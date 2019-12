Kriki veselja, solze sreče, solze žalosti ...

Januar

Takšne nadvlade v finalu turnirja za grand slam, ko je Novak Đoković na OP Avstralije zlahka premagal Rafaela Nadala, že dolgo nismo videli. Srb se je na novinarski konferenci nasmejal kot že dolgo ne. Za to je poskrbel eden od novinarjev. Novak Đoković je v nedeljskem finalu potreboval nekaj več kot dve uri, da je dosegel sedmo zmago na OP Avstralije, kar je tudi rekord v Melbournu. Prvi igralec sveta je do zdaj skupno dosegel 15 lovorik za grand slam. 6:3, 6:2, 6:3 Na OP Avstralije se je končal ženski finale, potem ko je Naomi Osaka po treh nizih (7:6, 5:7, 6:4) premagala Petro Kvitovo in se veselila novega velikega uspeha. S tem je postala prva Japonka, ki je zmagala na OP Avstralije. Foto: Reuters

Potem ko je komaj 18-letni Timi Zajc že vso sezono kazal odlično pripravljenost, se mu je v japonskem Sapporu končno uspelo zavihteti na zmagovalni oder. Zaostal je zgolj za Avstrijcem Stefanom Kraftom. Postal je tudi prvi skakalec, rojen po 1. januarju 2000, ki mu je uspelo stopiti na zmagovalni oder. Dobro so se izkazali tudi ostali slovenski predstavniki na tekmi. Le nekaj dni pozneje je v prišel na letalnico v Oberstdorf, videl in zmagal. Z izjemnim drugim poletom, dolgim 233,5 metra, je s šestega napredoval na prvo mesto in se veselil krstne zmage v karieri. Foto: Sportida

Februar

Ilka Štuhec je s šampionsko predstavo v Aareju še drugič zapored postala svetovna prvakinja v smuku. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili še Corinne Suter in v svojem zadnjem nastopu blesteče kariere Lindsey Vonn. Mariborčanka se je vrnila po poškodbi in na Švedskem vendarle dokazala, da kljub vsem težavam, ki so jo pestile skoraj dve leti, ni izgubila občutka za hitrost. Katja Višnar in Anamarija Lampič sta na nordijskem svetovnem prvenstvu v Seefeldu v ekipnem šprintu v klasičnem slogu osvojili srebrno medaljo! Foto: Sportida

Rezervni podajalec Philadelphie Eagles Nick Foles je postal zvezda nedeljskega finala lige NFL, Super Bowla. Z izjemno imitacijo svojega nasprotnika, podajalca Patriots Toma Bradyja, je orle povedel do presenetljive zmage z 41:33 nad domoljubi in mestu bratske ljubezni pripeljal prvi naslov. Veliki uspeh je proslavil s svojo hčerko, ki je bila prav tako na štadionu. Foto: Getty Images

Marec

Zaključek sezone svetovnega pokala je bil tako kot vsa sezona (osvojil je tudi prestižno turnejo in zmagal na vseh prizoriščih) v znamenju japonskega skakalca Rjojuja Kobajašija. Z zmago in rekordno znamko na Letalnici bratov Gorišek je osvojil tudi mali kristalni globus v razvrstitvi poletov ter bil zmagovalec Planice 7. Izvrstno formo je z drugim mestom kronal Domen Prevc. Doskočil je pri 252 metrih, kar je nov planiški rekord. Do svetovnega rekorda, ki ga ima še vedno v lasti Vikersund, kjer je Avstrijec Stefan Kraft leta 2017 poletel 253,5 metra, mu torej ni zmanjkalo veliko. Foto: Vid Ponikvar

''Nekateri imajo lahko skoke za hobi, sam pa nisem tak. Takrat, ko si v formi, lahko uživaš, ko pa nisi, ni to noben užitek, ampak eno samo mučenje,'' je dejal Robert Kranjec, svetovni prvak v poletih iz Vikersunda 2012, po zadnjem poletu v Planici, s katerim je sklenil veličastno kariero, v kateri si je izklesal status najbolj neustrašnega letalca na svetu, med drugim pa se veselil tudi bronastega ekipnega odličja na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju. Robert Kranjec ni edini slovenski smučarski skakalec, ki je v teh dneh v Planici potegnil črto pod kariero in pomahal v slovo. To je dan pred njim storil tudi Tomaž Naglič, a tega ni hotel obešati na veliki zvon. Želel se je posloviti skromno in tiho. Foto: Vid Ponikvar

