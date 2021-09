Konec sezone za Janjo Garnbret, ne pa tudi za preostale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To pomeni, da se bo sezona končala 3. oktobra v Seulu v Južni Koreji, kjer bodo izpeljali zaključni tekmi sezone v balvanskem in hitrostnem plezanju, in ne v Jakarti, prestolnici Indonezije, ki bi morala gostiti zaključek sezone v hitrostnem plezanju.

Garnbretova je sezono 2021 končala prejšnjo soboto v Kranju. Z zmago številka 31. Foto: Ana Kovač

Zadnje tekme, razpisane za 30. oktober, se je nameravala udeležiti tudi olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki se je, kot je napovedal njen trener Roman Krajnik, z udeležbo na tekmovanju želela zahvaliti indonezijskemu strokovnjaku za "speed", ki je s svojimi napotki ogromno prispeval k njeni pripravi in napredku na področju hitrostnega plezanja.

Odpoved tekme pomeni, da je sezona za Korošico končana, saj je že pred dnevi sporočila, da se svetovnega prvenstva v Moskvi, ki bo potekalo med 15. in 21. septembrom, ne bo udeležila.

Mia Krampl je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem osvojila naslov svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju. Foto: Guliverimage

V nedavnem pogovoru za Sportal je sporočila, da jo po tekmi v Kranju, kjer je vknjižila rekordno 31. zmago v svetovnem pokalu, zdaj čaka nekaj premora.

"Ne vem še, kaj bom počela. Morda se bom lotila plezanja v skali, mogoče si bom privoščila krajši odmor, res ne vem. Zagotovo pa potrebujem nekaj časa, da si odpočijem glavo in telo," sporoča najboljša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja.

Na zadnjo tekmo v Seul naj bi odpotovali Katja Debevec, ki je v balvanskem seštevku trenutno na 7. mestu, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Jernej Kruder, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar in Anže Peharc.

Slovenska železja v moskovskem ognju



Še pred Seulom plezalno karavano čaka svetovno prvenstvo v Moskvi (16. do 21. 9.), kjer bodo kolajne podelili v treh posamičnih disciplinah (balvani, težavnost in hitrost), medtem ko je kombinacija kot plezalni triatlon s Tokiem dokončno ugasnila. Na balvanih bodo v Moskvi nastopili: Lucija Tarkuš, Vita Lukan, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Katja Debevec ter Jernej Kruder, svetovni podprvak iz leta 2014, Matic Kotar, Anže Peharc, Gregor Vezonik, tretji na balvanih na SP v Innsbrucku leta 2018, in Zan Lovenjak Sudar.



Luka Potočar, drugi na zadnji tekmi v težavnosti v Kranju, bo eno od slovenskih orožij na svetovnem prvenstvu v Moskvi. Foto: Ana Kovač V težavnosti se bo Tarkuševi, Lukanovi, Kramplovi, ta je na zadnjem SP v Hačiodžiju osvojila naslov svetovne podprvakinje v tej disciplini, in Rakovčevi pridružila Lana Skušek, pri moških pa bodo računali na Domna Škofica, Luko Potočarja, ki je bil na zadnji tekmi težavnosti v Kranju odličen drugi, Martina Berganta, Milana Preskarja in Anžeta Peharca. Gregor Vezonik je bil leta 2018 na SP v Innsbrucku na balvanih tretji. Foto: Guliverimage Tarkuševa in Kramplova bosta nastopili tudi v kvalifikacijah hitrosti.

Preberite še: