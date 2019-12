Luko Dončića so želeli sprovocirati, a jim ni uspelo #video

Luka Dončić je na tekmi proti Golden State Warriors dosegel še deveti trojni dvojček v sezoni in skupno sedemnajsti v ligi NBA. Luka je tokrat v svojo statistiko vpisal 31 točk, 15 asistenc in 12 skokov, bil najboljši igralec pri Dallasu in eden najbolj zaslužnih za novo zmago njegove ekipe.

Učinek Luke Dončiča na tekmi proti Golden State Warriors: 31 točk, met iz igre 8-16, met za tri 5/8, prosti meti 10/10, 12 skokov, 15 asistenc, 2 ukradeni žogi, 3 izgubljene žoge v 30 minutah.

Dončić je postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki je večkrat v sezoni dosegel 30 točk in 15 asistenc. Foto: Reuters

Najmlajši v zgodovini NBA in presegel Michaela Jordana

Dvajsetletni Ljubljančan je v svoji kratki karieri v ligi NBA dosegel že celo vrsto mejnikov. To mu je uspelo tudi na zadnji tekmi. Dončić je namreč postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki je v večkrat v sezoni dosegel 30 točk in 15 asistenc. Pred tem je ta rekord držal veliki Michael Jordan, ki mu je to uspelo v sezoni 1984/85. Jordan je bil takrat star 21 let.

At age 20, Luka Doncic is the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point/15-assist games in a season. The previous youngest was Michael Jordan in 1984-85: Jordan was 21 years old for his first such game and 22 years old for his second. pic.twitter.com/0IOiGpbuwx — NBA.com/Stats (@nbastats) December 29, 2019

Izenačil tudi klubski rekord

To pa ni bil edini rekord slovenskega čudežnega dečka. Z devetim trojnim dvojčkom, s tem je dosegel že enega več kot v zadnji sezoni, je izenačil klubski rekord Dallas Mavericks. V sezoni 1995/1996 je devet trojnih dvojčkov dosegel Jason Kidd. A samo vprašanje časa je, kdaj bo Luka na svoj seznam vpisal še en mejnik v svoji karieri.

Očitno gredo njegove izjemne predstave nekaterim igralcem v nos

Ljubljančan, ki se je več kot uspešno vrnil po poškodbi gležnja, iz tekme v tekmo vse bolj navdušuje. To pa gre verjetno nekaterim igralcem v nos in ga želijo na nek način sprovocirati. Na tekmi proti Bojevnikom je živce izgubil Marquese Chriss. Ta je v eni izmed akcij Dončića več kot očitno odrinil med gledalce …

Naš košarkar mu je dal takoj vedeti, da se mu ne bo pustil. Kmalu za tem so vmes stopili sodniki in igralci in še pravi čas umirili strasti. Umazana poteza Chrissa, ki je dobil tehnično napako, Dončića ni vrgla iz tira. Dovolj zgovorna je že njegova statistika na tekmi. "To je fizična igra. Takšne stvari se dogajajo v košarki. Moramo iti dalje in ostati mirni," je bil glede tega dogodka po tekmi redkobeseden naš košarkar.

Luka on getting pushed down. pic.twitter.com/4pANDOBIJa — Brad Townsend (@townbrad) December 29, 2019

"Bilo je noro. Obe ekipi sta bili vroči in kar zadevali smo trojke." Foto: Reuters

Ta tekma je bila nekaj posebnega, saj so igralci zadevali mete za tri točke kot za stavo. Skupno sta obe ekipi na tekmi zadeli 42 metov za tri točke. Dallas jih je zadel 24 od 51 poskusov in imeli so 47-odstoten uspešen met za tri točke. Zelo uspešen pri metu za tri točke je bil tudi Dončić. Ta je imel met za tri točke 5-8.

"Bilo je noro. Obe ekipi sta bili vroči in kar zadevali smo trojke," je po tekmi še povedal Dončić, ki je med drugim postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v tridesetih minutah igranja ali manj dosegel vsaj 30 točk, 12 skokov in 15 asistenc.

Že v noči na ponedeljek Luko Dončića in druščino čaka nova, izjemno zanimiva tekma. Dallas bo bo gostoval pri LA Lakers.