to ne vedno, le v drugorazredni ligi Europa. Tudi v tej sezoni mu ne kaže najbolje, trenutno zaostaja sedem točk za vodilno četverico in za zdaj nič ne kaže, da bi se Rossoneri vrnili v ligo prvakov, da o osvojitvi kakšnega Scudetta niti ne govorimo.

A nekaj dodatnega upanja je navijačem Milana vnesel dogodek v izdihljajih nedeljske tekme na San Siru, saj je za rdeče-črne debitiral 18-letni Daniel Maldini, sin slovitega Paola Maldinija in vnuk Cesareja Maldinija. Milančani so v času igranja Danielevega očeta in dedka osvojili kar šest evropskih naslovov in 11. pa so bili tudi italijanski prvaki. Edina razlika med omenjenimi tremi je to, da sta bila Paolo in Cesare branilca, mladi Daniel pa se bolje znajde v napadu.

🇮🇹 Daniel Maldini made his debut today for AC Milan. That's now three generations of the family to represent the club.



Cesare Maldini made his debut in 1954.

Paolo Maldini made his debut in 1984.

Daniel Maldini 2020.



Historic. 🙏 pic.twitter.com/b67oxekDhF — FutbolBible (@FutbolBible) February 2, 2020

Poglejte, zakaj je Neymar dobil rumeni karton

Naslednja zgodba bo enim všeč, spet drugim ne. So tisti, ki ljubijo Neymarja in so tisti, ki ga ne morejo videti. Brazilec si je pri visoki zmagi nad Montpellierom dal duška in z nekaterimi potezami spravljal ob živce ne samo nasprotnike, ampak tudi sodnika Jeroma Brisarda, ki je po atraktivnem preigravanju, takoimenovani mavrici, Brazilca poklical k sebi in mu zabičal, naj tega ne počne več, saj naj bi s tem kazal nespoštovanje do nasprotnikov.

Neymar seveda ni mogel ostati tiho in po burni reakciji prejel rumeni karton. "Samo igram nogomet, on pa mi pokaže rumeni karton, povej mu, da se to ne sme," se je Brazilec izpovedal soigralcu Marcu Verattiju, ki seveda kljub protestom ni mogel ničesar rešiti.

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/l5AdmVCgp1 — Seleção Brasil 🇧🇷 (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020

Best "fuck you" moment of the year goes to Neymar Jr pic.twitter.com/qjJoeK2xhy — Dan the (Man)⁴²° (@robrt_downey_sr) February 2, 2020

Neymar je čutil, da se mu je zgodila velika krivica, zato je svoje nestrinjanje glavnemu delilcu pravice izrazil tudi na poti v slačilnice, nato pa se je z mislili že preselil na rojstno dnevno zabavo, kjer gostje pri sebi niso smeli imeli mobilnih telefonov in drugih naprav. Neymar dobro ve, zakaj.

Ko vročekrvnim Srbom zavre kri

Na pripravljalni tekmi med srbskim Radničkim in kazahstanskim Irišem sta trenerja poskrbela, da se je prijateljski obračun končal predčasno. Po grobem prekršku se je začelo prerivanje med igralci, vse skupaj pa je začel komentirati tudi trener Radničkega Milorad Kosanović.

Nekdanji trener Olimpije se ni ustavljal, besede so se stopnjevale, postajale so vse glasnejše, zato mu ni ostal dolžen tudi rojak na klopi Kazahstancev Milan Milanović in ni prav veliko manjkalo, da ni prišlo še do fizičnega obračuna. Ne bomo pisali, kaj sta govorila drug drugega, a hitro se vidi/sliši, da prav nič lepega. Srečanje je bilo prekinjeno v 81. minuti pri izidu 1:1.

Ludilo! Brutalna svađa trenera Kosanovića i Milanovića pic.twitter.com/PrqC5qi3U9 — Pluton (@Pluton45873221) February 2, 2020

Legenda Rome držala obljubo

Legendarni nogometaš Rome Daniele de Rossi, ki je v začetku tega leta v dresu Boce končal svojo športno pot, je izpolnil svojo otroško željo - da si med najbolj gorečimi navijači Rome v civilu ogleda rimski derbi proti Laziu. Vse skupaj je izpeljal s pomočjo maske, za katero je porabil več ur, na koncu pa mu je zaigralo srce. Neopažen je lahko celotno srečanje mirno spremljal vroč obračun, ki pa se je na končal z 1:1.

This is INCREDIBLE:



Daniele De Rossi hired a makeup artist so that he could "live his dream & go watch the Roma derby amongst the fans in Curva Sud"



Love this. (🎥 IG/sarahfelberbaum) pic.twitter.com/hXeMnucvA4 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 29, 2020

One of Roma's greatest ever players Daniele De Rossi at the Rome derby in the Curva Sud. 🇮🇹🏛 pic.twitter.com/y6JY19kETT — Football Tweet (@Football__Tweet) January 29, 2020

Hitel na intervencijo, zdaj se mu smejijo

Na obračunu portugalske lige med Sportingom in Brago, ki so ga z 1:0 dobili slednji, smo bili priča tudi nekaj bližnjih dvobojev, ki so mejili na fizični obračun. Enega takih je skušal preprečiti tudi stranski sodnik, a v vseh ihti je prepozno začel zavirati in se ob trku v igralca Brage znašel na zadnji plati. V trenutku je postal spletna senzacija in dokaz, da je velikokrat dobrota tudi sirota. Glavo gor, sodnik, naslednjič bo bolje.

Atraktivna Albanka: Nogometaši so slabi ljubimci

Zdaj že nekdanja žena švicarskega nogometaša Blerima Džemailija, Erjona Sulejmani, ki nam je zaradi njene lepote v oči padla na Euru 2016, je odkrito spregovorila o svojem nekdanjem zakonu in življenju kot žena znanega nogometaša. "Nogometaši niso neki biseri v postelji. Vse raje opravijo sami," je odkrito spregovorila za srbski medij in dodala, da je Blerima spoznala, ko je postala mis Albanije.

"Ko sem izvedela, da je nogometaš, nisem želel biti z njim. Najbrž sem že takrat vedela, kako težko je biti žena nogometaša. Povsem zapostaviš svoje življenje ter ves čas menjaš države, mesta in službe. Ni lahko," je še dodala Sulejmanijeva, ki zdaj uživa samsko življenje, vprašanje pa je, koliko časa še, saj je gospa Seuljamni videti takole ...

Trener Arsenala s smešnim izgovorom

Pri Arsenalu tudi po zamenjavi trenerja cvetijo rožice. Španec Mikel Arteta je zadnjih štirih tekmah v premier ligi osvojil le štiri točke, topničarji pa zasedajo skromno 10. mesto. Konec tedna je Arsenal brez zadetkov remiziral pri Burnleyju. "Pogoji za igranje so bili zelo težki. Trava je bila prevelika, tudi namočili je niso in vse skupaj pripomore, da se ne da igrati, kot bi si želel," je potarnal španski strokovnjak in poskrbel, da se navijači Arsenala spet držijo za glavo, ostali ljubitelji nogometa pa so se čudnemu izgovoru od srca nasmejali.

🤣 Arsenal didn’t win today because the grass was too long, that’s according to Arteta anyway.



😂 Yep, you read that right. pic.twitter.com/gwZ0jZc3qC — 🎙 TurfCast Podcast (@TurfCastPodcast) February 2, 2020

Česa takšnega pa še ne ...

V nogometu smo videli že marsikaj, a to, kar se je zgodilo v drugi španski ligi, je naravnost noro. Na obračunu med ekipama Fuenlabrada in Girona je 68. minuti sodnik izključil domačega nogometaša Cristobala. Ko se je ta najbrž že tuširal, so iz sobe za VAR sporočili, da prekršek ni bil za rdeč karton, ampak le za rumenega, zato so 35-letnega vezista poklicali nazaj zelenice, a darila ni sprejel, kot bi ga moral.

Cristobal se je takoj zapletel v prepir z Alexom Granellom, naslonila sta se s čelom, sodnik pa je petelinoma nemudoma pokazal rumeni karton, kar je spet pomenilo, da mora Cristobal spet zapustiti zelenico. Če ne bi imeli dokaza, tej zgodbi zagotovo ne bi verjeli. Noro.

Imagine getting a red card and then VAR comes calling whilst you're sat in the dressing room 😂 pic.twitter.com/nRuVSTzC7h — 『Jay』 🅙 (@FreddoAkh) February 2, 2020

Če imaš take prijatelje, sovražnikov ne potrebuješ

Iz Brazilije prihaja posnetek, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. V 4. krogu tekmovanja Campeonato Catarinense je nogometaš gostujočega Avaia Bruno Silva ob zamenjavi provociral navijače ekipe Figuirense ter sprožil vse splošno jezo. Dva izmed navijačev domače ekipe sta se mimo varnostnikov prebila na zelnico ter želela obračunati s Silvo.

Posredoval je kar rezervni vratar Aiva Gledson in navijača podrl na tla, v tistem trenutku pa je z vso silo pritekel še Silva ter skušal v glavo brcniti navijača. To je storil tako slabo, da je zadel svojega klubskega kolega, ki pa je močno brco v glavo preživel, kot da se ni nič zgodilo. Vprašanje, kaj bi bilo, če bi brco ''pojedel" navijač.

Bruno Silva provocou a torcida do Fugueira, um torcedor otário invadiu o campo, goleirão do Avaí derrubou e o Bruno chegou dando essa bica absurda. Treta continuou na arquibancada. pic.twitter.com/GlRI5XjVjb — Bolívia Zica (@boliviazica) February 2, 2020

Ste vedeli, da Rooney še brca? Pokazal je, da je še vedno kralj!

Angleški nogometni zvezdnik Wayne Rooney še vedno zna. To je pokazal minuli konec tedna na obračunu angleške druge lige med Derbyjem in Stoke Cityjem, ki so ga ovni dobili s kar 4:0. Tretji zadetek za Derby je s prostega strela dosegel ravno Rooney in pokazal, da pri 34 letih še ni za v staro šaro.

Najboljši strelec Manchester United in angleške izbrane vrste vseh časov je v začetku sezone igral za Orlando, v začetku januarja pa se je pridružil ovnom, kjer opravlja vlogo trenerja in igralca.

Inch perfect free kick from Wayne Rooney 👌🏽 it happened less than 5 minutes ago and it’s already a gif. You love to see it! pic.twitter.com/FaC6HskFlC — Jules Breach (@julesbreach) January 31, 2020

Kralj strelcev z novo mojstrovino

Čeprav je težko verjeti, je Italijan Ciro Immobile najbolj vroči napadalec v Evropi. Dosegel je kar 25 zadetkov, kar je kar 11 več kot Lionel Messi in šest več kot Cristiano Ronaldo. Napadalec Lazia je blestel tudi pri visoki zmagi (5:1) nad Spalom, ko je prispeval dva zadetka. Še posebej lep je bil tisti za 3:0, ko je naprej žogo med nogama poslal branilca, preigral vratarja, nato pa z nemogočega položaja z lobom prek vratarja in branilca zadel v polno. Obramba Spala ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo in izgubila vsakršo upanja, da lahko na tej tekmi sploh še kaj iztržijo.

V Evropi mu trenutno ni para:

se penso alle bestemmie che tireremo quando all'europeo non segnerà manco con le mani mi metto ad urlare. #immobile pic.twitter.com/42YTpyWJ29 — valerio (@valeriotwdi2) February 3, 2020

Kaj pa tole? Dame in gospodje, besedo ima Mourinho

Obračun med Tottenhamom in Cityjem je opravičil status najzanimivejše tekme v minulem krogu angleške premier league. Še posebej razburljiv je bil prvi polčas, ko je Jose Mourinho ponovno pokazal, da je eden najbolj zabavnih trenerjev v nogometni karavani. Pisala se je 37. minuta, ko je bil v kazenskem prostoru Londončanov strojen prekršek nad Sergiem Agüerom, a je sodnik Mike Dean pokazal, naj se igra nadaljuje. Kar tri minute kasneje je dobil opozorilo, da se pregleduje sporno situacijo, VAR pa se je določil enajstmetrovko za City. Mourinho ni mogel verjeti svojim očem, kar se dogaja, cinično se je smehljal, ko je njegov kapetan Hugo Lloris ubranil strel Ilkayja Gündogana, nato pa naj bi Francoz bi boju za žogo podrl še Raheema Sterlinga.

Enajstmetrovko so dosodili tri minute po prekršku:

Mike Dean has practiced this in the mirror for weeks pic.twitter.com/5YbMntfQHa — Richard Evans (@inglebyblue) February 2, 2020

Zadišalo je ponovi enajstmetrovki, a je VAR v drugem pregledu na tekmi ni dosodil. Portugalec se je veselo usedel na klop, srknil požirek vode, ko je njegovemu pomočniku kapnilo na pamet, da bi moral Sterling za samostojen padec v kazenskem prostoru dobiti še drugi rumeni karton. Dosegla nista nič, a Mourinho in njegov pomočnik sta poskrbela za enega najbolj komičnih vložkov v vsej zgodovini premier league. Česa takega si ne moreš izmisliti. Jose, nikoli se ne spremeni.

Mourinho se je naprej smehljal, nato pa je izstrelil kot puščica ...

every reason why I love Mourinho in 30 secspic.twitter.com/h5B1F2gY7h — Muhammad (@RashadJuniorr) February 2, 2020

Sterling je želel izsiliti še eno enajstmetrovko. Var se je odločil, da ni prekrška, a če ni prekrška ...