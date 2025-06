Vrača se Buckley, med slovensko odpravo novinka, zadnja tekma balvanov za Ondro

Karavano svetovnega pokala v športnem plezanju po svetovni turneji po Aziji, Severni in Južni Ameriki konec tedna čaka prvi letošnji postanek v Evropi. Praga bo od petka do nedelje prizorišče četrte tekme balvanskega svetovnega pokala, tudi s sedmimi Slovenci na startu petkovih kvalifikacij.

Slovenske barve bo zastopala številčna reprezentanca, in sicer Jennifer Buckley, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Julija Kruder in novinka na tekmah svetovnega pokala Neža Zajc pri ženskah ter Anže Peharc in Timotej Romšak med moškimi, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Zadnja tekma v balvanih za Ondro

Tekma v Pragi, na prizorišču Letna, prinaša tudi dodaten čustven naboj, saj bo to zadnje tekmovanje v balvanskem plezanju za legendarnega češkega plezalca Adama Ondro. Med 180 prijavljenimi tekmovalci, 85 ženskami in 95 moškimi, iz 40 držav, je tudi sedem slovenskih predstavnikov, ki jih na prizorišču vodi selektor Gorazd Hren.

Adam Ondra Foto: Ana Kovač

Vrača se Jenny, poškodba ustavila Debevc

"Smo že v Pragi, danes imamo registracijo, jutri začnemo s kvalifikacijami. Na tekmi smo še vedno brez Janje Garnbret, ki se bo reprezentanci priključila konec meseca v Innsbrucku. Vrača se Jenny, upam, da bo lahko pokazala še tisti delček več, ki je zmanjkal na prvi tekmi na Kitajskem. Žal pa Katje Debevec ni z nami, poškodba prsta je namreč malo bolj zahtevna, bolj resna, kot se je zdelo na začetku," je pred tekmo dejal selektor Hren.

"Gre za začetek evropske serije treh definitivno najzahtevnejši tekem, po Pragi še Bern in nato Innsbruck. Na startnih listah so bolj kot ne vsi najboljši, pa tudi po številu prijavljenih je to daleč največ, kar je bilo do zdaj, pri fantih je to skoraj 100 tekmovalcev. Pri takem številu vsaka napaka zelo veliko šteje in si jih skoraj ne smeš privoščiti."

Foto: Grega Valančič

V soboto bo na sporedu moški polfinale, zvečer pa bo sledil finale. V nedeljo se bo dogajanje nadaljevalo z ženskim polfinalom in finalom. Oba dneva se bo dogajanje začelo ob 12. uri, z vrhuncem ob 18.30.

Slovenci brez najboljše Garnbret letos še niso okusili slasti stopničk. Najboljši so bili Luka Potočar s šestim mestom v finalu težavnosti aprila v Wujiangu, Mia Krampl in Rosa Rekar s šestim in sedmim mestom v finalu težavnosti na Baliju, na balvanih pa je Peharc na tekmi v Curitibi v finalu končal na šestem mestu.