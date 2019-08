Tomo Česen o uspehih Janje Garnbret: Treba je reči vsa čast

Sprejem za slovensko reprezentanco v športnem plezanju, vključno s prvim imenom zadnjega svetovnega prvenstva na Japonskem, trikratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret, bo jutri, v petek, 23. avgusta, ob 19. uri pred Mestno hišo v Ljubljani.

"Poskušal bom biti objektiven. Navdušen sem nad vsem, kar počne, pa ne samo ona, ampak vsa naša reprezentanca. Skupaj z Japonci smo najboljša država po uspehih med vsemi in smo pred takšnimi velesilami, kot so na primer Francija, Rusija, Kitajska, ki imajo veliko več športnikov. Smo na vrhu. Tega ne znam racionalno razložiti," je v pogovoru za STA razplet svetovnega prvenstva pospremil Tomo Česen, vrhunski alpinist in nekdanji selektor slovenske članske reprezentance v tem športu.

"Zdržati pritisk ni enostavno"

"To, kar ji uspeva, je nekaj, kar se doslej ni dogajalo in se še ni zgodilo. Seveda je treba reči vsa čast zaradi vseh pritiskov, ki si jih športnik sam nalaga. Največ pričakovanj ima itak vsak sam. Ne glede na to, da to poskuša pozabiti, to ni povsem mogoče. In to zdržati ni enostavno. Jasno je, da moraš biti natreniran, fizično pripravljen, brez tega se nič ne zgodi. Zdržati pritisk pa ni tako enostavno. Sploh ne zdaj, ko je čisto na vrhu. Veliko lažje je za nekom teči in ga loviti kot pa bežati, da te ne bodo ujeli," je še dejal Česen.

"Primerjave s preteklostjo so nehvaležne. Pred mnogo leti kombinacije, kot jo poznamo zdaj, ni bilo. Vendar v zgodovini ni bilo tekmovalca in tekmovalke, ki bi tako dobro obvladal oziroma obvladala obe disciplini, torej težavnost in balvane. Medtem ko še zdaj ni nikogar, ki bi obvladal vse tri discipline. Mislim, da bo to tudi zelo težko, ker je hitrost tako različna od drugih dveh disciplin, da se mi zdi praktično nemogoče, da bi nekdo prevladoval v vseh treh posameznih disciplinah kot Janja zdaj v težavnosti in balvanih," je prepričan vrhunski alpinist.

Športno plezanje bo prihodnje leto v Tokiu prvič na sporedu olimpijskih iger s kombinacijo, v kateri je Garnbretova lani in letos zaporedoma postala svetovna prvakinja.

Močna medijska podpora plezanju

"Priljubljenost športa se z uvrstitvijo športnega plezanja na olimpijske igre seveda povečuje. Težko ocenjujem, kaj to pomeni v drugih državah. Pri nas smo letos dobili neposredne televizijske prenose na nacionalni televiziji, kar se mi zdi ogromna pridobitev in na ta način seznanitev tudi širše javnosti s tem športom. Mogoče je le še na Japonskem plezanje tako medijsko podprto, kot je ta trenutek v Sloveniji," Česen potrjuje pozitivne spremembe z olimpijskim statusom športnega plezanja.

Vsiljen olimpijski format

Opozarja tudi na dileme: "Na vsak način je bil ta olimpijski format športu na nek način 'vsiljen'. Mednarodni olimpijski komite je rekel, da bodo podelili en komplet medalj moškim in ženskam, mi pa smo se morali odločiti, kaj in kako."

"Obstajala je dilema, kaj narediti. Kar nekaj časa je trajala debata na mednarodni zvezi za športno plezanje in nacionalnih zvezah. Na koncu smo dobili format, ki se je pokazal za zelo zanimivega. Letošnji finale je bil dinamičen, zanimiv, sproti so se stvari spreminjale in ni bilo jasno, kdo bo na koncu zmagal. Ta zmnožek uvrstitev te hitro lahko prestavi gor ali dol po lestvici," je opisal Česen.

"Moje osebno mnenje je sicer, da se je na tem prvenstvu pokazala ena hiba tega formata. Gre za tekmovalca, ki sta bila dobra le v eni disciplini - hitrosti. Aleksandra Miroslaw s Poljske je bila pri ženskah četrta, Kazahstanec Rišat Habibulin pri moških pa je osvojil celo bron. To se mi ne zdi najbolj objektivno, pravilno. Biti dober v eni tretjini disciplin in potem poseči tako visoko se mi ne zdi prava slika," je bil kritičen.

"Ne zdi se mi, da je ta formula najbolj ustrezna, in ne vem, ali je bila najbolj premišljena z vidika športa. Za nekaj se je treba na koncu odločiti, to je dejstvo, ni pa se pokazalo najbolje v praksi," je dodal.

"Hvala bogu bo že v Parizu drugače in pozdravljam spremembo. Zdaj pa imamo to, kar imamo, in ta formula se do Tokia ne bo spreminjala. Čez eno leto bo na olimpijskih igrah tako, kot je bilo tokrat v Hačiodžiju," je pripomnil.

Sprememba formata že na olimpijskih igrah v Parizu

Športno plezanje bo ostalo del olimpijskega programa tudi leta 2024 v Parizu. Le da bo takrat hitrost ločena disciplina za kolajne, drugi olimpijski komplet odličij pa bodo podelili najboljšim v težavnosti in balvanih.

Težava so tudi kvote. V vsaki od konkurenc, ženski in moški, državam pripadata le po dve mesti. "Nacionalnim kvotam se ni mogoče izogniti, a mislim, da bi morali stremeti k temu, da bi se na olimpijskih igrah merili najboljši športniki. Tako bomo imeli kar nekaj smešnih situacij, ko se bodo s celinskih prvenstev na olimpijske igre uvrstili tekmovalci, ki bodo povsem nekonkurenčni preostalim."

Janja Garnbret se je že uvrstila med olimpijsko dvajseterico, za edino preostalo slovensko olimpijsko mesto med ženskami pa bo priložnost v dodatnih kvalifikacijah novembra v Toulousu ter prihodnje leto na evropskem prvenstvu. Prav tako v moški konkurenci sta morebitni slovenski mesti še nezapolnjeni.

"Imamo, kar imamo. Marsikoga, ki bi si zaslužil biti na olimpijskih igrah, na njih ne bo. Kar bo kar velika frustracija za tiste športnike, ki se v Tokio ne bodo uvrstili," je sklenil Česen.