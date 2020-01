Kobe Bryant, ki je včeraj umrl v helikopterski nesreči v ZDA, je bil velik nogometni navdušenec, ki smo ga lahko pogosto videvali na nogometnih tekmah povsod po svetu, kot gost pa je obiskal številne nogometne velikane. Sam, nesporni velikan košarkarskega sveta, se je v nogometno žogo zaljubil kot otrok, ko je med šestim in 13. letom starosti živel v Italiji, kjer je njegov oče Joe Bryant igral košarko med letoma 1984 in 1992, ko je bil član Rietija, Reggio Calabrie, Olimpie Pistoie in Reggiane.

V času, ki ga je prebil na Apeninskem polotoku, se je rodila ljubezen, ki je trajala do zadnjega. Ne nazadnje je prav nekaj dni pred smrtjo v enem izmed intervjujev za ameriške medije povedal, kako navdušen je nad rastjo severnoameriške profesionalne nogometne lige MLS. Ni skrivnost, za koga je 41-letnemu košarkarju bilo srce. V Italiji se je zaljubil v AC Milan, zato ne čudi, da so se ob njegovi smrti med prvimi javili prav pri sedemkratnem evropskem prvaku.

Ob Milanu so se na Bryanta spomnili še številni zvezdniki svetovnega nogometa in številni velikani. Nabrali smo nekaj odzivov tistih najpomembnejših akterjev nogometnega sveta, ki smo jih našli na spletu. Kdo vse se je javil? Tudi Cristiano Ronaldo in Luis Figo, ki pa sta si privoščila velik spodrsljaj in poskrbela za ogorčenje športnih, predvsem košarkarskih navdušencev. Zakaj? Prebrskajte ...

AC Milan: Odšel je eden od največjih vseh časov

"Nimamo besed, kako zelo šokirani smo ob tragični smrti enega od največjih športnikov vseh časov in navijača Rossonerov, Kobeja Bryanta. V mislih smo z družinami tistih, ki jih je ta tragedija prizadela. Pogrešali te bomo, Kobe," so zapisali pri AC Milanu.

Barcelona: Šokirani smo

"Šokirani smo ob smrti Kobeja Bryanta, zglednega športnika z igrišč in ob njih. Sožalje njegovi družini in ljubljenim. Počivaj v miru," so se oglasili pri Barceloni.

PSG in Neymarjeva gesta v spomin

Pri francoskem prvaku PSG, ki je ravno v nedeljo odigral prvenstveno tekmo in z 2:0 premagal Brest, so objavili posnetek proslave enega izmed dveh zadetkov na tej tekmi, ki ju je zabil Neymar. Brazilec, sicer znan kot velik košarkarski navdušenec, je v spomin na Bryanta ob proslavi zadetka s prsti pokazal številko 24. Najdražji nogometaš vseh časov se je oglasil tudi na svojem profilu, objavil Bryantovo fotografijo in v portugalskem jeziku zapisal: "Žalosten dan za ves šport, še posebej za navijače, in predvsem njegovo družino. Hvala, legenda, ker si me navdušil nad tem športom."

Lionel Messi: Nimam besed. Vesel sem, da sem te spoznal.

"Nimam besed. Z ljubeznijo mislim na Bryantovo družino in prijatelje. Vesel sem, da sem te spoznal in s teboj delil lepe čase. Odšel je genij, kot jih ni veliko," se je od Bryanta ob njegovi fotografiji, ki jo je objavil, poslovil tudi šestkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo je z rojakom zakuhal velik spodrsljaj

Zapis Cristiana Ronalda:

"Tako žalosten sem, ker sem slišal novico o smrti Kobeja in njegove hčerke Gianne. Kobe je bil resnična legenda in navdih za številne. Sožalje njegovi družini, prijateljem in družinam tistih, ki so izgubili življenja v nesreči. Počivaj v miru, legenda!" je zapisal petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, Portugalec Cristiano Ronaldo, ob ta zapis pa prilepil tudi Bryantovo črno-belo fotografijo. Lepo in ganljivo, a ...

Čez približno tri ure se je oglasil še njegov sloviti predhodnik v portugalski reprezentanci in tudi Real Madridu, dobitnik zlate žoge 2000, Luis Figo in napisal: "Žalosten dan, ker sem slišal novico o smrti Kobeja. Kobe je bil resnična legenda in navdih za številne. Sožalje njegovi družini, prijateljem in družinam tistih, ki so izgubili življenja v nesreči. Počivaj v miru, legenda!"

Zapis Luisa Figa:

Portugalca, ki ju zastopa Jorge Mendes, imata očitno tudi istega človeka, ki skrbi za njune stike z javnostjo. Ta pa si je tokrat privoščil velik spodrsljaj, skorajda do besede enak zapis, zaradi katerega sta se znašla v središču pozornosti in na udaru številnih športnih navdušencev, ki so lahko tokrat še enkrat skrušeno ugotovili, da za besedami, s katerimi svetovni zvezdniki komunicirajo s svojimi navijači, pogosto ne stojijo oni, ampak kdo drug. Le da je ta ponavadi precej bolj previden, kot je bil tokrat ...

Real Madrid: Legenda košarkarskega in športnega sveta

"Užaloščeni smo ob smrti Kobeja Bryanta, legende košarkarskega in športnega sveta. V klubu izrekamo sožalje njegovi družini in prijatelji ob izgubi, ki je šokirala svetovni šport," so se s fotografijo Bryanta oglasili tudi pri najbolj trofejnem evropskem klubu, 13-kratnem evropskem prvaku Real Madridu, pri katerem so se na današnjem treningu umrlemu zvezdniku Los Angeles Lakers poklonili tudi z minuto molka.

Minuta molka za Kobeja Bryanta na treningu Reala:

Liverpool: Počivaj v miru, športna ikona

"Počivaj v miru, Kobe Bryant. 1978-2020. Športna ikona," so bili v zapisu ob črno-beli Bryantovi fotografiji kratki in jedrnati pri aktualnem evropskem prvaku Liverpoolu.

Zinedine Zidane: Bil si zgled meni in moji družini

"Kobe Bryant, bil si zgled moji družini in meni, pa tudi milijonom ljudi po vsem svetu. Legende so večne. Moje sožalje družini Bryant. Počivajta v miru, Gianna in Kobe," je ob fotografiji osvetljenih dresov Los Angeles Lakers s številkama 8 in 24 zapisal Zinedine Zidane, ki zdaj blesti na klopi Real Madrida, s katerim je osvojil kar tri naslove evropskega prvaka, pred tem pa je vrsto let blestel na nogometnih igriščih in osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. S Francijo je postal tudi svetovni in evropski prvak. Spomnimo, trikrat je bil izbran za najboljšega nogometaša leta po izboru Fife, prejel pa je tudi eno zlato žogo.

Luka Modrić: Težko je verjeti, pogrešali te bomo

"Resnična legenda. Težko je verjeti. Pogrešali te bomo, Kobe," se je oglasil tudi Hrvat Luka Modrić, najboljši nogometaš leta 2018 na svetu, ki navdušuje v majici madridskega Reala.

Andres Iniesta: Grozno, žalostno

"Grozno, žalostno. Moje misli in molitve so s teboj in tvojo družino. Počivaj v miru," se je Bryantu poklonil tudi nekdanji zvezdnik španske reprezentance in Barcelone, eden najboljših vezistov vseh časov Andres Iniesta in ob ta zapis prilepil tudi fotografijo z enega od obiska preminulega košarkarja na treningu Barcelone.

Xavi Hernandez: Počivaj v miru

"Počivaj v miru," je ob fotografiji v družbi Bryanta v dresu Barcelone zapisal še en velikan svetovnega in španskega nogometa, prav tako dolgoletni vezist Barcelone in španske reprezentance Xavi Hernandez.

Luis

Ronaldinho: Počivaj v miru, prijatelj

"Počivaj v miru, prijatelj," pa se je od enega najboljših košarkarjev vseh časov poslovil Ronaldinho, nekdanji zvezdnik Barcelone in nekoč najboljši nogometaš na svetu, ki je znan kot velik navdušenec nad oranžno žogo in tudi znanec pokojnega Bryanta. Ni skrivnost, da je bilo spoštovanje obojestransko in tudi to, da sta se večkrat družila, kar potrjuje tudi fotografija, ki jo je ob tem zapisu objavil Ronaldinho, na njej pa ob Bryantu sedi oblečen v njegov dres ameriške reprezentance.

