Luka Dončić ob jubileju brez čarobnega prahu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je sredi tretje četrtine stal ob robu igrišča in čakal, da mu sodnik izroči žogo, se je Luka Dončić za trenutek ozrl in v prvi vrsti ugledal zvezdniški obraz. Kobe Bryant mu je stisnil roko. Drugi zvezdnik ali kar idol s plakata nekdanje otroške sobe LeBron James je medtem kot nesporni vodja Jezernikov razporejal svoje soigralce. Vse oči so bile uprte vanj. Po zgolj stotih tekmah v ligi NBA. Bi si komaj 20-letni zvezdnik lahko želel še več? Seveda, kot veliki tekmovalec – zmago. Dallas je bil tokrat kar krepko oddaljen od nje. Tako kot Luka od svoje zavidanja vredne statistike.

Učinek Luke Dončiča ob porazu proti LA Lakers: 19 točk, met iz igre 5-14, met za tri 0/6, prosti meti 9/9, 4 skoki, 7 asistenc, 2 ukradeni žogi, 6 izgubljene žoge v 30 minutah.

Potem ko je v noči v nedeljo čaral v San Franciscu in bil kljub le 30 minutam na parketu eden od ključnih mož (31 točk, 15 asistenc in 12 skokov) zmage pri Golden State Warriors, pa dan zatem v slovitem Staples centru ni našel čarobnega prahu. Ker tudi med soigralci ni bilo pravega vlečnega konja, je Dallas v 32. tekmi sezone vknjižil enajsti poraz, LA Lakers pa so s 26. zmago učvrstili svoj položaj na vrhu lestvice zahodne konference.

Ob zmagi Jezernikov je bil tokrat prvi strelec Anthony Davis (23 točk). LeBron James je imel enako število točk in asistence (13). 19 točk je prispeval Kentavious Caldwell-Pope. Dončićevih 19 točk je bilo največ v statistiki Dallasa.

Slab začetek, slab konec

Če je Dallas dan pred tem v San Franciscu blestel z meti z razdalje, pa so bili tokrat Teksačani vse od začetka precej manj razpoloženi. Tudi Dončić v prvem delu tekme ni bil na svoji običajni ravni. Predvsem Avery Bradley mu je z zavzetostjo in doslednostjo v obrambi rezal krila. Ljubljančan, ki je do osrednjega odmora dosegel zanj podpovprečnih 10 točk, se je oklepal predvsem prostih metov, tik pred iztekom druge četrtine pa je bil tudi žrtev grobega prekrška Dwighta Howard. V zraku je tedaj izgubil ravnotežje, tako da je s precejšnje višine treščil z glavo in trtico v parket. V slačilnico se je odpravil še pred soigralci, a na srečo hiter zdravniški pregled ni pokazal hujših posledic.

Dončić se je v drugem delu vrnil na parket. Ponudil je nekaj trikov iz svoje bogate zakladnice. Dva lepa prodora, nekaj domiselnih podaj … A pravega igralnega ritma, ki bi ga pahnil v strelski niz, tokrat ni našel. Tekmo je ob skromnem odstotku zadetih metov in šestih izgubljenih žogah končal pri 19 točkah, pri čemer je zgrešil vseh šest metov za tri točke.

Vseeno … 19 točk je dosežek, nad katerim se Slovenci v ligi NBA nikoli niso zmrdovali. Toda za Dončiča je to tretja najslabša tekma v sezoni, upoštevaje tudi 100 sekund, kolikor jih je prebil na parketu ob poškodbi na tekmi proti Miamiju. Tedaj je dosegel le dve točki. Oktobra proti Denverju pa si je povprečje zbijal z "le" dvanajstimi točkami. Tudi te številke so dokaz njegove izjemnosti.

Novo priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice bodo imeli Luka in soigralci že v noči na sredo. Ko bomo v Sloveniji že obeležili vstop v leto 2020, jih čaka obračun z Oklahoma.

Luka 100, Vlatko 3

Medtem ko je Dončić vknjižil jubilejno stoto tekmo, pa njegov rojak na začasnem delu v Koloradu ostaja pri treh. Do nove zmage je prišel Denver, ki je z rezultatom 120:115 ugnal Sacramento. Vlatko Čančar pa je znova obsedel na klopi za rezervne igralce. Med njegovimi soigralci pa sta biča tokrat najbolj razpoložena Michael Porter in Will Barton (19 točk), Nikola Jokić pa se je ustavil pri 17.

Liga NBA, 29. december:

Lestvica:

Preberite še: