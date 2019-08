Slovenki svetovni podprvakinji: Želeli sva zlato, a kolajni se ne gleda v zobe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta svetovni podprvakinji na 200-metrski razdalji.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta svetovni podprvakinji na 200-metrski razdalji. Foto: Nina Jelenc

Slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na svetovnem prvenstvu v Szegedu na 200 metrov osvojili srebrno kolajno. Za dobre pol sekunde sta zaostali za beloruskim čolnom.

Slovenki, ki sta bili v tej disciplini letos še neporaženi, sta nekoliko zamudili na startu, nato pa sta se vendarle prebili do drugega mesta in druge skupne kolajne na svetovnih prvenstvih.

"Res sva si želeli zlato, a vsaka kolajna je zaželena, za zlato bova imeli še eno priložnost. Ko sva prišla na cilj in ko sem pogledala okoli, sem videla, da smo bile štiri posadke zelo blizu skupaj, me je stisnilo v srcu, pomislila sem, da sva ostali brez kolajne. A hitro sva videli, da je bila skrb odveč, da sva prišli do srebra. Res je, da sva bili na 200 metrov še nepremagani, a proti Belorusinjama še nisva tekmovali. Verjamem, da se jima bova kmalu oddolžili. Če ne na 500 metrov, pa naslednje leto," je prepričana Ostermanova.

"Kolajni se ne gleda v zobe. Belorusinji sta bili danes že premočni, kako močni sta, se je pokazalo že na evropskih igrah v Minsku, ko so bile v vseh disciplinah hitri vlak za tekmice," po srebru pravi Ponomarenko Janićeva. Foto: Nina Jelenc "Kolajni se ne gleda v zobe. Belorusinji sta bili danes že premočni, kako močni sta, se je pokazalo že na evropskih igrah v Minsku, ko so bile v vseh disciplinah hitri vlak za tekmice. Upam, da jutri ne bo tako, da bo nama čoln bolj stekel kot danes, ko sva imeli nekaj težav že na ogrevanju. Najinega trenerja Stjepana Janića z nama niso pustili, tako da sva se morali ogreti sami. Najbrž se je to pokazalo tudi na sami tekmi," pa je menila izkušenejša Ponomarenko Janićeva, četrta z olimpijskih iger v Riu, ki je na svetovnih prvenstvih osvojila že peto kolajno, a zlate še nima.

Še pomembnejši nastop ju čaka v soboto, ko bodo v mislih tudi OI

Disciplina 200 metrov sicer ni olimpijska, za Slovenki bo tako še pomembnejši sobotni nastop v finalu na 500 metrov, kjer si bosta poskušali zagotoviti olimpijsko normo za Tokio. Za to bi jima zadostovalo šesto mesto, v finale pa sta se uvrstili z najboljšim časom v polfinalu. Na prvenstvu leta 2017 v Račicah sta osvojili bronasto kolajno.

V soboto Slovenki čaka še pomembnejša preizkušnja, na kateri bosta poskušali ujeti olimpijsko normo. Foto: Nina Jelenc

"Dali bova vse od sebe, da doseževa vsaj to olimpijsko normo, ki je osnovni cilj. Belorusinji bosta spet težko premagljivi, toda poskusili ju bova prehiteti," napoveduje Ostermanova, Ponomarenko Janičeva pa se nadeja tudi pomoči s tribun.

"Prejšnje dneve je bilo vse tiho, danes pa so bili domači navijači zelo glasni, kar naju je mogoče malo spravilo s tira. A bolje, da sva to vzdušje spoznala danes, kot da bi ga začela spoznavati jutri. Najbrž pa tudi ne bo tako glasno, saj Madžark na 500 metrov ni v finalu."