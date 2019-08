Trikrat zlata Garnbretova doma: Ne zavedam se še, kaj sem dosegla

Slovenska plezalna odprava se je s svetovnega prvenstva vrnila s štirimi kolajnami in olimpijsko vozovnico. Plezalce s trikratno prvakinjo Janjo Garnbret na čelu je že sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, ob 19. uri pa lahko slovensko odpravo pozdravite pred ljubljanskim Magistratom.

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju Hačiodži 2019 na Japonskem je bilo za slovensko reprezentanco v športnem plezanju najuspešnejše do zdaj. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena ter trenerjev Luke Fonda in Urha Čehovina se je domov vrnila s štirimi odličji, eno olimpijsko normo in vrsto drugih vrhunskih rezultatov. Skupna bera treh zlatih in srebrne medalje jo postavlja na mesto najuspešnejše reprezentance na letošnjem SP.

"Po vsaki sezoni sem rekla, da boljše sezone ne more biti, a letos je prišla sezona, ko pa res boljše ne more biti. Iz take sezone več ne morem narediti." Foto: Daniel Novakovič/STA Janja Garnbret je edina v zgodovini tega športa, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila naslov svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah, hkrati pa je tudi edina med slovenskimi športniki, ki je na enem svetovnem prvenstvu osvojila tri zlate medalje.

V Hačiodžiju se je najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka, ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na istem svetovnem prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, zatem pa edina v zgodovini športnega plezanja s trojčkom zlatih medalj v težavnosti, balvanih in kombinaciji.

S skupno šestimi zlatimi odličji je ženska z največ zmagami na svetovnih prvenstvih, poleg njih ima še srebrno, na Japonskem pa si je priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre Tokio 2020 ter postavila osebni in slovenski ženski rekord v hitrosti.

Da bi bila vsaj pol tako dobra kot letošnja

"Po vsaki sezoni sem rekla, da boljše sezone ne more biti, a letos je prišla sezona, ko boljše pa res ne more biti. Iz take sezone ne morem narediti več. Upam le, da bo naslednja pol tako dobra, kot je bila letošnja, saj se taka ne bo hitro ponovila," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejala Korošica, ki je v tej sezoni svetovnega pokala slavila na vseh tekmah v balvanskem plezanju.

"Moj velik cilj je bil, da zmagam v skupnem seštevku balvanov, vse leto sem trenirala samo za to, a nisem merila na to, da bi slavila na vseh tekmah v sezoni. To je bila pika na i. V balvanih res uživam, imam se 'fajn', najraje plezam tam. Užitek je ključnega pomena. Vedno pravim, da je treba v športu uživati," razmišlja Garnbretova, ki je v novi sezoni naredila tudi napredek v edini disciplini, v kateri na prvenstvu ni osvojila kolajne, hitrostnem plezanju. "Ni še bilo časa za razmislek, na prvenstvu smo bili vseskozi v pogonu, ni bilo časa, da bi razmišljala, kaj se je res zgodilo," pravi o uspehih zadnjih dveh tednov. Foto: Daniel Novakovič/STA

Z 9,1 sekunde je postavila nov osebni in slovenski ženski rekord. "Hitrost sem letos res malo izboljšala, a imam v tem še rezerve, nekatere cilje za naslednje leto, pred katerimi bom hitro še malo bolj potrenirala."

Brez preračunavanja in z mirno glavo

Svetlolaska pravi, da se je v olimpijski disciplini, kombinaciji, na svetovnem prvenstvu naučila kar nekaj stvari in da ji menjavanje disciplin (balvanov, hitrosti, težavnosti) ne povzroča težav.

"Kombinacije sem se že kar navadila, saj tudi doma treniramo kombinirano balvane in težavnost. Ni bilo večjih težav, s hitrostjo se še bolj ogreješ za balvane, z balvani za težavnost. Sem se pa v kombinaciji naučila več stvari. Začetek ni bil dober, tudi v balvanih nisem dobro začela, a pomembno je bilo, da sem umirila glavo. Treba je bilo ostati miren pod pritiskom. Prav tako ne smeš preračunavati tega, na katerem mestu moraš končati, saj potem nisi osredotočen na plezanje."

