Dončića pretresla smrt Bryanta: Zakaj ravno ti, Kobe?

Novica o smrti Kobeja Bryanta, enega izmed najboljših in najbolj priljubljenih košarkarjev vseh časov, je v nedeljo udarila kot strela z jasnega in zavila v črno športni svet. Po socialnih omrežjih dežujejo žalna sporočila. Javljajo se znani in neznani, vsi, ki se jih je dolgoletni zvezdnik Los Angeles Lakers dotaknil s svojimi dosežki, talentom in predanim delom, žalost pa je še toliko večja, ker je v nesreči ugasnilo tudi življenje njegove hčerke Gianne.

"Ne, prosim," je na Twitterju zapisal slovenski reprezentant Luka Dončić in se nato zaman prepričeval, da to ne more biti res.

this can’t be trueee!!🙏🙏🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020

''Ne, zakaj ravno ti? Počivaj v miru, mamba. Hvala za vse, kar si pokazal in naredil za svet,'' je prek Instagrama sporočil mladi zvezdnik Dallas Mavericks, ki se je z Bryantom nedavno zapletel v sproščen pogovor, Američan pa ga je nagovoril kar v slovenskem jeziku.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏 this is so sad! RIP💔💔💔 pic.twitter.com/5ykf0drVSG — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020

Prelepe spomine na Bryanta, enega največjih strelcev v zgodovini lige NBA, je ohranil tudi Goran Dragić. "Mir in moč družini Bryantovi ter ljubiteljem košarke po vsem svetu. Počivaj v miru, Kobe," je zapisal.

Peace and power to the Bryant family, and basketball lovers around the world. R.I.P @kobebryant 😢 #MambaMentality pic.twitter.com/yn3Bgo0VAu — Goran Dragić (@Goran_Dragic) January 26, 2020

Mladi zvezdnik Atlante Trae Young je zaupal, kako je Gianna Maria Bryant, ki je tudi umrla v helikopterjevi nesreči v Kaliforniji, dejala, kako najraje spremlja njegove košarkarske predstave.

...This S*** can’t be real... this the first moment I was able to meet Gianna Maria, she’s been to only 3 games this year... 2 of them were mine... She told me I was her favorite player to watch🙏🏽 I can’t believe this😢😭



Rest Easy Gigi❤️ pic.twitter.com/IfDrE9Gjlv — Trae Young (@TheTraeYoung) January 26, 2020

Los Angeles Lakers so izrazili iskreno sožalje družini in prijateljem.

We can confirm that Kobe Bryant passed away today from the causes of a helicopter accident.



The entire Los Angeles Lakers family wishes to support their family and friends.



RIP KOBE 🙏❤️ pic.twitter.com/FdqwpAFoGY — Los Angeles Lakers (@LakersLosAngel) January 26, 2020

Oglasil se je tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Njegov nekdanji soigralec Brian Shaw je v televizijskem studiu v solzah pozval vse oboževalce Kobeja Bryanta, ki se počutijo tako kot on, da pomislijo na vse užitke, s katerimi je polnil srca ljubiteljev košarke.

“For those Kobe fans that are out there, that are feeling like I feel right now, just try and think of all the joy that he brought you.”



Brian Shaw reacts to the reported passing of Kobe Bryant. pic.twitter.com/WjAwmIHQle — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Lastnik Dallas Mavericks Marc Cuban je ob izgubi legende lige NBA zapisal: "Nikoli ne smemo pozabiti, kako dragoceno je življenje. Kako tisti, ki ti veliko pomenijo, ne smejo nikoli pozabiti, kako globoko jih ljubimo."

We can never forget how precious life is. How those who are special to you and never let them forget how deeply you love them — Mark Cuban (@mcuban) January 26, 2020

R.I.P. Kobe Bryant. pic.twitter.com/l4Q4pxbrLs — Cedevita Olimpija Ljubljana - English (@KKCedOL_EN) January 26, 2020

"Ko se rokuješ z angelom. Počivaj v miru, moj čudoviti brat," je zapisal glasbenik Marc Anthony.

When you shake hands with an ANGEL. Rest in peace my beautiful brother. May love and peace surround the families of all involved. Sooo sad. 💔 @kobebryant #24 pic.twitter.com/B56VDohNnO — Marc Anthony (@MarcAnthony) January 26, 2020

Leyenda del baloncesto. Descanse en paz https://t.co/wECtGrNVID — Barça Basket (@FCBbasket) January 26, 2020

Portugalski nogometni zvezdnik Nani se je z njim družil pred desetimi dnevi.