Zaradi njih nas je letos razganjalo od ponosa

Slovenija je športna sila, iztekajoče se leto 2019 pa je le še ena potrditev tega. Božič je povsem primeren čas, da se spomnimo športnic in športnikov, ki so nas letos najbolj obdarovali.

Srebrni odbojkarji

Slovenska odbojkarska reprezentanca je začarala Stožice. In obratno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za največjo športno evforijo na sončni strani Alp so letos poskrbeli naši odbojkarji, ki so na evropskem prvenstvu osvojili srebrno odličje. Slovenci so skupinski del, četrtfinale in polfinale odigrali pred domačim občinstvom, ki je v Stožicah pripravilo naravnost epsko vzdušje, reprezentantom pa je kot alkimistom to energijo uspelo pretvoriti v srebro. Finale so igrali v Parizu, kjer pa so brez takšne podpore s tribun, kot so je bili vajeni v Stožicah, izgubili proti Srbiji. "To je uspeh celotne Slovenije. Brez vas nam ne bi uspelo," je izjemno navijaško podporo med prvenstvom stare celine za enega ključnih dejavnikov označil član srebrnih junakov Dejan Vinčić.

Odbojkarska reprezentanca je še drugič v zgodovini osvojila evropsko srebro, tako kot prvič, leta 2013 (selektor Andrea Giani), tudi letos pod vodstvo italijanskega selektorja Alberta Giulianija. Srebrne odbojkarje, ob kapetanu Tinetu Urnautu še Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta, Mitjo Gasparinija, Tončka Šterna, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Matica Videčnika, Saša Štalekarja, Klemna Čebulja, Alena Šketa, Žigo Šterna, Janija Kovačiča in Jana Klobučarja, so slovenski športni novinarji izbrali tudi za ekipo leta 2019.

Nepremagljiva plezalka Janja Garnbret

Janja Garnbret je domala nepremagljiva. V Tokiu bo napadla olimpijsko zlato. Foto: Grega Valančič/Sportida

Komaj 20-letna Korošica Janja Garnbret že nekaj let vlada v športnem plezanju, tudi letos je bila njena prevlada osupljiva, zmagala je v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih in kombinaciji, le v težavnosti je zmago prepustila korejski tekmici, na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem pa tekmicam ni prepustila čisto ničesar, kot prva plezalka v zgodovini je osvojila zlate medalje tako v balvanih, težavnosti kot tudi kombinaciji. Naša najboljša športnica leta 2019 bo eno glavnih slovenskih orožij za olimpijsko medaljo tudi prihodnje leto na igrah v Tokiu.

Nepopustljivi Primož Roglič

Primož Roglič je prvi Slovenec z zmago na eni od treh največjih kolesarskih dirk na svetu. Foto: Getty Images

Od pomladi do jeseni je oder zavzel naš kolesarski as Primož Roglič, ki je s kolegi iz nizozemske ekipe Jumbo Visma svetovno konkurenco v obup spravljal skoraj na vsaki dirki, ki se je je udeležil. Letos je zmagal na več etapnih dirkah, in sicer na Dirki po Romandiji, Tireno-Adriatico in Dirki po Združenih arabskih emiratih, za vrhunec pa poskrbel prav ob koncu sezone, ko je kot prvi Slovenec dobil eno od treh največjih kolesarskih dirk na svetu. Potem ko se mu je maja zalomilo na italijanskem Giru, je skupno zmago po treh tednih trpljenja konec avgusta in v začetku septembra slavil na španski Vuelti. Roglič podira mejnike, sanja pa o zmagi na dirki vseh dirk, na francoskem Touru, ki ga bo ponovno napadel prihodnje leto.

Povratnik Tim Gajser

Tim Gajser je svetovni prvak v motokrosu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med najboljše se je po dveh težavnih letih boja s poškodbami vrnil motokrosist Tim Gajser. V svetovnem prvenstvu je letos nanizal devet zmag in suvereno, že nekaj dirk pred koncem sezone, še drugič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka. "Komaj že čakam prihodnjo sezono," pravi najboljši motošportnik Slovenije leta 2019, ki ima šele 23 let. Mi mu lahko le pritrdimo.

Zlata Ilka Štuhec

Ilka Štuhec - svetovna prvakinja v smuku. Foto: Sportida

Povratnica med najboljše je tudi hitra smučarka Ilka Štuhec. Tudi Mariborčanka se je vrnila po poškodbi, pa se potem spet poškodovala, a v začetku leta na svetovnem prvenstvu v Äreju na Švedskem vendarle dokazala, da kljub vsem težavam, ki so jo pestile skoraj dve leti, ni izgubila občutka za hitrost. 10. februarja je v smuku pokorila vso konkurenco in osvojila naslov svetovne prvakinje.

Eva Terčelj junakinja rečnih brzic

Eva Terčelj in Nejc Žnidarčič sta iz Španije prinesla zlato. Foto: Urban Meglič/Sportida

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je zablestela na svetovnem prvenstvu v Seu d'Urgellu v Španiji, za največji uspeh pa je poskrbela kajakašica Eva Terčelj, ki je osvojila zlato. Prvo žensko v posamični konkurenci za Slovenijo. Z naslovom svetovne prvakinje si je tudi 27-letna Ljubljančanka priborila olimpijsko vozovnico in bo prihodnje leto v Tokiu ena od slovenskih adutinj za medaljo. V Tokio potuje tudi kanuist Luka Božič, ki je na svetovnem prvenstvu v Španiji osvojil bron. Oba sta Sloveniji priborila tudi olimpijski kvoti za Tokio 2020.

Na španskih brzicah so blesteli šprinterji, kajakaš Nejc Žnidarčič je še četrtič v karieri postal svetovni prvak med posamezniki, s kolegoma Simonom Ovnom in Anžetom Urankarjem pa se je zlata veselil še v ekipni vožnji. Šprint žal ni olimpijska disciplina.

Katja Višnar in Anamarija Lampič za zgodovino

Srebrni smučarski tekačici, Katja Višnar in Anamarija Lampič. Foto: Sportida

Seefeld v Avstriji je v drugi polovici februarja gostil svetovno prvenstvo nordijskih disciplin, in čeprav Slovenci na tovrstnih tekmovanjih stavimo na naše smučarje skakalce, sta za odličje poskrbeli tekačici na smučeh Katja Višnar in Anamarija Lampič. Osvojili sta srebrno medaljo v ekipnem šprintu v klasičnem slogu, kar je sploh prvo slovensko odličje v tej disciplini.

Srebrna olimpijska popotnica za veslačici

Na Madžarsko sta šli po zlato, a sta bili Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman zadovoljni tudi s srebrom. Nova priložnost za zlato kolajno bo v Tokiu prihodnje leto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na svetovnem prvenstvu v Szegedu na Madžarskem priveslali do srebrnega odličja na 200 metrov. Svetovni podprvakinji sta si priborili tudi vozovnico za Tokio.

Prihodnost je Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je že presegel okvire mladinske konkurence. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Čeprav je za slovensko kolesarsko evforijo letos pretežno skrbel izjemni šampion Primož Roglič, je nase opozoril še en naš kolesarski as, in sicer Tadej Pogačar. 21-letni Gorenjec je svetovno javnost osupljal z odličnimi uvrstitvami med mladimi kolesarji, tako je na španski pentlji dopolnil Rogličev uspeh z osvojeno belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Zmagal je na treh etapah Vuelte in napovedal čudovito prihodnost, je pa že letos na več etapnih dirkah po Kaliforniji in Algraveju presegel okvire mladinske konkurence. Obe je namreč dobil v absolutni konkurenci.

In ne nazadnje - Luka Dončić!

Luka Dončić - najboljši novinec v ligi NBA. Foto: Reuters

Slovenski košarkarski biser se pojavlja v skoraj vseh naših pregledih leta, med košarkarsko sezono pa o njem pišemo praktično vsak dan. Mladi Ljubljančan je pri 20 letih najbrž največja slovenska športna zvezda, že leta 2017 je s slovensko košarkarsko reprezentanco osvojil Evropo, z madridskim Realom Španijo in evroligo in še in še, a na tem seznamu se je znašel kot najboljši novinec v ligi NBA. Njegova krstna sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je bila sanjska, osupljal je z neverjetnimi posamičnimi številkami, in čeprav je njegov klub Dallas Mavericks končal pri dnu razpredelnic, je Slovenec osvojil laskavo lovoriko najboljšega debitanta. V svoji drugi sezoni v ligi NBA blesti še bolj, tedensko podira različne rekorde in lahko se samo strinjamo s komentatorji čez lužo, ki pravijo: "Zanj je meja le nebo."