Gigi Buffon: Legenda!

Od enega najboljših košarkarjev vseh časov se je poslovil tudi eden najboljših nogometnih vratarjev vseh časov Gianluigi Buffon, ki pri 41 letih še vedno brani vrata torinskega Juventusa. "Legenda!" je z eno besedo napisal legendarni Italijan.

Steven Gerrard: Počivaj v miru

S fotografijo ob dresu Los Angeles Galaxyja s številko 24 se je od Bryanta poslovil tudi legendarni nekdanji angleški nogometaš Steven Gerrard, ki se je s preminulim košarkarskim zvezdnikom spoznal v času, ko je igral v Los Angelesu med letoma 2015 in 2016.

Thierry Henry: Dobesedno šokiran sem

"Dobesedno šokiran sem ob novici, da so umrli Kobe Bryant, njegova hči Gianna in vsi, ki so bili udeleženi v helikopterski nesreči. Moje misli in molitve so pri njegovi družini in tudi družinah preostalih žrtev," pa je ob dveh fotografijah skupaj z Bryantom zapisal legendarni nekdanji francoski napadalec in najboljši strelec v zgodovini londonskega Arsenala Thierry Henry.

Hristo Stojčkov: Zapustil nas je najbolj karizmatični športnik

Za Bryantom žaluje tudi nekdanji legendarni bolgarski nogometni zvezdnik Hristo Stojčkov, ki je leta 1994 prejel zlato žogo v majici Barcelone. "Zapustil nas je najbolj karizmatičen športnik na svetu. Počivaj v miru," je zapisal Stojčkov.

Ganljiv in dolg zapis Davida Beckhama

"Potreboval sem nekaj ur, da sem lahko kaj napisal, a še vedno ne najdem besed, s katerimi bi opisal občutke ob tragični izgubi Kobeja. Bil je poseben športnik, mož, oče in prijatelj. Napisati te besede je težko. Izgubili smo čudovitega človeka in njegovo prelepo in nadarjeno hči Gianno, kar je boleče. Odnos, ki ga je Kobe kazal do njegovega športa, je navdihujoč. Šel je čez bolečino in bil navdih tudi zame, da sem bil boljši. Včasih sem na tekme hodil samo zato, da sem počakal na zadnji dve minuti, saj sem vedel, da bom videl nekaj posebnega. Kobe je vedno govoril o Vanessi in svojih prečudovitih dekletih ter o tem, kako ponosen je nanje. Kobejeva strast sta bili družina in košarka. Bil je osredotočen na to, da bo navdih za naslednje rodove dečkov in deklet, ki so sprejemali šport, ki ga je ljubil. Njegova zapuščina bo živela naprej. Ljubezen in molitve moje družine gredo Vanessi in dekletom, Kobejevi košarkarski družini in seveda preostalim družinam tistih, ki so včeraj tragično izgubili svoja življenja," pa je res dolg in ganljiv zapis, ki ga je objavil nekdanji angleški nogometni super zvezdnik David Beckham.

Tudi on je košarkarski navdušenec in tudi on se je z Bryantom dodobra zbližal v letih, ko je igral za Los Angeles Galaxy in sta pogosto obiskovala tekme drug drugega.

Andrij Ševčenko: Počivaj v miru

S kratkim sporočilom se je ob smrti Bryanta oglasil tudi nekdanji zvezdnik Milana, Chelseaja in še nekaterih evropskih velikanov, dobitnik zlate žoge 2004, Ukrajinec Andrij Ševčenko.

Rivaldo: Močno te bomo pogrešali vsi, ki ljubimo šport

"Velika žalost ob smrti velikega zvezdnika Kobeja Bryanta. Naj bog potolaži njegovo družino v teh težkih časih. Močno te bomo pogrešali vsi, ki ljubimo ta šport," je nekaj besed Bryantu namenil tudi nekdanji zvezdnik Barcelone in svetovni prvak z Brazilijo Rivaldo, ki je zlato žogo dobil leta 1999.

