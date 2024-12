Slovenski športni plezalec Jernej Kruder, nekdaj skupni zmagovalec svetovnega pokala in evropski prvak v balvanskem plezanju, je pustil nov pečat v alpinizmu v eni največjih in najslavnejših sten na svetu, kalifornijskem El Capitanu, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Kruder je v začetku meseca prosto preplezal 1000-metrsko smer El Corazon.

Kruder je med 5. in 8. decembrom preplezal smer, ocenjeno z 8a po francoski oziroma 5,13b po ameriški lestvici. To je prva slovenska prosta ponovitev smeri El Corazon, sicer najzahtevnejši vzpon Slovencev v El Capitanu, so zapisali pri PZS.

Jernej Kruder Foto: osebni arhiv Slovenec je v vsega štirih dneh El Corazon preplezal z nemškim soplezalcem Dirkom Uhligom. Prosto plezanje je sicer plezanje, kjer plezalec za napredovanje uporablja samo svojo moč, znanje, naravne razčlembe ter trenje, ki ga omogoča skala oz. stena.

Slovensko-nemška naveza je v ZDA odpotovala 26. novembra in po nekaj zahtevnih smereh za ogrevanje v slavnem granitnem monolitu 5. decembra vstopila v znamenito smer El Corazon.

Slovensko prosto plezanje velikih smeri v El Capitanu se je sicer začelo leta 2003. Matjaž Jeran in Miha Valič sta takrat kot prva Slovenca in nasploh sedma naveza prosto preplezala smer Freerider. Nekaj dni pozneje je smer preplezal Matevž Kunšič, a ne v celoti brez pomoči.

"Midva sva se brezkompromisno odločila za vzpon v štirih dneh plus dan za sestop"

Kljub več poskusov slovenskih navez v tej steni je šele leta 2015 Gašperju Pintarju in Davidu Debeljaku uspel drugi slovenski, popolnoma prost vzpon preko El Capitana. Smer Freerider sta takrat preplezala v sedmih dneh.

"Mnogi preplezajo prvi del smeri, se spustijo na tla in dostikrat na tleh tudi prespijo. Ko se vrnejo v smer, preplezajo ta del po vrveh in nadaljujejo s prostim vzponom. Nekateri celo poskušajo težje raztežaje s spustom preko smeri. Midva sva se brezkompromisno odločila za vzpon v štirih dneh plus dan za sestop. Gnalo naju je le dejstvo, da sva vedela, da sva smer sposobna preplezati prosto. Seveda pa je dobra energija pomagala pri sproščenosti, ki je tako zelo pomembna," je med drugim v svojem poročilu spomine obujal Kruder.

Štiriintridesetletni Celjan je bil skupni zmagovalec svetovnega pokala v balvanskem plezanju leta 2018, leta 2014 je osvojil naslov svetovnega podprvaka, leta 2020 pa je postal evropski prvak v tej disciplini. Ves čas je plezal tudi v skali.