Vseh uspehov zadnjih dveh tednov v napornem urniku, razumljivo, še ni razdelala. "Ni še bilo časa za razmislek, na prvenstvu smo bili vseskozi v pogonu, ni bilo časa, da bi razmišljala, kaj se je res zgodilo. Ko bom sama s seboj, ko bom šla še enkrat čez občutke, se bom začela zavedati, kaj sem dosegla. Olimpijske igre so sanje vsakega športnika OI, to so bile tudi moje sanje, zdaj so se uresničile, zelo se veselim, da se bom prihodnje leto vrnila na Japonsko," pravi Garnbretova, ki ob lovorikah ne pozablja na svojo ekipo: "Plezanje je individualen šport, a za sabo imam dobro ekipo, ki mi stoji ob strani. Vsega tega ne bi dosegla, če ne bi bilo ob meni teh ljudi." Slovenija je imela v težavnosti na prvem in drugem mestu dve predstavnici. Foto: Manca Ogrin

Krampl: Odločala je glava

Uspeh Garnbretove je dopolnila Mia Krampl, ki je navdušila z naslovom svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju, in to v sezoni, ko je prvič stopila na zmagovalni oder svetovnega pokala (tretje mesto na balvanih).

"Ne dojemam še povsem, saj se je po tekmi veliko dogajalo, imeli smo še kombinacijsko tekmo in pot domov, nisem še imela časa podoživeti vsega, to še pride, ko bom v krogu družine. Zdi se mi, da je odločala glava, to, da nisi preveč živčen, je zelo pomembno. To se je pri meni sestavilo, odplezala sem sproščeno," pa je o svoji prvi kolajni na prvenstvih dejala najstnica Kramplova, ki je na prvenstvu dobila dodatno motivacijo: "Ni bilo dovolj za normo, a imam še priložnost v Toulousu, dobila sem dodaten zagon." "Ne dojemam še povsem, saj se je po tekmi veliko dogajalo, imeli smo še kombinacijsko tekmo, pa pot domov, nisem še imela časa podoživeti vsega, to še pride, ko bom v krogu družine;" pravi svetovna podprvakinja v težavnosti Mia Krampl (v sredini). Foto: Daniel Novakovič/STA

Trinajsterica

V Hačiodžiju je slovenske barve zastopalo 13 članov slovenske reprezentance v športnem plezanju, za olimpijsko normo pa se je potegovalo sedem kombinatorcev. Poleg Garnbretove je v kvalifikacijah kombinacije nastopila še četverica: Kramplova si je priplezala 14. mesto, Jernej Kruder in Vita Lukan sta se uvrstila na 16. in Lučka Rakovec na 17. mesto.

Slovenska odprava je štela 13 članov. Foto: Daniel Novakovič/STA

V težavnosti je treba poleg zlata Garnbretove in srebra Kramplove opozoriti še na sedmo, deveto, deseto, 12. in 20. mesto Vite Lukan, Lučke Rakovec, Domna Škofica, Tjaše Kalan in Martina Berganta, v balvanskem plezanju je poleg zmagovalke Garnbretove najvišje posegel Jernej Kruder na 10. mestu, Lučka Rakovec, Urška Repušič in Mia Krampl so si priplezale 12., 15. in 17. mesto, Vita Lukan in Anže Peharc sta bila 21. Po svojih najboljših močeh so se potrudili tudi Luka Potočar, 27. v težavnosti, Gregor Vezonik, 39. v balvanih, in Mina Markovič, 46. v težavnosti.

Sprejem za Janjo Garnbret pripravljajo tudi na Koroškem. V soboto jo bodo pozdravili v Slovenj Gradcu.

Preberite še: