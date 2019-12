Bryant presenetil Dončić – v slovenščini!

Utrinek iz tretje četrtine tekme Dallasa in LA Lakers, ki se je končala z zmago kalifornijskega moštva (108:95), je hitro obšel svet. Luka Dončić je ob robu igrišča čakal na nadaljevanje igre, ko ga je zmotil dovtip iz prve vrste. Bil je petkratni prvak lige NBA in dvakratni olimpijski prvak Kobe Bryant. Dovolj za kratek stisk rok.

Zdajšnji in nekdanji zvezdnik lige NBA sta se srečala tudi po tekmi, si izmenjala nekaj besed, poskrbela za skupno fotografijo, nato pa je Brynat Slovenca prosil še za skupno fotografijo s hčerko.

Dončić je pozneje novinarjem pojasnil, da ga je med tekmo ameriški zvezdnik ogovoril v slovenščini. Kdo je bil njegov učitelj, ni težko uganiti. Slačilnico si je z njim namreč pred leti delil Saša Vujačić.

Foto: Reuters

O tekmi ...

Košarkarji LA Lakers so dokaj lahko prišli do zmage (108:95) . Vodili so večji del tekme. Teksačani niso imeli svojega strelskega večera. Tudi Luka Dončić ne. V 30 minutah je dosegel 19 točk (met iz igre 5:14, met za tri 0:6, prosti meti 9:9), 4 skoke, 7 asistenc).