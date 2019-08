Zlata Janja Garnbret z reprezentanco pristala v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je prispela v Zagreb z letom iz Dubaja nekaj po poldnevu. Potovali so približno 24 ur. "Težje mi je bilo na poti, kot med tekmovanjem," je za STA izjavila Garnbretova na zagrebškem letališču.

"Potrebujem nekaj časa za premor"

Na tekmovanjih je treba biti skoncentriran in zbran, bilo je psihično precej težko. Potem pa je sledila dolga pot domov. "Očitno je zdaj za menoj prišla tudi vsa ta mentalna utrujenost in se mi je vse nabralo. Res, rabim nekaj časa za premor od plezanja, od treninga od vsega, da se glava spočije," so bile prve besede trikratne svetovne prvakinje po prihodu v Evropo.

Napovedala je, da si bo po prvenstvu vzela vsaj "kakšen teden" za premor in počitek. Kot je dodala, ima zelo lepe spomine na tekmovanje in čas, ki ga je preživela s celotno slovensko reprezentanco v Tokiu. "Po eni strani bi še ostala na Japonskem, a sem vesela, da sem prišla domov," je dejala.

"Vsi vedo, da obožujem avokado"

Kljub dolgi odsotnosti si ob prihodu domov ni zaželela kakšne domače hrane. "Vsi vedo, da obožujem avokado," je še odgovorila na vprašanje, ali je doma naročila posebno večerjo.

Minilo je več kot eno uro po pristanku letala v Zagrebu, preden je Garnbretova z ekipo prišla iz letališke stavbe. Z nasmehom je zanikala, da bi čakali na izhod z letališča, ker so jo cariniki bolj pregledovali zaradi dragocenega tovora. Za kolajne že ima pripravljeno mesto v svoji vitrini, je sicer še zaupala.

Ob 19. uri bo pred mestno hišo v Ljubljani sprejem za slovensko reprezentanco

Preden se bo ulegla v domačo posteljo pa jo čaka še postanek v Ljubljani. Za trikrat zlato slovensko šampionko in reprezentanco bo drevi ob 19. uri pred ljubljanskim Magistratom slovesni sprejem. Slovensko reprezentanco v športnem plezanju bo po prihodu domov sprejel tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.

Letošnje svetovno prvenstvo v športnem plezanju na Japonskem je bilo za Slovenijo najuspešnejše do zdaj.

Prvo kolajno na članskih prvenstvih si je s srebrom v težavnosti priplezala 19-letna Golničanka Mia Krampl. Prvo ime slovenske ekipe in športnega plezanja nasploh pa je seveda Janja Garnbret, prva v zgodovini tega športa, ki je na istem prvenstvu osvojila tri naslove svetovne prvakinje.

S skupno šestimi zlatimi odličji je najuspešnejša udeleženka svetovnih prvenstev med ženskami. Na Japonskem si je kot prva in za zdaj edina Slovenka priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Postavila je tudi novi slovenski ženski rekord v hitrosti.

Sprejem za Garnbretovo bodo v soboto z začetkom ob 19. uri pripravili tudi v domačem Slovenj Gradcu.