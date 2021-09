Janje na prestolu ne bo nasledila Slovenka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi je znanih šest finalistk, ki se bodo zvečer pomerile za naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju. Znano je, da bo balvanska prvakinja Janja Garnbret predala krono, saj se je nastopu na prvenstvu odpovedala. Med finalistkami ne bo Slovenke. Lučka Rakovec in Vita Lukan sta danes zasedli deseto in 15. mesto.

Za naslov nove svetovne prvakinje se bodo pomerile predstavnici Združenih držav Amerike Natalia Grossman in Brooke Raboutou, domačinka Jelena Krasovska, Italijanka Camilla Moroni, Švicarka Andrea Kümin in Staša Gejo iz Srbije.

Grossmanovova je vodila po kvalifikacijah, v polfinalu pa je prikazala najbolj zanesljivo predstavo s štirimi vrhovi. Dohajala jo je le Moronijeva, ki je imela prav tako štiri vrhove balvanskih smeri, a v več poskusih.

Od štirih Slovenk na startu petkovih kvalifikacij sta si polfinale zagotovili dve. Rakovčeva je tekmovanje v balvanih končala na desetem mestu z dvema vrhovoma, Lukanova pa na 15. mestu z enim vrhom in osvojeno cono v smeri, v kateri ni osvojila vrha smeri. Lukanova je bila po kvalifikacijah 11., Rakovčeva 13.. Tako Rakovčeva kot Lukanova bosta v Moskvi nastopili tudi v težavnosti.

Že polfinale pa je bil predaleč za olimpijko Mio Krampl na 29. mestu. Brez polfinala je ostala tudi Katja Debevec na 35. mestu. Kramplova, ki je bila v hitrosti v četrtek 23., bo nastopila tudi v težavnosti, za Debevčevo pa se je prvenstvo v Moskvi že končalo.

Gregor Vezonik je bil na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku leta 2018 v balvanih tretji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Moška polfinale in finale bosta na sporedu v nedeljo. Slovenija ima v ognju tri polfinaliste. V nedeljo bodo nastopili Anže Peharc, peti v kvalifikacijah, bronast s SP pred tremi leti v Innsbrucku Gregor Vezonik je bil 17. ter Zan Lovenjak Sudar, ki je polfinale ujel z 19. mestom kvalifikacij.

Na startu ponedeljkovih kvalifikacij v težavnosti v ženski konkurenci bosta poleg Kramplove, Lukanove in Rakovčeve še Lana Skušek in Tjaša Slemenšek, v moški konkurenci pa se bodo Peharcu pridružili Luka Potočar, Domen Škofic, Martin Bergant in Milan Preskar.

