19-letni Jeseničan Luka Potočar v letošnji sezoni vseskozi ohranja stik z vrhom v težavnostnem plezanju, a mu je vse do sobote v finalu vedno zmanjkalo nekaj malega do vrhunskega rezultata.

Na zadnji tekmi sezone (zaključna tekma v Šiamenu na Kitajskem je zaradi koronavirusa odpadla), v natrpani dvorani Zlato polje v Kranju, so se planeti končno poravnali, koščki v mozaiku pa sestavili in Potočar je v svojo statistiko vpisal prvo kolajno na članski ravni.

Potočar si je zmagovalni oder delil z Japoncem Masahirom Higučijem, ki je prvič zmagal v svetovnem pokalu, in Nemcem Sebastianom Halenkom. Foto: Ana Kovač

"Najprej sem bil vesel že uvrstitve v finale, še bolj pa drugega mesta. Vzdušje v dvorani mi je bilo še v dodatno pomoč," je po tekmi povedal Potočar, ki je zadovoljen s svojim plezalnim napredkom.

"Morda je največja sprememba v letošnji sezoni ta, da sem zdaj, ko sem opravil srednjo šolo (končal je štiriletno računalniško šolo, trenutno pa je vpisan na dveletni študij informatike, op. p.), lahko bolj osredotočen na plezanje, svoje pa prinesejo tudi izkušnje," je prepričan. "Izkušnje in forma, ki se vztrajno stopnjuje, so ključ do uvrstitev v finale," dodaja mladi Jeseničan, ki se s plezanjem ukvarja od petega leta starosti.

Foto: Ana Kovač

Trenira v Radovljici, zadnjih šest let pod okriljem trenerja Domna Švaba, 90 odstotkov časa v družbi reprezentančne in klubske kolegice Vite Lukan.

"Trenutno največ treniram v Podvinu, svojo plezalno pot pa sem začel na Jesenicah. Kaj me je pritegnilo? Plezanje je res nekaj posebnega, kot šport je zelo raznoliko in res uživam v plezanju. Začetki so bolj spominjali na igro, a sem vztrajal. Očitno sem našel šport, ki mi je pisan na kožo."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Potočar je prepričan, da trenutno trenira predvsem za prihodnost … Eden njegovih večjih ciljev je usmerjen v olimpijske igre v Parizu leta 2024, kjer bosta težavnostno in balvansko plezanje na sporedu v kompletu, hitrost pa bo tam za razliko od iger v Tokiu ločena disciplina.

Še prej ga že čez nekaj dni čaka svetovno prvenstvo v Moskvi. "To je zame najpomembnejša tekma v tej sezoni. Priprave so potekale dobro in mislim, da sem tudi z uvrstitvijo na zmagovalni oder dokazal, da sem pripravljen."

Specialist za težavnost, tudi evropski mladinski prvak v tej disciplini, vztrajno pili tudi svoje gibe na balvanih, kjer je daleč od tega, da bi se počutil kot riba v vodi. "Treniram tudi balvane, kjer pa se še iščem. Upam, da se mi bo kmalu uspelo spoprijateljiti tudi z njimi," si želi mladenič, ki je sezono težavnosti v skupnem seštevku sklenil na visokem četrtem mestu.

Kaj je o svojem varovancu povedal trener Domen Švab?

Domen Švab, trener Luke Potočarja in Vite Lukan Foto: Grega Valančič/Sportida "Luka je zelo dobro štartal v člansko konkurenco, potem pa je potreboval naslednja tri, štiri leta, da je prišel do ravni, ko se je začel uvrščati v finale.



Sam sem vseskozi verjel, da bo ta čas napočil, na trenutke sem mislil, da se bo to zgodilo že prej … Mislim, da je potreboval predvsem izkušnje in kako leto starosti več, da je zdaj tudi v finalu lahko odplezal tako, kot zna. Letos se je konstantno uvrščal v finale, z izjemo ene tekme, nato pa v finalu delal napake, ki so ga stale visoko uvrstitev. Mislim, da so ključ do njegovega uspeha predvsem izkušnje," je prepričan trener Domen Švab.

Prednost Luke Potočarja vidi predvsem v njegovi posvečenosti treningu. "Na treningu je povsem osredotočen na to, kar počne, vedno vse opravi tako, kot se dogovorimo. Kar pa zaveda njegove šibke točke, so mogoče te, da je vsaj do zdaj v finalu slabo prebral smer ali sprejemal napačne odločitve."

Potočar bo na svetovnem prvenstvu v Moskvi nastopil zgolj v težavnosti. "O ciljih na prvenstvu sicer nisva govorila, mislim pa, da oba pričakujeva zelo dober rezultat. Lahko bi stopil tudi na stopničke. Uspeh v Kranju se je zgodil v pravem trenutku, da je dobil potrditev, da tudi v finalu lahko odpleza tako, kot je treba. Upam na res dober rezultat."