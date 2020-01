"To je najbolj žalosten dan v zgodovini Los Angeles Lakers," je po tragični smrti Kobeja Bryanta povedal eden najpomembnejših posameznikov v zgodovini kluba Jerry West. Los Angeles Lakers in njegovi navijači žalujejo za morda glavnim obrazom verjetno največjega košarkarskega kluba na svetu.

Medtem ko za Kobejem Bryantom žaluje ves košarkarski svet, se pri Los Angeles Lakers po smrti svojega zaščitnega obraza, ki jim je pomagal do zadnjih petih od 16 naslovov prvaka lige NBA, še kar niso oglasili na nobenem izmed svojih kanalov, s katerimi komunicirajo z javnostjo. Seveda ne zaradi tega, ker jim ne bi bilo mar, ampak zato, ker so se tako odločili iz spoštovanja do Bryantove družine, kot so povedali za L.A. Times.

Vest o veliki tragediji jih je doletela na poti iz Filadelfije, kjer je LeBron James ravno večer pred tem popravil Bryantov mejnik in ga zrinil s tretjega mesta večne lestvice najboljših strelcev lige NBA. Tudi James, ki mu je Bryant na družbenem omrežju Twitter namenil svojo zadnjo objavo ("Veliko spoštovanje, moj brat!"), se na nobenem izmed kanalov še ni javil, a tudi to seveda ne pomeni, da ga Bryantova izguba ni prizadela. Prej nasprotno.

Zadnji zapis Kobeja Bryanta na omrežju Twitter:

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Eden najboljših košarkarjev vseh časov je že na letalu komaj verjel, da je svet ostal brez igralca, ki ga je idealiziral tudi sam in odraščal ob njegovih mojstrovinah. Ko je dojel, kaj se je zgodilo, se je zlomil in planil v jok.

Precej čustveno je bilo tudi, ko je prišel z letala in se objemal z nekaterimi klubskimi uslužbenci, ki so prišli na letališče, da bi bili skupaj v težkih časih.

Zlomljeni LeBron James po prihodu z letala po pristanku v Los Angelesu:

Predsednica Los Angeles Lakers Jeanie Buss je zbrala ekipo, medtem ko je generalni menedžer kluba in Bryantov velik prijatelj Rob Pelinka prve ure tragedije preživljal v družbi Bryantove vdove Vanesse in njegove družine.

Slovo navijačev pred Staples Centrom (foto Reuters):

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Za tragično vest so izvedeli na letalu

Ko se je novica o tragediji razširila po letalu, so zanjo najprej izvedeli člani trenerskega osebja. Potem je do igralcev v ospredje letala odšel glavni trener Frank Vogel in jo prenesel naprej. Med najbolj osuplimi je bil Dwight Howard, edini od zdajšnje zasedbe Lakers, ki je z Bryantom tudi igral. "Šok, obup in tišina," je stanje v letalu Los Angeles Lakers opisal eden izmed tistih, ki so bili na njem. Med njimi je bilo veliko takšnih, ki niso mogli zadrževati čustev in so planili v jok.

Kyle Kuzma je eden izmed njih. "Sesut sem. Odraščal sem z željo, da bi bil kot ti. Gledal sem tvoje posnetke na Youtubu in se učil. Še danes jih gledam. Tri leta nazaj sem postal Laker in izpolnil življenjske sanje. Postali smo družina. Bil si moj mentor," je povedal Kuzma, ki je v Staples Center prišel leta 2017. Leto za tem, ko so v njem za vedno pod strop pospravili dres s številko 24.

"To je grozna nesreča, ki je udarila več družin. Moje misli so pri Vanessi in družinah, ki so izgubile ljubljene. Kobe je bil nekaj posebnega. Najin odnos je krepko presegel normalno razmerje med igralcem in trenerji. Bil je nad vsemi," se je oglasil legendarni trener Phil Jackson, ki se je z Bryantom veselil vseh petih naslovov prvaka lige NBA.