April

Konec aprila se je začelo svetovno hokejsko prvenstvo B-divizije. Slovenija je zaigrala tudi z Anžetom Kopitarjem, a se žal ni uspela prebiti med elito. Na koncu je osvojila 4. mesto in celo trepetala za obstanek v drugem kakovostnem tekmovanju. "Oddahnili smo si, ker smo se rešili in se obdržali v skupini B. Drugače bi bila katastrofa. A prav veliko se ne bomo veselili," je po zadnji tekmi svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstanu, na katerem so z 9:0 premagali Litvo, dejal slovenski vratar Luka Gračnar. Prvi zvezdnik prvenstva in slovenske ekipe, ki je končala na četrtem mestu in ni izpolnila cilja vrnitve med elito, Anže Kopitar pa je dodal: "To je morda realna slika. Morda so bili naši cilji previsoki, a treba si je postavljati visoke cilje. Če želimo segati po višjih mestih, bi bilo dobro, da smo bolj ali manj popolni, kar pa tokrat nismo bili." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Španec Alex Rins (Suzuki) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP v teksaškem Austinu, kar je bila njegova prva zmaga v karieri. Drugo mesto je osvojil Italijan Valentino Rossi (Yamaha), tretji pa je bil Avstralec Jack Miller (Pramac Ducati). Rossiju in Rinsu je delo precej olajšal svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda), ki je bil sicer na dobri poti do zmage, a je 12 krogov pred koncem naredil napako in zdrsnil v pesek, tako da dirke ni mogel nadaljevati. Foto: Getty Images

Maj

Novi junak Gira je postal 26-letni Ekvadorec Richard Carapaz, kar je bilo jasno že pred nedeljskim kronometrom. Je bilo pa v zraku vprašanje, ali bo Primožu Rogliču uspelo nadoknaditi zaostanek za tretjim Mikelom Lando. Slovenski kolesar je v izjemni bitki napredoval na tretje mesto in se zapisal v zgodovino slovenskega kolesarstva. "Uvrstitev na oder za zmagovalce je zame kot zmaga. Ponosen in vesel sem," je vidno utrujeno Roglič uvodoma dejal zbrani slovenski sedmi sili v Veroni in dodal: "Zelo lepo je. Predvsem se ne počutim najbolj zdrav in v redu. Zagotovo se bom zavedal vseh teh dosežkov kasneje. Trenutno sem zelo vesel in ponosen." Roglič je sicer zaznamoval Giro, na petih etapah nosil rožnato majico vodilnega na svojih plečih in zmagal dve etapi – obakrat v kronometru. In zanj je v Italiji navijalo ogromno slovenskih ljubiteljev kolesarstva, ki so naredili prav posebno kuliso. Foto: Giro/LaPresse Za vedno se je poslovil nekdanji voznik formule ena in trikratni svetovni prvak Niki Lauda. Umrl je v 70. letu starosti. Lauda je imel že pred tem težave s pljuči in prestal operacijo. Osvojil je tri naslove svetovnega prvaka (1975, 1977, 1984), na dirkah formule 1 je osvojil 25 zmag, 54-krat pa je stal na stopničkah. Od legendarnega Laude so se poslovili v katedrali sv. Štefana na Dunaju. Foto: Reuters

Junij

Slovenski košarkar Luka Dončić je prejel nagrado za najboljšega novinca sezone (MVP). V finalnem izboru, kamor so ga uvrstili glasovi novinarjev, je premagal največjega tekmeca Traeja Younga in Deandreja Aytona. Dvajsetletni Ljubljančan je s priznanjem kronal izjemno prvo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in postal šele drugi Evropejec s tovrstnim priznanjem. Postal je šesti košarkar v zgodovini, ki je bil na naboru izbran kot tretji in je sezono končal kot najboljši mladi košarkar. Enak dosežek je s tretjega mesta na naboru uspel tudi legendarnemu Michaelu Jordanu kakor tudi Pauu Gasolu in Grantu Hillu. Zadnji košarkar Dallasa, ki je osvojil nagrado za novinca leta, je bil Jason Kidd, ki je priznanje prejel v sezoni 1994/95. Njegovo povprečje je znašalo 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc na tekmo. Foto: Getty Images

Finale lige prvakov je osvojil Liverpool. V vseangleškem finalu, v katerem je bil glavni sodnik Slovenec Damir Skomina, je v Madridu z 2:0 premagal Tottenham. V drugi minuti je rdeče v vodstvo popeljal Mohamed Salah. Mrežo Londončanov je zatresel po strelu z bele točke. Tri minute pred koncem je končni rezultat dosegel rezervist Divock Origi. V vratih Liverpoola je blestel vratar Alisson Becker. Foto: Getty Images

Julij

Zgodba osrednjega junaka Dirke po Franciji Egana Bernala je posebna. Postal je prvi Kolumbijec in prvi Južnoameričan, ki je na dirki vseh dirk pokoril vse zvezdnike kolesarstva. Ekipa Ineos je v letošnjem letu v boju za skupno zmago na Touru stavila na preverjeni imeni. Chris Froome in Geraint Thomas sta bila paradna konja in vedela, kako je pred vsemi v rumeni majici najboljšega stati na Elizejskih poljanah, kjer se konča Tour. A je Froome nesrečno padel in se huje poškodoval, zato je Egan Bernal na Dirko po Franciji prišel kot drugi favorit britanske ekipe. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v grškem Volosu, ki je potekalo od 27. julija do 4. avgusta, osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto so slovenski košarkarji z 81:57 premagali Grke. V velikem finalu so Španci s 57:53 premagali Turke. Prvo ime Slovenije na turnirju v Grčiji je bil Žiga Samar. Mladi Jeseničan (196 cm) je prvenstvo zaključil s povprečjem 11,6 točke, 8,6 skoka in 7,4 podaje, v četrtfinalu proti Grčiji pa je dosegel celo trojni dvojček (14 točk, 14 podaj, 10 skokov). Foto: Vid Ponikvar

Avgust

Komaj 20-letna Korošica Janja Garnbret že nekaj let vlada v športnem plezanju, tudi letos je bila njena prevlada osupljiva, zmagala je v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih in kombinaciji, le v težavnosti je zmago prepustila korejski tekmici, na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem pa tekmicam ni prepustila čisto ničesar, kot prva plezalka v zgodovini je osvojila zlate medalje tako v balvanih, težavnosti kot tudi kombinaciji. Naša najboljša športnica leta 2019 bo eno glavnih slovenskih orožij za olimpijsko medaljo tudi prihodnje leto na igrah v Tokiu. Foto: Manca Ogrin Zmagovalec letošnjega OP ZDA je postal Rafael Nadal, potem ko je po izjemnem dvoboju in petih nizih premagal Daniila Medvedeva. Končni izid je bil 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. To je bil obračun, ki se ga bodo ljubitelji tenisa zagotovo dolgo spominjali. Rafael Nadal je upravičil vlogo favorita in osvojil še 19. zmago na turnirjih za grand slam. Zdaj za velikim Rogerjem Federerjem zaostaja le še eno zmago, saj ima Švicar v svoji vitrini 20 lovorik. Za kralja peska, kot ga kličejo, je to že druga lovorika za grand slam v letošnji sezoni. Letos je že dvanajstič v karieri zmagal na OP Francije, medtem ko je v nedeljo v New Yorku zmagal četrtič. Foto: Getty Images

September

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v velikem finalu evropskega prvenstva v Parizu izgubila proti Srbiji (1:3) in še drugič v zgodovini osvojila srebrno odličje. Slovenci so tekmo odlično odprli in povedli z 1:0, nato pa so v nadaljevanju Srbi prevzeli vajeti igre v svoje roke in še tretjič osvojili evropsko zlato. V sobotni tekmi za tretje mesto so Poljaki ugnali utrujene domačine. Čeprav odbojkarski podajalec Gregor Ropret, ki je tik pred polfinalno tekmo s Poljsko zaradi vnetja slepiča moral pod nož, zaradi zdravniških navodil ni smel odpotovati v Pariz, je del njega vendarle odpotoval na finale evropskega prvenstva. Foto: Sportida Primož Roglič je skupno zmago po treh tednih trpljenja konec avgusta in v začetku septembra slavil na španski Vuelti. Roglič podira mejnike, sanja pa o zmagi na dirki vseh dirk, na francoskem Touru, ki ga bo ponovno napadel prihodnje leto. A dirka ni bila brez pretresljivih dogodkov. Že začelo se je klavrno, potem ko je večina članov nizozemskega moštva padla na ekipnem kronometru: "Takšni trenutki so veliko razočaranje. Takoj po kronometru smo se dogovorili, da 40 sekund ne bo odločilnih. Borili smo se in uspelo nam je." In ni bilo. Najboljši izhodiščni položaj si je izboril na kronometru, in nato rdečo majico najboljšega zadržal na svojih plečih vse do konca. Blestel je tudi drugi Slovenec Tadej Pogačar, ki je opozoril svetovno javnost s tremi zmagami v najtežjih gorskih etapah. Foto: Getty Images

