Edini Slovenec v kombinaciji brez finala in (še) brez olimpijske vozovnice

S 13. časom na hitrostni preizkušnji, devetim dosežkom na balvanih in 14. v težavnosti je najboljši slovenski balvanist Jernej Kruder pristal na končnem 16. mestu, medtem ko je v finale napredovalo samo osem najboljših. S tem je Celjan ostal tudi brez olimpijske norme, naslednja priložnost za uvrstitev na igre pod petimi krogi bo novembra na kvalifikacijski tekmi v Toulousu.

Kot je 28-letni zaljubljenec v skalno plezanje povedal po tekmi, je s svojim plezanjem zadovoljen, razočaran pa nad končnim izkupičkom. "Imel sem dovolj sreče v hitrostnem plezanju, nesrečo pri balvanih, pa tudi v težavnosti nisem naletel na pravi stil smeri, tako da tudi tam rezultat ni bil dober. Na žalost zmnožek na koncu ni bil dovolj dober, da bi se lahko danes kaj preveč veselil."

Napovedal je, da ga v naslednjih treh mesecih čaka še veliko dela, prilčakovanje kvalifikacijske tekme pa ga bo stalo tudi precej živcev. "Nič, glavo pokonci in upam, da bo tam bolje!" je zaključil v bolj optimističnem slogu.

Kruder je na balvanskem delu dosegel dva vrhova in tri cone, kar je zadostovalo za 9. mesto na balvanih. Foto: Manca Ogrin

Pravi šok je na tekmi doživel legendarni češki plezalec Adam Ondra, lani v Innsbrucku svetovni podprvak v kombinaciji, ki so mu sodniki zaradi napake (med plezanjem je stopil na svedrovec) pripisali precej nižjo višino, kot jo je splezal, zaradi česar je zdrsnil na 18. mesto med 20 tekmovalci.

Da se Ondra, sicer svetovni prvak v težavnosti, ne bo tako zlahka uvrstil v finale, je bilo videti že po hitrostni preizkušnji, kjer je po zdrsu zasedel zadnje mesto.

Uvrstitve v novi disciplini, kombinaciji, ki združuje hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje in bo edina plezalna disciplina na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto, se rangira na podlagi zmnožka uvrstitve v vsaki disciplini. Nižji zmnožek pomeni boljšo uvrstitev.

V Kruderjeve primeru je to 13 (hitrost - 7.295 sekunde) x 9 (balvani - dva vrhova in tri cone) x 14 (težavnost - 29+) = 1638, medtem ko je zmnožek vodilnega po kvalifikacijah, Nemca Alexandra Megosa, 17. po hitrosti in vodilnega tako na balvanih kot težavnosti, zgolj 17.



V sredin finale so se uvrstili še Francoz Mickael Mawem, Kazahstanec Rishat Khaibullin, Avstrijec Jakob Schubert in kar štirje Japonci brata Tomoa in Meichi Narasaki, Kai Harada in Kokoro Fuiji.