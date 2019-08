Fantastična Janja Garnbret igraje do (novega) naslova svetovne prvakinje!

Janja Garnbret, ki se z današnjim dnem lahko pohvali že s četrtim naslovom svetovne prvakinje (dvakrat je slavila v balvanih, po enkrat pa v težavnosti in kombinaciji, ki je bila lani v Innsbrucku na sporedu prvič) razlik med lanskim in letošnjim naslovom ne dela. Vsak po svoje sta zelo posebna, pravi.

"Lani je bila zmaga posebna zato, ker je bila prva v balvanih, letos pa je bilo zaradi uspešne balvanske sezone vse skupaj nekoliko bolj napeto."

Ohranila je mirno glavo

Priznava, da je ponosna na to, da ji je uspelo ohraniti mirno glavo. Tudi sicer se na prvenstvu v predmestju Tokia, ki bo prihodnje leto gostil olimpijske igre, dobro počuti.

"Vedno pravim, da je treba uživati. Sama namreč vem, da takrat, ko sem v svojem svetu, plezam najbolje. Tako je že od kvalifikacij naprej. Dala sem vse od sebe, vse se mi je lepo sestavilo in ne bi si mogla želeti boljšega uvoda v sezono," se je smejalo Korošici, ki je bila tokrat z zahtevnostjo balvanov zadovoljna. Večkrat je namreč že javno opozorila na to, da so smeri včasih premalo zahtevne za raven vrhunskih plezalk in plezalcev.

Foto: Manca Ogrin

Drugo balvansko uganko razrešila zgolj svetovna prvakinja

"Težavnost je bila primerna, stili postavitve zelo raznovrstni, zelo sem zadovoljna z balvani," je pohvalila postavljavce smeri. Na vprašanje, kako zahteven je bil drugi balvan – Garnbretova je bila namreč edina, ki je dosegla vrh – je ocenila, da je šlo za najtežjo koordinacijo postavitev v vsem svetovnem pokalu. "Res sem vesela, da sem ga preplezala."

Proslavljanje naslova bo moralo počakati

Časa za proslavljanje naslova ne bo. Že jutri plezalce in plezalke čakajo kvalifikacije v težavnostnem plezanju. Pestro bo že od 3. ure naprej. Polfinale in finale v obeh konkurencah bosta na sporedu v četrtek.

"Da, škoda, da ne bo časa za proslavitev zmage, že jutri se vse skupaj nadaljuje. Potrebno bo biti zbran še naslednjih 10 dni," opozarja plezalna superšampionka, ki ima pri komaj 20 letih v žepu že štiri naslove svetovne prvakinje, če zmage v svetovnem pokalu, ki jih niza kot po tekočem traku tokrat pustimo ob strani.

Če bi na tem prvenstvu zmagala v treh disciplinah (balvani, težavnost in kombinacija) bi se znova vpisala v zgodovino. To namreč še nikoli ni uspelo nikomur.

Foto: Manca Ogrin

Garnbretova je bila edina slovenska predstavnica v današnjem finalu. Njene reprezentančne kolegice Lučka Rakovec, Urška Repušič in Mia Krampl, ki so se prvič uvrstile v balvanski finale svetovnega prvenstva, so obstale v polfinalu.

Lučka Rakovec, sedma v kvalifikacijah, je z dvema conama osvojila 12. mesto, Urška Repušič je bila z eno doseženo cono 15., Mia Krampl, prav tako z eno cono, pa je zasedla 17. mesto. Vse tri so bile s svojo predstavo zadovoljne.

V moški konkurenci je Jernej Kruder, svetovni podprvak v balvanih leta 2014 in lani zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v balvanih, osvojil končno 10. mesto.

20-letno Korošico na tem prvenstvu čaka še kar nekaj izzivov. Že jutri jo čakajo kvalifikacije v težavnosti, kjer bodo nastopili še Lučka Rakovec, Mia Krampl, Vita Lukan, Jernej Kruder, Domen Škofic in Anže Peharc, ki se bodo potegovali tudi za razvrstitev v olimpijski kombinaciji ter za eno od sedmih olimpijskih vstopnic v vsaki od konkurenc, ženski in moški. Plezalci in plezalke bodo v vertikalo vstopali od 3. ure, polfinale in finale bosta na sporedu dan pozneje. Garnbretova bo nastopila še v hitrosti, zadnje dni svetovnega prvenstva pa še v kombinaciji.