Oktober

Zgodovinski dosežek kenijskega tekača Eliuda Kipchogeja, ki je na Dunaju prebil magično mejo in maraton pretekel v manj kot dveh urah (1;59:40), močno odmeva po svetu in spletu. Najhitrejši maratonec vseh časov Eliud Kipchoge je na ekshibicijskem teku na Dunaju premagal čarobno mejo in 42.195 metrov kot prvi v zgodovini pretekel v manj kot dveh urah. Njegov čas pa ni bil priznan kot uradni svetovni rekord. A ko se je znašel v objemu žene in vrhunskih tekačev z vseh koncev sveta, ki so mu stali ob strani ob tem zgodovinskem podvigu, se s tem ni pretirano obremenjeval. Foto: Reuters Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je postala nova evropska prvakinja v težavnostnem plezanju. Osemnajstletna Ljubljančanka je konkurenco pokorila v finalu težavnosti na evropskem prvenstvu v Edinburghu. To je največji uspeh Rakovčeve v karieri in njen drugi veliki uspeh v enem tednu. Teden pred tem je navdušila s tretjim mestom na tekmi v Kranju, kar so bile njene prve stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

November

Slovenska nogometna reprezentanca je v tekmi 9. kroga kvalifikacij za Euro 2020 v Stožicah z 1:0 premagala najslabšo reprezentanco skupine G Latvijo, po zmagi Avstrije nad Severno Makedonijo pa je postalo jasno, da se četa Matjaža Keka ne bo uvrstila na EP 2020, izgubila pa je tudi zadnjo tekmo s Poljsko (2:3). Kvalifikacije je končala na četrtem mestu, ključni dogodki pa so se zgodili oktobra, ko je izgubila tako z Makedonijo kakor tudi doma z Avstrijo. Foto: Vid Ponikvar

Vsega 18-letni Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je zmagovalec finalnega turnirja ATP do 21 let v Milanu. Osemnajstletnik, ki je na turnirju igral s povabilom prireditelja, je v finalu premagal prvega nosilca, Avstralca Alexa de Minaurja, s 4:2, 4:1 in 4:2. Zgodba italijanskega igralca je prav posebna. Pred petimi leti tenis sploh ni bil njegova prva izbira. Ukvarjal se je namreč s smučanjem. Do takrat je tenis treniral le dvakrat tedensko. Do sedmega leta starosti se loparja sploh ni dotaknil, ampak sta bila v ospredju smučanje in nogomet. Foto: Getty Images

December

Z 41 točkami, 12 skoki in 11 asistencami je prišel še do osmega trojnega dvojčka v sezoni, prav toliko, kolikor jih je imel v celoti v prejšnji sezoni. S tem dosežkom je spisal nove rekorde. Postal je prvi košarkar v zgodovini lige, ki se je lahko pohvalil s trojnim dvojčkom na tekmi, ki ni bila odigrana v ZDA ali Kanadi. Ob tem je postal prvi košarkar, ki je pred 21. letom prišel do dveh trojnih dvojčkov z vsaj 40 doseženimi točkami – edini košarkar, ki se tudi lahko pohvali s trojnim dvojčkom in vsaj 40 doseženimi točkami, je bil LeBron James (uspelo mu je enkrat). Prav tako je podaljšal niz doseženih vsaj 20 točk, 5 točk in 5 asistenc na tekmo na število 20. Pred njim je le še Oscar Robertson, potem ko je pred dnevi preskočil Michaela Jordana. Prav tako se je na drugem mestu izenačil s Kevinom Durantom, ki je pred 21. letom starosti na štirih tekmah dosegel vsaj 40 točk. Pred njim je le še LeBron James, ki mu je to uspelo na osmih tekmah. Luka Dončić ima za ta mejnik čas do 28. februarja 2020. Američani, ki so nori na statistiko, so prav tako izbrskali, da je Luka prekosil dosežek Jamesa in Magica Johnsona po doseženih trojnih dvojčkih na gostovanjih pred 22. letom starosti. Oba sta jih imela šest, Dončić pa je že zdaj pri sedmih. Foto: Getty Images

V finalu nogometnega klubskega svetovnega prvenstva v Dohi sta se pomerila evropski in južnoameriški prvak, Liverpool in Flamengo. Šele v podaljšku je prišlo do prvega gola, dosegel ga je Roberto Firminho in Angleže razveselil z novo lovoriko. Liverpool je prvič osvojil to mednarodno lovoriko, finalna tekma z brazilskim Flamengom pa je bila napeta ne le 90, pač pa kar 120 minut. V rednem delu tekme ni bilo golov, zato sta moštvi odigrali dvakrat po 15 minut podaljška. Prvi in – kot se je izkazalo – odločilni gol je bil dosežen v 99. minuti tekme, ko so rdeči izpeljali lepo akcijo, obramba Flamenga pa je malo zaspala in samega pustila brazilskega napadalca angleške ekipe Roberta Firminha, ki je hladnokrvno zadel in odločil zmagovalca spektakla v Katarju. Foto: Reuters

Sportalov pregled leta 2019: