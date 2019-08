Slovenki najboljši na svetu: koroška rutinerka in gorenjska maturantka na prestolu težavnosti #foto

Z današnjo zmago na svetovnem prvenstvu v disciplini težavnost je namreč Janja Garnbret postala lastnica največjega števila zlatih odličij na svetovnih prvenstvih (5), največ, in to dve zlati, pa jih ima tudi na letošnjem prvenstvu, ki se od prejšnje nedelje odvija v predmestju Tokia.

Korošica, ki jo mnogi že razglašajo za najboljšo in najbolj raznovrstno športno plezalko v zgodovini, je postala tudi prva ženska, ki je na istem prvenstvu osvojila naslova svetovne prvakinje v dveh različnih disciplinah. To je leta 2014 uspelo le Čehu Adamu Ondri, ta je prav danes ulovil še svoj tretji naslov svetovnega prvaka v težavnosti.

Prvakinji s trenerskim štabom: trenerjema Luko Fondo in Urhom Čehovinom (na skrajni levi in desni) in selektorjem Gorazdom Hrenom Foto: Manca Ogrin

Svoj delček v slovenski mozaik na Japonskem je danes prispevala še Mia Krampl, ki je osvojila naslov svetovne podprvakinje v njeni paradni disciplini težavnost (lani je bila v Innsbrucku sedma). To je njena prva medalja na svetovnem prvenstvu in sploh prva srebrna medalja na najvišji ravni. V svetovnem pokalu je bila do zdaj najvišje na 3. mestu, in sicer maja v Münchnu.

Tudi to, da sta na svetovnem prvenstvu v članski konkurenci na istem zmagovalnem odru stala dva slovenska plezalca oziroma plezalki, se ni zgodilo še nikoli.

Garnbretova ima že pet naslovov svetovne prvakinje: po dva v težavnosti in balvanih in enega v kombinaciji. Foto: Manca Ogrin

Zgodovinski mejniki niso v njenem prvem planu

Janja Garnbret kar ne neha navduševati, pa čeprav tega ne počne namenoma. Kot je povedala po svoji peti zaporedni balvanski zmagi letos v Münchnu, ji več kot nizanje zmag in presežkov pomenijo spomini.

"Taki in drugačni mejniki zame niso pomembni, moj edini cilj je na tekmi uživati in pokazati vse, kar znam. Tudi če mi na koncu to ne prinese zmage, je pomembno samo to, da sem se imela dobro in da sem dala vse od sebe. Ko bom enkrat končala kariero, se bom prav tega najbolj spominjala. Sicer pa moraš vedno znati ceniti dejstvo, da si tako dober, saj nikoli ne veš, kdaj se zgodi sezona, ko to več ne boš," se je na Bavarskem zavedala Korošica, ki je po današnjem, že drugem letošnjem naslovu svetovne prvakinje, ocenila, da je to najboljša sezona v njeni karieri.

Že maja sta v Münchnu skupaj stali na zmagovalnem odru. Garnbretova na najvišji, Kramplova pa na najnižji stopnički. To je bila prva kolajna na tekmi svetovnega pokala za 19-letno Gorenjko. Foto: Ana Kovač

Ji lahko uspe plezalni trojček na enem prvenstvu?

Povsem blizu naslova svetovne prvakinje v disciplini težavnostnega plezanja je bila že lani v Innsbrucku, a je na koncu o zmagovalki odločil čas. Tekmica Jessica Pilz iz avstrijske zbrane vrste, ki jo vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Roman Krajnik, ji je naslov svetovne prvakinje v težavnosti speljala za pičlih 11 sekund. Izjemoma je odločal čas, saj sta sicer v polfinalu in finalu obe dosegli vrh.

Čeprav bi marsikdo mislil, da naslovu svetovne podprvakinje ne gre gledati v zobe, pa je Korošici vse skupaj pustilo kar nekaj grenkega priokusa.

Garnbretova je po finalu priznala, da je pred nastopom čutila kar nekaj nervoze in da ji je bila finalna smer še najmanj všeč. "Moram reči, da mi je bila ta smer še najmanj všeč od vseh smeri, kvalifikacijske so bile odlične in tudi polfinale je bil videti res odlično, tako da je bilo užitek plezati. Finalna smer se mi je zdela že na ogled bolj vzdržljiva, zato sem se jo lotila previdneje.Stene tukaj mi ustrezajo, ker so malo krajše in bolj na moč," je ocenila po tekmi. Foto: Manca Ogrin

O tem letos ni duha ne sluha. Manj kot leto dni pozneje ima v žepu že dva naslova, povsem realno je, da bi predzadnji dan prvenstva (20. avgusta) osvojila še tretjega – v olimpijski kombinaciji, plezalnem triatlonu, ki združuje balvansko, težavnostno in hitrostno plezanje. Prav ta združena disciplina bo prihodnje leto v Tokiu prvič del olimpijskega sporeda.

Tudi to ni uspelo še nikomur.

Slovenija ima že 17 medalj s svetovnih prvenstev, po zaslugi Garnbretove in Kramplove samo tri na tem prvenstvu. Janja je prvega osvojila že leta 2016 v Parizu. Stara je bila komaj 17 let. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kramplova nič bolj nervozna kot na drugih tekmah

Na igre pod petimi krogi si želi tudi Mia Krampl, 19-letnica z Golnika, ki je letos uspešno opravila tudi maturo, za nameček pa danes dosegla še športni rezultat svoje kariere.

Veličina dogodka je ni zmedla. "Nič bolj nervozna nisem bila kot na drugih temah, plezala sem sproščeno in uživala v smeri. To je bila najpomembnejša tekma sezone, in če dobiš priložnost, da plezaš v finalu, je edino, kar ti preostane to, da uživaš," je povedala po osvojitvi naslova svetovne podprvakinje v njeni primarni disciplini težavnosti.

"Smer se mi ni zdela tako zelo zahtevna, je bila pa konstantna, in to je bilo po moji oceni tisto, kar me je pripeljalo do drugega mesta - stalno vzdrževanje moči," je svoje plezanje ocenila gimnazijka, ki se s plezanjem ukvarja že več kot desetletje.

Začelo se je v prvem razredu osnovne šole, ko je po zgledu starejšega brata tudi sama zašla na umetno plezalno steno. Sledila jima je še sestra, s plezanjem pa se ukvarjajo tudi njeni starši.

Mia Krampl se je zelo suvereno spopadla s finalno steno. "Če dobiš priložnost, da plezaš v finalu, je edino, kar ti preostane, to, da uživaš." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kaj lahko bi se zgodilo, da bi bil zmagovalni oder povsem slovenski, tako kot je bil leta 2016 na mladinskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem, ko se je poleg Kramplove in Garnbretove nanj uvrstila še Vita Lukan, danes po drugem mestu v polfinalu na koncu sedma. Tudi takrat sta si prvo in drugo mesto razdelili Garnbretova in Kramplova.

Foto: Manca Ogrin

Končno dan premora



Jutri, v petek, imajo plezalci in plezalke na prvenstvu prost dan, v soboto pa jih čaka preizkušnja v hitrosti. Že v nedeljo se začenjajo kvalifikacije v kombinaciji, v katero se bo uvrstilo po 20 najboljših tekmovalk in tekmovalcev v zmnožku rezultatov na SP v vseh treh disciplinah.



Garnbretova je priznala, da komaj čaka na proste trenutke. Malo bo počivala, upa pa tudi na ogled Tokia.