Jerry West: Še vedno ne morem dojeti

"Ko sem prvič slišal to grozno novico, ji nisem mogel verjeti. Ni možnosti! Moj bog!" je bil ves iz sebe Jerry West, ikona Los Angeles Lakers, ki je kar 14 let igral zanje, bil tri leta njihov trener in od leta 1982 do 2002 tudi generalni menedžer kluba. Prav on je bil tisti, ki je leta 2006 na naboru s Charlotte Hornets zamenjal Bryanta in ga kot 17-letnega dečka pripeljal v klub.

"Ta zapuščina, ti spomini … To veselje, ki ga je prinašal vsem ljudem. Ne, še vedno ne morem dojeti. To je najbolj žalosten dan v zgodovini kluba in mojega življenja," je povedal 81-letni legendarni Američan, znan tudi pod imenom "The Logo". Prav njegova podoba namreč krasi logotip najmočnejše košarkarske lige na svetu. Zanimivo, na spletu se je že pojavila ideja, da bi bila po novem v njem Bryantova podoba.

Bi morali v logotip lige NBA umestiti Kobeja Bryanta? Da 48,78% +

Ne 31,71% +

Ne vem, težka odločitev 19,51% +

Magic Johnson: Največji Laker, kar jih je bilo

"Nikoli več ne bo takega, kot je bil Kobe. Njegova samozavest, njegov slog. Isti je bil že, ko je imel 17, 18 let. Rad je bil Lakers in rad je imel klub. Je največji Laker, kar jih je bilo," pa se je Bryantu poklonil še en velikan velikana iz Los Angelesa, Magic Johnson, ki je v klubu igral 13 let in bil z njim petkrat prvak. Prav njega so organizatorji podelitve glasbenih nagrad Grammy, ki je potekala prav v Staples Centru, prosili, da ima govor v čast Bryanta, a je to zavrnil. "Nisem mogel. Preveč čustveno bi bilo. Prezgodaj je," je povedal Johnson.

Zapis Magic Johnsona na omrežju Twitter:

As I try to write this post, my mind is racing. I’m in disbelief and have been crying all morning over this devastating news that Kobe and his young daughter, Gigi have passed away in a helicopter crash. Cookie and I are heartbroken. pic.twitter.com/X2vF0M0a1u — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Shaquille O'Neal: Rad te imam, pogrešal te bom

"Ni besed, s katerimi bi opisal bolečino, ki jo čutim ob izgubi svoje nečakinje Gigi in svojega brata. Rad te imam. Pogrešal te bom. Moje sožalje družini Bryant in družinam preostalih potnikov. Slabo mi je," se je javil tudi Shaquille O'Neal, ki je s Kobejem igral med letoma 1996 do 2004, v tem času pa se z njim veselil štirih naslovov prvaka lige NBA, v kateri sta bila vrsto let najbolj dominanten par tekmovanja.

Tekma je bila nazadnje odpovedana ob smrti Johna F. Kennedyja

Današnji trening Los Angeles Lakers, ki jih že v torek čaka domač obračun z mestnim tekmecem Los Angeles Clippers, je odpadel. Pred dvorano Staples Centre in ob trening centru Los Angeles Lakers v El Segundu so v klubu sicer odprli vrata parkirišča in navijačem dopustili možnost, da se poslovijo od svojega idola. Že od nedeljskega popoldneva se tja zgrinja množica navijačev s prepoznavnimi dresi s številkami 8 in 24, ki prižigajo sveče, polagajo cvetje in se poslavljajo od enega največjih v zgodovini košarke, zagotovo pa v zgodovini Los Angeles Lakers.

Ali bo tekma proti Los Angeles Clippers odpovedana, še ni znano, a najverjetneje ne bo. Nazadnje, ko je bila tekma v ligi NBA odpovedana, se je zgodilo daljnega leta 1963, ko je pod streli atentatorja umrl takratni ameriški predsednik John F. Kennedy.

Los Angeles se spominja Kobeja Bryanta: