"Za nas je bila to utopija" #video

Pri kolesarstvu olimpijske igre šele dobivajo tisti pravi pomen. Prve prave za profesionalne tekmovalce so bile šele leta 1996 v Atlanti. Pred tem so bile dirke amaterske. Od takrat naprej počasi, a vztrajno pridobivajo na veljavi.

Od Slovencev se lahko z najboljšim dosežkom na olimpijskih igrah pohvali zdajšnji selektor reprezentance Andrej Hauptman. V Atenah leta 2004 je bil na cestni dirki peti. A letos trasa ne bo po godu šprinterjem, temveč kolesarjem, ki so dobri v vožnji na klanec.

Cestna preizkušnja bo dolga 234 kilometrov in bo imela pet gorskih ciljev, kar bo vse skupaj znašalo 4865 višinskih metrov. V vožnji na čas bodo morali kolesarji prevoziti 44,2 kilometra, pri čemer bo trasa prav tako razgibana in po godu specialistom za klance.

V Tokiu za Rogliča morda zadnja priložnost

"Ne morem se izogniti neposrečenemu časovnemu okvirju v prihodnjem letu, ko bodo olimpijske igre le nekaj dni za Tourom. To je premalo za konkretno regeneracijo. Kolesarji, ki ciljajo visoko, bodo imeli res težko odločitev. Je pa še nekaj, na olimpijskih igrah imaš različne tipe dirk. V Tokiu bo zadnja težka, kajti naslednjih osem let verjetno ne bo tako zahtevnih tras. Zato marsikdo od teh, ki lahko dirkajo na klanec, ne bo izpuščal priložnosti," poudarja kolesarski strokovnjak Martin Hvastija.

Primož Roglič bo sredi decembra na pripravah v Gironi izvedel koledar dirk za leto 2020. Foto: Sportida

Tudi sam je nastopil na olimpijskih igrah in v Sydneyju osvojil 22. mesto na kronometru. Ko je še sam kolesaril, si kot preostali slovenski tekmovalci ni predstavljal, da bi kdo od "naših" naredil takšen preskok, kot sta ga Primož Roglič in mladi Tadej Pogačar: "V mojih časih je bilo to nepredstavljivo. Če je bilo za nekaj fantov pred mano vrhunec, da so prišli med profesionalce, in za nas, da smo kakšno tekmo zmagali, je to, kar fantje počnejo zdaj, res nepredstavljivo. Nositi rožnato majico na Giru ... In ne samo Primož, temveč tudi Jan Polanc. Za nas je bila to utopija."

Načeloma Rogliču ustrezata obe trasi

Razumljivo si je že pogledal obe olimpijski trasi v Tokiu in obe bosta ustrezali Rogliču. Cestna dirka tudi mlademu Pogačarju, ki je navduševal v letošnjem letu – skupaj z Rogličem sta blestela na Vuelti. Član Jumbo-Visme jo je osvojil, predstavnik UAE Emirates pa je bil skupno izvrsten tretji in najboljši med mladimi kolesarji – povrhu vsega je slavil tri težke gorske etapne zmage.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Načeloma Primožu ustrezata obe trasi. Za kronometer je ta sreča, da je štiri dni pozneje. Vseeno je cestni naslov, ki bi moral biti prioriteten. Tadej ima to srečo, da ni pod pritiskom. Tudi njemu proga ustreza. Večji težavi sta vročina in vlaga. Vprašanje je, kako se bo znašel. Tudi preostali ne bodo imeli časa za aklimatizacijske priprave. Mislim, da bodo v prednosti tisti, ki bodo prišli s Toura. Dirka po Franciji je vendarle vroča dirka in si vajen vročine. Po drugi strani pa ne vem, ali bo v prednosti tisti, ki bo kolesaril Tour do konca na rezultat," izpostavlja Hvastija.

"To je luksuz, ki ga imamo"

Prav zaradi tega bodo imela moštva težko delo pri sestavi koledarja 2020 za svoje osrednje adute: "Večina še razmišlja. Redki favoriti so že napovedali konkreten pristop do olimpijskih iger. Za Pogačarja bi bila idealna kombinacija Giro, konkretne višinske priprave, aklimatizacija in olimpijske igre. Na olimpijskih igrah v Riu je bilo vmes 12 dni, pa je bilo za marsikoga težko. Kdor bo dirkal na končni rezultat, kar Primož bo, če bo nastopil na Touru, bo imel zelo malo časa za regeneracijo. Nekoliko bodo v prednosti kolesarji tipa Julian Alaphilippe, tudi Vincenzo Nibali, ki govori, da bi šel na Tour le trenirati. Upajmo, da je Primož tako velik šampion, da bo zmogel."

Foto: Unipublic/Photogomez Sport

In kaj pričakuje od mladega Pogačarja in Rogliča v prihodnosti? "Primož je po Giru rekel, naj Tadej še malce počaka, da oni nehajo (smeh, op. a.). To je luksuz, ki ga imamo. Tadej je mlad, Primož ima še nekaj lepih let pred seboj. Sploh, ker sta oba tehnično dobra tako v vožnji na klanec kakor tudi v kronometru – eden bolj, drugi manj. Sta kolesarja zelo podobnih karakteristik. Sicer bi v isti ekipi zelo težko delovala, čeprav sta lahko prijatelja. Sta preveč podobna. Vsak bo moral iskati svoj prostor pod soncem. Od Tadeja pričakujem še velike stvari v življenju," je odgovoril Hvastija.