Kaka: Kakšna tragedija!

"Kakšna tragedija! Sožalje družini Bryant in družinam žrtev te grozne nesreče. Naj božji duh potolaži njihova srca," se je ob veliki tragediji, ki je pretresla športni svet, oglasil tudi nekdanji zvezdnik Real Madrida in Milana, z Brazilijo prav tako svetovni prvak in leta 2007 zadnji dobitnik zlate žoge, preden sta na sceno stopila Messi in Ronaldo, Kaka. Tudi on je lahko Bryanta pobližje spoznal, ko je ob koncu svoje bogate nogometne tekme igral v ZDA za Orlando City med letoma 2014 in 2017. Tudi on je ob zapis prilepil fotografijo, na kateri sta skupaj s preminulim zvezdnikom svetovnega športa.

Kylian Mbappe: Počivaj v miru, legenda

S fotografijo v družbi Bryanta, ki je obiskal enega izmed treningov PSG, se je oglasil tudi eden najboljših napadalcev na svetu in trenutno tržno najbolj cenjeni nogometaš Kylian Mbappe.

Sadio Mane: Počivaj v miru, šampion

S kratkim, a jasnim sporočilom se je od Bryanta ob fotografiji, na kateri preminuli nekdanji košarkar pozira ob svoji hčerki, ki je prav tako izgubila življenje v tragični nesreči, poslovil tudi najboljši afriški nogometaš, zvezdnik Senegala in Liverpoola Sadio Mane.

Mo Salah: Grozljiva nesreča

"Moje globoko sožalje vsem družinam in prijateljem žrtev grozljive nesreče," pa je ob fotografiji Bryanta in njegove preminule hčerke zapisal še en Afričan, ki navdušuje v majici Liverpoola, Mo Salah.

Harry Kane: Nikoli ne bom pozabil najinih pogovorov

"Še vedno ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Kobe, bil si nekaj posebnega. Ne samo kot športnik, ampak tudi kot človek. Spominjam se najinih pogovorov po tem, ko so upokojili tvoj dres in po tem, ko si prejel oskarja. Obakrat te je bolj zanimalo to, da bi bil čim boljši jaz. Dokazal si, kako ponižen človek si bil. Zelo te bomo pogrešali, saj si nas navdihoval. Hvala! Moje srce je pri družinah tistih, ki so izgubili ljubljene osebe v tej tragični nesreči. Počivajte v miru Kobe, Gianna in vsi, ki so izgubili življenje," pa se je ob Bryantovi smrti razpisal najboljši angleški napadalec, trenutno poškodovani zvezdnik Tottenhama Harry Kane in ob ganljiv zapis prilepil skupno fotografijo, ob kateri Bryantu predaja dres Londončanov s številko 24.

Kevin de Bruyne: Kakšen vzor vsem si bil!

"Kakšen vzor je bil ta mož vsem kolegom športnikom. Kako zelo posvečen je bil športu, družini in življenju. Počivaj v miru," se je Bryantova smrt dotaknila tudi enega najboljših asistentov v nogometnem svetu, Belgijca Kevina de Bruyneja, ki navdušuje v majici Manchester Cityja.

Jadon Sancho: Vodja. Oče. Vzor!

"Eden največjih, ki so igrali košarko. Vodja. Oče. Vzor! Nikoli te nisem spoznal, a sem te spoštoval. Miselnost mambe – Kobe. 'To je, kar je ta miselnost,' je dejal. 'Je nenehna težnja po tem, da boš boljši, kot si bil včeraj'. Počivaj v miru, Kobe," se je Bryantova smrt dotaknila tudi enega najboljših mladih nogometašev na svetu, zvezdnika Borussie Dortmund in angleške reprezentance Jadona Sancha.

Paul Pogba: Legende živijo večno

"Junaki pridejo in grejo, legende so večne. Počivajte v miru, Kobe, njegova hči Gianna in vse žrtve. Moje molitve so z vašimi družinami," pa se je Bryantu poklonil tudi nekoč najdražji nogometaš na svetu, trenutno poškodovani zvezdnik Manchester Uniteda Paul Pogba, ki je leta 2018 s Francijo osvojil naslov svetovnega prvaka.