Pet Slovencev v polfinalu SP, evropski prvak Kruder se je poslovil

V Moskvi so znani vsi polfinalisti preizkušnje v balvanih na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju. Za slovensko odpravo so se kvalifikacije razpletle s petimi uvrstitvami v polfinale. Med polfinalisti pa ni aktualnega evropskega prvaka Jerneja Kruderja in olimpijke Mie Krampl.

V sobotni polfinale najboljše dvajseterice sta od slovenske četverice napredovali Vita Lukan, ki si je s štirimi vrhovi in petimi conami zagotovila 11. dosežek ženskih kvalifikacij, ter Lučka Rakovec, ki je bila s tremi vrhovi in štirimi conami na 13. mestu.

Polfinale je bil predaleč za olimpijko Mio Krampl, ki je kvalifikacije sklenila na 29. mestu, in Katjo Debevec na 35. mestu. Kramplova, ki je bila v hitrosti v četrtek 23., bo nastopila tudi v težavnosti. Za Debevčevo pa se je prvenstvo v Moskvi že končalo.

Prvo mesto kvalifikacij si delita Američanki Natalia Grossman in Brooke Raboutou.

Lučka Rakovec je v kvalifikacijah osvojila 13. mesto. Foto: Guliverimage

Trije Slovenci v polfinale, Kruder 57.

Po ženskah so se z balvanskimi problemi soočili še moški. Od Slovencev se je najbolje odrezal Anže Peharc, ki je s štirimi vrhovi in petimi conami vpisal peti dosežek kvalifikacij. Gregor Vezonik, ki je bil na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku pred tremi leti tretji v balvanih, je bil 17., s tremi vrhovi in štirimi conami. Z 19. mestom si je polfinale zagotovil tudi Zan Lovenjak Sudar s tremi vrhovi in petimi conami.

Anže Peharc je bil peti. Foto: Ana Kovač

Nastope na prvenstvu sta brez uvrstitve v polfinale končala Matic Kotar na 33. mestu in Kruder, ki je bil 57. Oba sta tekmovala le v balvanih. Zgodnje slovo že po kvalifikacijah je še zlasti negativno presenečenje za 30-letnega Kruderja, svetovnega podprvaka v disciplini iz leta 2014 ter zmagovalca balvanskega seštevka svetovnega pokala leta 2018. Kruder je osvojil le en vrh na petih balvanih.

Aktualni evropski prvak Jernej Kruder je končal šele na 57. mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prvo mesto kvalifikacij si delita Američanki Natalia Grossman in Brooke Raboutou. Pri moških pa Japonec Kokoro Fujii in Nemec Yannick Flohe.

Polfinale najboljše dvajseterice in finale najboljših šestih bosta za ženske na sporedu v soboto, za moške pa v nedeljo.

Olimpijska prvakinja iz Tokia Janja Garnbret, ki je na prejšnjem svetovnem prvenstvu pred dvema letoma v Hachiojiju na Japonskem osvojila naslove svetovne prvakinje v balvanih, težavnosti in kombinaciji, se je odločila, da po zanjo zelo uspešnih olimpijskih igrah ne bo nastopila na SP v Moskvi.

Preberite še: