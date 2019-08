Mojstrsko: Janja Garnbret do novega naslova, že tretjega na tem svetovnem prvenstvu! #video

20-letna Janja Garnbret je prva v zgodovini, ki je na enem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju zmagala v kar treh disciplinah.

Potem ko je pred natanko tednom dni slavila v balvanih in na praznični četrtek postala še svetovna prvakinja v težavnosti, je bila danes najboljša še v kombinaciji, ki združuje hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje.

V prvem delu plezalnega triatlona, hitrostnem plezanju, je zasedla 6. mesto, v balvanskem delu je bila druga, nepremagljiva pa v težavnosti, kjer je kot ena od zgolj dveh tekmovalk splezala do vrha.

Oglejte si posnetek ženskega finala v kombinaciji:

Kombinacija, ženske, rezultati:

Tekmovalka Država Hitrost Balvani Težavnost Skupaj 1. Janja Garnbret Slovenija 6 2 1 12 2. Akiyo Noguchi Japonska 7 1 3 21 3. Shauna Coxsey Velika Britanija 2 3 4 24 4. Alexandra Miroslaw Poljska 1 8 8 64 5. Ai Mori Japonska 8 5 2 80 6. Miho Nonaka Japonska 4 4 6 96 7. Petra Klingler Švica 3 7 7 147 8. Futaba Ito Japonska 5 6 5 150

O zmagovalki je odločil zmnožek uvrstitev v vseh treh disciplinah. Tekmovalka, ki je zbrala najnižji zmnožek uvrstitev v posameznih disciplinah (primer Janje Garnbret, 6. mesto v hitrosti, 2. mesto na balvanih in 1. mesto v težavnosti, 6 x 2 x 1 = 12 točk), je zmagovalka in svetovna prvakinja v kombinaciji.

Korošica je v hitrostnem delu kombinacije zasedla 6. mesto. To pomeni, da je v balvanski del prenesla 6 točk. Foto: Sportida

Od Slovencev samo Janja z zagotovljeno olimpijsko vozovnico

Garnbretova je bila edina slovenska finalistka v kombinaciji in edina Slovenka, ki si je že zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto.

Nastop na igrah pod petimi krogi si bo zagotovilo sedem najboljših v kombinaciji, s tem da ima vsaka država lahko samo dva predstavnika. Glede na močno japonsko zasedbo v finalu (po štirje japonski tekmovalci v moški in ženski konkurenci) so se na olimpijske igre uvrstili tudi plezalci in plezalke, ki so se v kvalifikacijah uvrstili do vključno 10. mesta.

Novembra nova olimpijska priložnost

Ostali imajo novo priložnost za kvalificiranje na olimpijske igre novembra na kvalifikacijski tekmi v Toulousu, kjer bo olimpijsko vstopnico dobilo naslednjih najboljših šest plezalcev in plezalk.

Preostalih šest mest se bo zapolnilo prihodnje leto, in sicer na petih celinskih prvenstvih (Evrope, Amerike, Azije, Oceanije in Afrike), posebna komisija pa bo podelila še dve posebni povabili za plezalca in plezalko. Eno mesto v obeh kategorijah je rezervirano za državo gostiteljico.

Kako so potekale kvalifikacije za olimpijsko kombinacijo? Plezalci, ki so se na svetovnem prvenstvu želeli kvalificirati za olimpijsko kombinacijo, so morali na prvenstvu nastopiti v vseh treh posameznih disciplinah, torej hitrostnem, balvanskem in težavnostnem plezanju.



Na podlagi najnižjega zmnožka izidov v posameznih disciplinah je 20 najboljših plezalk oziroma plezalcev napredovalo v kvalifikacije olimpijske kombinacije. Tu so se tekmovalci znova pomerili v vseh treh disciplinah, na podlagi najmanjšega zmnožka uvrstitev pa se je v finale uvrstila osmerica.

Uvrstitve slovenskih tekmovalcev v kombinaciji:

Mia Krampl, svetovna podprvakinja v težavnosti, je v kvalifikacijah kombinacije zasedla 14. mesto, Vita Lukan (7. v težavnosti) je osvojila 16. mesto, Lučka Rakovec pa mesto za njo.

Jernej Kruder, edini moški predstavnik Slovenije, ki se mu je z dobrimi nastopi uspelo uvrstiti med najboljših 20 glede na zmnožek uvrstitev v vseh treh disciplinah, je v kvalifikacijah kombinacije zasedel 16. mesto.

Preberite še: