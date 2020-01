Tragedija v ZDA. Kobe Bryant in njegova hči umrla v helikopterski nesreči.

O novici so prvi poročali pri vedno dobro obveščenem ameriškem portalu TMZ, pozneje so smrt legende NBA potrdili še ESPN, CNN in Los Angeles Times, ki so se sklicevali na svoje vire. Informacijo je naknadno potrdila tudi županja malega kraja pri Los Angelesu Alicia Weintraub. "Lahko potrdim, da je res," je sporočila Wintraubova za francosko tiskovno agencijo AFP.

Kobe Bryant je bil s še štirimi ljudmi v svojem zasebnem helikopterju, ki je strmoglavil, potem ko je na njem izbruhnil požar. Kot poroča Los Angeles Times, je helikopter poletel iz okrožja Orange County, kjer je Bryant domoval, kmalu po vzletu pa naj bi se znašel v težavah. Po podatkih losangeleške policije je strmoglavil malo pred 10. uro po lokalnem času. Helikopter naj bi bil namenjen v športno akademijo Mamba Sports Academy v Newbury Parku, približno 137 kilometrov stran.

Med žrtvami je na žalost tudi Bryantova 13-letna hči Gianna, sicer velika košarkarska navdušenka, s katero naj bi bil sloviti košarkar ravno namenjen na košarkarsko tekmo. Na krovu helikopterja je bilo devet ljudi, poleg pilota še osem potnikov, preživelih ni. Med preminulimi so še trener baseball ekipe Orange Countyja John Altobelli, njegova soproga Keri in hčerka Alyssa, ki je bila soigralka Bryantove hčerke. Med žrtvami je tudi Altobellijeva pomočnica pri Orange Countyju Christina Mauser.

Košarkarjeve žene Vanesse Bryant, s katero imata še tri hčerke (zadnja se jima je rodila junija lani), med potniki ni bi bilo.

In closing, 9 lives were lost today in this tragedy, I want to reiterate my heartfelt condolences to all of their family and friends. I am a father, a brother and son...I cannot imagine their pain and ask all of us to keep them in your prayers. — Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 27, 2020

Kot poročajo tuji mediji, se je nesreča zgodila v času, ko je bilo območje prekrito z gosto meglo. "Vremenske razmere so bile tako slabe, da reševalci niso mogli vzleteti. Tja so se odpravili z vozili in nato peš v hrib," je dodal predstavnik za javnost tamkajšnje policije Josh Rubenstein. Imena vseh devetih umrlih bodo sporočili v naslednjih dneh, hkrati pa je sporočil, da je na poti v Kalifornijo že 18-članska delegacija nacionalnega odbora za prometno varnost, ki bo preučila okoliščine nesreče.

"Ekipa bo preiskala vse morebitne razloge za nesrečo. Od pilota do članov posadke ter seveda zapiske o vzdrževanju naprave," je dejal član preiskovalne komisije Jennifer Homendy.

Fotografije s prizorišča nesreče (foto Reuters):

Videoposnetki s prizorišča nesreče:

Bryant je svoj helikopter uporabljal že vrsto let in se z njim prevažal od svojega doma v Newport Beachu do dvorane Staples Center, kjer je kar 20 let igral za Los Angeles Lakers in z njimi petkrat osvojil naslov prvaka lige NBA.

Je njen četrti najboljši strelec v zgodovini. Ravno dan pred smrtjo ga je na tretjem mestu prehitel LeBron James.

Še danes se je na Twitterju po tem mejniku Jamesa oglasil tudi Bryant in čestital svojemu nasledniku v majici Los Angeles Lakers.

Zapis Kobeja Bryanta na Twitterju nekaj ur pred smrtjo:

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Kdo je bil Kobe Bryant?

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je Bryant do leta 2016, ko je odšel v pokoj, dosegel 33.642 točk in bil leta 2008 izbran za najkoristnejšega igralca lige, dvakrat, v letih 2009 in 2010, pa je bil izbran za najboljšega posameznika finala lige NBA.

Zadnja tekma Kobeja Bryanta 13. aprila 2016, na kateri je proti Utah Jazz dosegel 60 točk:

Dvakrat, v letih 2008 in 2012, je bil tudi olimpijski prvak z ameriško reprezentanco.

Umrl je star 41 let, za seboj pa je pustil tri otroke. Zadnjič je očka postal junija lani.

Posebna vez s Slovenijo

Iz časov, ko sta igrala s Sašo Vujačićem. Foto: Reuters Bryanta je bilo v zadnjem času pogosto mogoče opaziti na tekmah lige NBA, ki jih je spremljal prav s svojo prav tako tragično umrlo hčerko Gianno.

Pred tremi tedni si je v njeni družbi ogledal tudi gostovanje Dallas Mavericks v Staples Centru in se po tekmi s hčerko fotografiral z Luko Dončićem, ki ga je močno presenetil, potem ko ga je ob igrišču ogovoril kar v slovenskem jeziku.

Tega se je priučil ob letih igranja s Sašo Vujačićem, še enim slovenskim košarkarjem, s katerim sta si garderobo v Los Angelesu delila med letoma 2004 in 2010, skupaj pa osvojila dva naslova prvaka lige NBA.

V tem času sta postala dobra prijatelja in si delila tudi ljubezen do evropskega nogometa, ki ga je Bryant oboževal.

Bryant pa si je kar enajst let "delil" dvorano Staples Center s še enim slovenskim junakom, Anžetom Kopitarjem, ki se je leta 2005 pridružil ekipi Los Angeles Kings.

Rest In Peace legend!!! Thoughts and prayers are with Bryant family🙏🙏🙏🙏🙏 #MambaForever pic.twitter.com/dmXtYq0hcz — Anze Kopitar (@AnzeKopitar) January 26, 2020

Srečanje Kobeja in Gianne Bryant z Luko Dončićem: