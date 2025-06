Peharc z 12. dosežkom v polfinalu balvanske tekme v Pragi

Sedemindvajsetletni Peharc je bil s tremi vrhovi in dvema doseženima conama v preostalih dveh balvanih šesti v skupini A, kar mu je prineslo 94,1 točke in mesto med tokrat sedemindvajseterico polfinalistov.

Za najboljši dosežek kvalifikacij sta poskrbela tekmovalca iz Južne Koreje Dohyun Lee (109,5 točke) in Japonske Daiki Sano (109 točk). Oba sta imela na svojem računu štiri vrhove in cono v preostalem balvanu.

V naslednji krog tekmovanja se je prebil tudi domači matador Adam Ondra, ki se sicer poslavlja od tekmovalnih sten, s sedmim dosežkom kvalifikacij (79,3 točke).

Ondra je napredoval, čeprav je osvojil dva vrhova od petih, v preostalih treh pa je dosegel zgolj vmesne sredinske točke, cone. Kljub slabšemu plezanju je bil Ondra še vedno četrti v kvalifikacijski skupini B.

Romšak izpadel iz polfinala

Mladi Slovenec Romšak je izpadel iz polfinala, čeprav je imel prav tako dva osvojena vrhova in tri cone, a je v svoji skupini A dosegel komaj 15. mesto (79,1 točke), kar pa je bilo premalo za vstopnico za polfinale.

"Anže po pričakovanjih. Seveda se da plezati tudi za odtenek boljše, sem zadovoljen, bila je težka runda, a mu je vseeno uspel dober rezultat," je nastop Peharca pospremil selektor Gorazd Hren. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kvalifikacijski sistem, v katerem se sicer točkujejo osvojene stopnje v posameznih balvanih, a upoštevata tudi razvrstitvi v dveh ločenih skupinah, je tako prinesel stanje, ko so se v polfinale uvrstili tekmovalci iz skupine B, ki so za svoje dosežke prejeli manj kot 70 točk.

"Timotej ni tako slabo plezal, kazalo je zelo dobro čisto do konca, a so nastopili še trije fantje, ki so odplezali bolje. Bilo je napeto, eden od teh, ki ga je prehitel in je plezal zadnji, je bil celo na mestu vodilnega po kvalifikacijah. Bil je blizu, a ni bilo dovolj dobro, startna lista je bila zelo dolga, vsi najboljši so tukaj, tako da se vsaka malenkost pozna," je nastop drugega Slovenca za Planinsko zvezo Slovenije ocenil vodja slovenske odprave na Češkem.

Danes popoldne bodo na sporedu še ženske kvalifikacije, s petimi Slovenkami. Nastopile bodo Jennifer Buckley, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Julija Kruder in prvič na tekmah svetovnega pokala 17-letna Neža Zajc.

