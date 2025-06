Na prvem in tretjem balvanju je bil Anže Peharc blizu vrha, na koncu pa je v svoj dosežek vpisal dve osvojeni coni.

"Polfinalna runda je bila kar težka, spet so odločali detajli. Osebno mi ni uspelo sestaviti dveh balvanov, imel sem občutek, da sem imel na prvem in tretjem balvanu zelo dobre možnosti, oziroma vem, da bi ta dva balvana lahko splezal, ampak hkrati se zavedam, da imaš na voljo pet minut in v tem času moraš zadevo sestaviti skupaj. Danes mi na žalost tega ni uspelo," je po tekmi dejal Peharc, ki je potrdil zahtevne balvanske probleme, ti so predstavljali resen izziv za večino tekmovalcev.

"Generalno gledano je bila runda zelo težka, sploh balvana dva in štiri, tukaj mislim, da ne bi mogel narediti več. Nad svojim plezanjem nisem preveč razočaran, ker vem, da bi bil z majhnimi detajli lahko rezultat čisto drugačen in bi plezal v finalu. Pozna se, da sem fizično dobro pripravljen, komaj čakam še eno priložnost v Innsbrucku, kjer pa upam, da se zadeve spet sestavijo skupaj," ni bil posebej razočaran edini slovenski moški polfinalist.

Že v soboto je v polfinalu obstala Lucija Tarkuš, v kvalifikacijah pa so bili neuspešni Timotej Romšak, Jennifer Buckley, Julija Kruder in Lina Funa.